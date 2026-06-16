저예산 중국 독립영화, 화교 정체성 논쟁 불러일으키다

중국 독립영화 '할머니에게 보내는 사랑의 편지'가 흥행하며 화교 공동체의 정체성과 관련한 논쟁을 촉발했다. 영화는 가족애를 그려 호평받았지만, 동남아 일부에서는 중국의 선전 도구라는 비판이 제기된다.

저예산 독립 영화가 중국에서 흥행하며 동남아 시아 화교 커뮤니티의 딜레마를 드러냈다는 평가와 선전이라는 비판이 동시에 나오고 있다. 지난달 중국에서 개봉한 영화 '할머니에게 보내는 사랑의 편지'(중국 제목)는 티켓팅 플랫폼 덴타 등에 따르면 16일 기준 17억 위안(약 3795억 원)의 수익을 올렸다.

제작비가 1400만 위안(약 31억 원)에 불과한 저예산 영화로서는 이례적인 성적이다. 중국 평점 플랫폼 더우반에서는 개봉 이후 9점대를 유지하며 최근 중국 극장가에서 보기 드문 흥행과 호평을 동시에 잡은 작품으로 평가받는다. 주요 줄거리는 광동 차오산 지역에서 할머니가 해외로 떠난 남편을 평생 기다리는 모습을 지켜본 손자 샤오웨이가 빚에 시달리다 태국으로 할아버지를 찾아 떠나 가족의 비밀을 밝혀내는 이야기다. 영화는 주로 태국 화교들이 사용하는 차오저우어(티오추어)로 진행되며, 70년 동안 화교들이 본토로 보낸 송금과 편지가 핵심 요소로 등장한다.

이민을 간 후에도 조상과 고향을 기억하고 중국어와 문화를 보존하는 화교들의 삶을 조명한다. 치열한 경쟁 사회에서 숨 쉴 틈을 주는 느린 전개와 가족의 가치를 되새기게 한다는 점이 성공 요인으로 꼽힌다. 많은 관객이 "영화를 보고 집에 있는 할머니에게 전화하고 싶어졌다"는 반응을 보였다. 블록버스터에서 강조되는 민족주의가 없다는 점도 장점으로 꼽힌다.

이 영화는 싱가포르에서 예상치 못한 논란을 불러일으켰다. 중국어 매체 연합조보의 쑨저웨이 기자는 지난달 칼럼에서 "영화가 중국 본토에서 성공한 후 배급사는 차오저우 출신 화교가 많은 동남아시아에 주목했고, 중국 공산당 통전부는 화교들을 초청해 집중 상영회를 열었다"고 보도했다. 그는 충성에 관한 구호 없이 감정을 자극하는 것이 가장 효과적인 선전이며, "감독의 원래 의도가 아니었더라도 이 영화는 매우 성공적인 통전 작업으로 간주될 수 있다"고 덧붙였다.

중국 국영 글로벌타임스는 16일 사설에서 연합조보를 비판하며 "시간과 공간을 초월한 평범한 사람들 간의 유대에 정치적 꼬리표를 붙이는 것은 창작물에 대한 모독일 뿐만 아니라 역사에 대한 경솔한 왜곡"이라고 지적했다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 당의 통전 및 선전 기구가 이 영화를 활용하는 것으로 보이며, 중국의 부상 자체가 동남아시아에 불안을 야기하고 있다고 전했다.

말레이시아-중국 우호 협회의 피터 창 연구원은 SCMP에 "영화가 화교 공동체 내에서 민족적 자부심과 문화적 유대를 강화할 수 있지만, 말레이시아 내 다른 공동체가 중국계 말레이시아인에 대한 의심을 깊게 할 수도 있다"고 말했다. 반면 BBC는 영화에 관심을 가진 젊은 태국 화교들을 인터뷰했는데, 이들은 "우리는 문화적 뿌리에 관심이 있지만, 국가 정체성은 태국인으로서 분명하다"고 말했다.

태국, 말레이시아, 싱가포르 등에 거주하는 화교들은 개혁개방 이전 중국에서는 '자본주의적 외부 세력'으로 간주되었고, 동남아 국가들에서는 '공산주의 세력'으로 의심받았다. 1960년대 인도네시아에서 발생한 반공 학살의 피해자 중에도 많은 화교가 포함되어 있었다. 이러한 배경 속에서 저우언라이 총리는 동남아 국가들과 외교를 수립하면서 화교들이 거주 국가에 충성해야 한다고 분명히 했다. 반면 2010년대 이후 중국은 화교 커뮤니티를 국가의 일원으로 삼으려 한다는 의심을 받고 있다





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