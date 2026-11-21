LCC들의 활발한 국제노선 공급으로 부산과 지방공항을 찾는 해외 관광객이 폭발적으로 증가했다. 한한령 해제 기대와 함께 중국 시장 진출을 가속화하며 상장사들은 3분기 실적이 크게 개선되고 있다.

저비용 항공사(LCC)들이 지방공항을 경유해 일본과 중화권을 잇는 국제노선을 대거 공급하면서 여행계에서 '부산병'이라는 신조어가 생겨났다. 이는 여행객이 부산을 떠난 뒤에도 현지 바다 풍경, 미식, 느긋한 분위기가 잊히지 않아 재방문을 원하게 되는 여행 후유증을 일컫는다. 대만과 일본에서 이러한 '부산앓이' 현상이 확산되며 현지 관광객들의 부산 방문이 크게 늘었다.

한국관광데이터랩 자료에 따르면 올해 1월부터 9월까지 외국인 관광객 항공 입국자는 총 1503만여명으로 집계되었다. 이는 전년도 같은 기간 1241만여명 대비 21.1% 증가한 수치로, 지방공항 국제노선 수요의 폭발적 성장이 주요 원인으로 지목된다. 특히 저비용 항공사들이 활발히 운항하는 김해, 청주, 제주 공항 등으로의 입국자가 큰 폭으로 늘어났다.

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지방공항 입국자 급증과 저비용 항공사 LCC 역할

올해 1월부터 9월까지 인천공항을 통한 외국인 입국자는 1068만여명으로 전년 동기 대비 16.8% 증가했다. 반면 부산권 김해공항은 168만여명이 입국하여 47.9%가 급증했고, 제주공항은 134만여명으로 27.9%, 청주공항은 11만5천여명으로 59.5%가 치솟았다. 지방공항 입국자만 총 324만여명으로 전체의 21.6%를 차지하며 5명 중 1명꼴로 지방공항을 통해 입국했다.

이러한 현상은 저비용 항공사들의 특유한 가격 경쟁력이 우리 지방도시와 일본, 중화권을 연결하는 국제노선을 대거 공급한 덕분이다. 에어부산은 일본행 노선에는 한국인 관광객 비중이 여전히 크지만, 대만 행 노선은 현지 관광객 비중이 더 클 정도로 시장이 커지고 있다고 밝혔다. 이는 지방공항 기반의 국제선 수요가 견고하게 자리잡았음을 보여준다.

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상장 저비용 항공사 LCC 3분기 매출 폭증

이러한 수요 증가 속에서 상장사인 저비용 항공사들은 유가 고공행진에도 불구하고 3분기 실적에서 큰 폭의 매출 증가세를 기록했다. 제주항공의 3분기 매출은 4896억원으로 지난해 동기 대비 32.2% 증가했고, 진에어는 4131억원으로 35.7%, 에어부산도 2478억원으로 41%나 급증했다. 이는 수요 증가가 수익성 개선으로 직결되었음을 의미한다.

저비용 항공사들은 중국 노선 추가 공급에도 적극 나서고 있다. 지난해 9월 말 3명 이상의 중국 단체 관광객을 대상으로 무비자 정책이 시행되면서 현지 수요가 확인되었고, 한한령 완화에 대한 기대감도 커졌다. 이미 크게 성장한 일본과 대만 시장과는 달리 중국 노선은 현지 정부에서 운수권을 받아야 해 운행편을 획기적으로 늘리기는 어렵다.

하지만 한한령 완화로 수요가 늘면 탑승률과 운임이 올라가기 때문에 이는 저비용 항공사들에게 호재일 수밖에 없다. 이에 지난 9월 중국 노선 운수권 총량 확대가 7년 만에 이뤄지자 줄줄이 증편에 나섰다. 제주항공은 지난해 중국인 단체 관광객 무비자 정책 전후 1년을 비교했을 때 중국 노선 운항편이 28.9%, 탑승객이 39.1% 늘어나며 급성장했다고 강조했다.

에어로케이와 한한령 해제 기대에 따른 중국 시장 공략

청주공항 국제선 공급의 70% 이상을 도맡고 있는 에어로케이도 한한령 해소에 대한 기대감을 드러냈다. 에어로케이가 운항 중인 국제노선에서 올해 1월부터 8월까지 외국인 탑승 비율은 대만 36.7%, 중국 25.6%, 일본 10.8%로 나타나 현지 관광객 수요가 만만치 않음을 보였다. 에어로케이는 한-중 정상회담으로 양국 간 인적 교류가 더 활발해지면서 하늘길 수요도 한층 늘어날 것으로 기대한다.

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에어로케이는 올 겨울에도 현지 수요를 확인해 이창, 스자좡 등 중국행 부정기 노선을 다수 운영할 계획이다. 추가로 확보한 중국 운수권을 바탕으로 노선을 꾸준히 넓혀갈 것이며, 이는 한중 자유무역협정(FTA) 서비스 투자 후속 협상 타결로 한한령 해제 가능성이 커진 것과 맞물려 중국인 관광객 특수도 당겨질 것으로 전망된다.