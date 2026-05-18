저신용자 울린 내구제 대출의 덫, 가전 렌털 사기 일당 무더기 검거

울산경찰청이 가전제품 렌털 명의를 이용해 현금을 융통해주는 불법 내구제 대출 사기 조직 82명을 검거하고 그 실태와 위험성을 공개했습니다.

최근 경제적 어려움으로 인해 제도권 금융 이용이 어려운 저신용자와 서민들을 겨냥한 변칙적인 불법 사금융 수법인 이른바 내구제 대출 사기가 기승을 부리고 있어 사회적 경각심이 높아지고 있습니다.

내구제 대출이란 스스로를 구제하기 위한 대출이라는 뜻의 신조어에서 유래했지만 실제로는 피해자가 자신의 명의로 고가의 가전제품을 렌털한 뒤 이를 브로커에게 넘기고 소정의 현금을 받는 수법을 말합니다. 이는 겉으로는 단순한 물건 거래나 렌털 계약처럼 보이지만 실질적으로는 초고금리의 불법 대출과 다름없는 구조를 가지고 있으며 결국 피해자를 더 깊은 경제적 늪으로 빠뜨리는 치명적인 덫으로 작용하고 있습니다.

실제 사례를 통해 이들의 구체적인 범행 수법을 살펴보면 매우 치밀하고 계획적입니다. 40대 A씨의 경우 소셜미디어를 통해 가전제품을 렌털하면 즉시 현금을 지급한다는 광고를 접하게 되었습니다. 대출 브로커는 A씨에게 700만원 상당의 냉장고를 본인 명의로 렌털 계약하면 계약 금액의 약 15%를 현금으로 즉시 지급하겠다고 유혹했습니다. 급전이 필요했던 A씨는 국내의 한 가전 구독 서비스 업체와 렌털 계약을 체결했으나 정작 냉장고는 A씨의 집이 아닌 브로커가 지정한 제3의 장소로 배송되었습니다.

브로커는 이렇게 가로챈 제품을 장물업자에게 헐값에 처분했고 그 판매 대금 중 극히 일부만을 A씨에게 전달했습니다. 결과적으로 A씨는 냉장고라는 실물 자산을 전혀 이용하지 못했음에도 불구하고 향후 수년간 매달 막대한 렌털 이용료를 납부해야 하는 최악의 상황에 놓이게 되었습니다. 울산경찰청은 이러한 조직적인 범행을 뿌리 뽑기 위해 대대적인 수사를 진행하였으며 그 결과 대출 브로커와 장물업자 그리고 명의 제공자 등 총 82명을 검거하고 그중 핵심 인물 14명을 구속하는 성과를 거두었습니다.

경찰 조사 결과 이들은 지난해 1월부터 인터넷과 SNS에 신용등급과 관계없이 즉시 현금을 지급한다는 자극적인 광고를 게시하여 돈이 절실한 저신용자들을 모집해 왔습니다. 이들이 타깃으로 삼은 품목은 TV, 냉장고, 세탁기, 건조기, 안마의자 등 단가가 높고 수요가 많은 고가 가전제품들이었습니다. 모집된 명의자들은 계약 금액의 15%에서 20% 정도를 현금으로 받았는데 예를 들어 1000만원 상당의 TV를 3년이나 5년 조건으로 렌털하면 최대 200만원 정도를 손에 쥐게 되는 방식이었습니다. 하지만 이러한 방식은 매우 위험한 결과를 초래합니다.

렌털 명의자는 당장 소액의 현금을 확보할 수 있을지 모르나 계약 기간 내내 매달 청구되는 임대료를 감당해야 하며 이를 연체할 경우 신용점수가 급격히 하락하는 것은 물론 전문 채권 추심 업체의 압박까지 견뎌야 합니다. 특히 렌털 가전제품은 제품마다 고유의 일련번호가 부착되어 있고 렌털 전용 제품이라는 표시가 명확하여 일반인이 중고 시장에 직접 판매하기가 매우 어렵습니다. 이 때문에 반드시 브로커와 연계된 전문 장물업자가 개입하게 되며 이 과정에서 발생하는 운반 및 처분 비용 등이 모두 명의자가 받는 현금에서 차감되어 실제 피해 규모는 더욱 커지게 됩니다.

경찰은 이번 수사 과정에서 장물 창고에 보관 중이던 가전제품 127대를 압수하였으며 그 시가만 해도 약 5억 5000만원에 달하는 것으로 파악되었습니다. 현재 경찰은 브로커 일당이 챙긴 전체 범죄 수익 규모를 산정하기 위해 추가 수사를 진행하고 있습니다. 양희성 울산경찰청 광역범죄수사대장은 신용과 무관하게 즉시 현금을 지급하거나 렌털만으로 돈을 벌 수 있다는 광고는 100% 불법 사금융일 가능성이 높다고 강력히 경고했습니다. 특히 주의해야 할 점은 단순히 명의만 빌려준 피해자라 할지라도 수사 기관에서는 이를 범행의 공범으로 간주하여 처벌할 수 있다는 사실입니다.

어려운 경제 상황 속에서 순간의 유혹에 빠져 명의를 제공했다가 금전적 손실은 물론 형사 처벌까지 받는 이중고를 겪을 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 결론적으로 내구제 대출은 서민들의 절박함을 이용한 악질적인 범죄입니다. 금융권 이용이 어려운 상황이라면 불법적인 경로를 찾기보다 서민금융진흥원이나 정부 지원 제도 등 공신력 있는 기관을 통해 상담을 받고 적법한 도움을 받는 것이 유일한 해결책입니다. 한 번의 잘못된 선택이 수년간의 경제적 고통과 법적 책임으로 돌아올 수 있음을 명심하고 세상에 조건 없이 쉽게 주는 돈은 없다는 사실을 다시 한번 상기해야 할 때입니다





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