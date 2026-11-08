저신용자 대출 잔액 적어도 금리 부담 크고 계좌 수도 많아

저신용자 약 500만명의 대출 실타래를 분석한 결과, 잔액은 적어도 금리 10% 이상과 다수 계좌로 인한 중과세가 확인됐다. 토스인사이트 보고서 상세 내용.

신용점수가 낮은 중저신용자 들의 대출 상황을 단순히 빌린 금액만으로 판단해서는 안 된다는 분석이 나왔다. 토스인사이트 가 8일 발표한 ' 중저신용자 대출시장 분석 및 포용금융 제고방안' 보고서에 따르면, 이들 약 500만명은 고신용자보다 대출 잔액이 적음에도 불구하고 상대적으로 높은 금리를 적용받으며 여러 개의 대출 계좌를 보유하는 경향이 뚜렷했다.

저축은행 카드사 중심 고금리 다수 계좌 형성

토스인사이트 유재원 연구원과 노유철 연구진은 코리아크레딧뷰로와 한국신용정보원으로부터 확보한 2016년부터 2025년까지의 약 215만 명에 대한 개인별 데이터를 심층 분석했다. 연구 결과, 지난해 말 기준 고신용자는 월소득과 총대출잔액이 큰 편에 속하는 반면, 저신용자는 대출잔액이 상대적으로 작음에도 평균 대출금리가 연 10% 이상인 구간에 넓게 분포했다.

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특히 저신용자가 가진 대출 계좌의 수는 다른 그룹 대비 가장 많았다. 고신용자의 경우 전체 대출잔액에서 주택담보대출이 차지하는 비중이 약 60%에 달했으나, 중저신용자의 주담대 비중은 35% 내외로 낮았다. 대신 신용대출과 기타담보대출이 각각 20% 내외를 차지하여, 담보 대신 개인의 신용도에 크게 좌우되는 상품에 의존하고 있었다.

중저신용자들이 주로 이용하는 금융 기관은 저축은행과 카드사가 주요했다. 지난해 말 기준 대출을 보유한 중저신용자 중 저축은행과 카드사를 주 이용 업권으로 삼은 사람은 약 500만명으로, 전체의 40%를 넘어섰다. 이는 보고서가 표본을 모집단 규모로 환산한 추정치에 따른 것이다.

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업권별 금리 격차와 신용점수 차이 노출

중저신용자를 대상으로 한 대출금리의 중윗값을 살펴보면, 인터넷전문은행은 7%대로 비교적 낮았으나 저축은행과 카드·할부금융은 각각 13%대로 높았다. 다만 낮은 금리를 누리기 위해 금융사를 바꾸면 자동으로 조건이 개선되는 것은 아니다. 각 업권이 상대하는 고객의 신용도 수준 자체가 다르기 때문이다.

인터넷은행을 이용하는 중저신용자의 신용점수 중윗값은 720점대였지만, 저축은행 이용자는 640점대, 카드·할부금융 이용자는 690점대로 조사되었다. 보고서상 지난해 말 중저신용자 분류 내 신용점수 하위 50%의 기준은 870점이었다. 이 범위 안에는 상대적으로 신용도가 높은 중신용자와 금융 이용 여건이 더 열악한 저신용자가 혼재되어 있어, 대출 공급량 증가만으로 차입 조건이 개선되었다고 보기 어렵다.

대환대출 효과 분석과 정책 제언

저축은행과 카드·할부금융 등 고금리 업권의 기존 신용대출 계좌를 정리하고 인터넷전문은행으로 이동한 중저신용자의 경우, 대출금리가 평균 5%포인트 이상 낮아지는 효과가 확인되었다. 하지만 관건은 새로 받은 대출이 실제로 기존 비싼 빚을 줄이는 데 사용되었느냐에 있었다.

다른 금융회사에서 이미 신용대출을 이용하던 인터넷전문은행 신규 진입자 중 47%는 기존 대출잔액을 유지하거나 오히려 늘렸다. 낮은 금리의 대출을 추가로 받는 것과 기존 빚을 갈아타는 것은 전체 부채에 미치는 영향이 다르기 때문이다. 연구진은 대출 공급량뿐만 아니라 공급 대상과 차입조건을 함께 살펴봐야 한다고 지적했다.

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연구진은 새롭게 신용대출 기회를 제공한 사례보다 기존 고금리 대출의 상환이 확인되는 대환 사례에 더 높은 실적을 인정해야 한다고 제안했다. 이미 부채 부담이 큰 차주에게는 추가 신용보다 대환이나 채무조정이 더 적절할 수 있으며, 실적 인정이 이러한 차주에 대한 추가 대출로 이어지지 않도록 설계할 필요가 있다고 강조했다.