재판부, 강미정 전 대변인에게 2000만원 배상 판결…이성윤 의원 청구는 기각

박상용 검사가 강미정 전 조국혁신당 대변인 등에게 제기한 손해배상 소송에서 일부 승소한 가운데, 이성윤 의원에 대한 청구는 기각됐다. 이번 판결은 검찰과 정치권 간 갈등을 다시 불러일으킬 전망이다.

재판부가 강미정 전 조국혁신당 대변인에게 박상용 검사 에게 2000만원을 지급하도록 판결한 가운데, 이성윤 더불어민주당 의원에 대한 청구는 기각됐다. 박상용 인천지검 부부장검사는 지난 2024년 7월 말, 자신의 ‘술판 의혹’과 ‘분변 의혹’ 등을 제기한 강미정 전 대변인 등 전현직 의원을 상대로 손해배상 청구 소송을 제기한 바 있다.

이날 서울중앙지법 민사합의25부(재판장 권기만)는 강 전 대변인에게 2000만원, 최강욱 전 민주당 의원과 유튜버 강성범씨에게 각각 1000만원을 배상하도록 판결했다. 이는 소송 제기 후 약 1년9개월 만에 나온 결론이다. 이성윤 의원은 2024년 6월 국회 법제사법위원회에서 박 검사를 비롯한 울산지검 검사 30여명이 2019년 특수활동비로 술판을 벌였다는 의혹을 제기한 바 있다. 이 과정에서 박 검사가 회식 후 울산지검 청사 내 간부 식당에서 술을 마시고, 화장실 세면대 등에 대변을 바르는 행위를 해 공용물손상죄를 저질렀다는 내용의 소문도 퍼뜨렸다.

박 검사는 검찰 내부망에 “명백한 허위 사실”이라는 입장을 밝히고, 이 의원과 서영교 민주당 의원, 최 전 의원, 강 전 대변인, 유튜버 강씨와 김용민씨 등을 상대로 6억7000만원 규모의 손해배상 청구 소송을 낸 바 있다. 재판부는 이번 판결에서 강 전 의원 등 3명에 대한 청구만 받아들이고, 나머지에 대해서는 기각했다. 한편, 박 검사는 ‘쌍방울 대북송금’ 사건 수사와 관련해 자신과의 통화 내용을 공개한 서민석 변호사를 상대로도 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다. 박 검사는 서 변호사가 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인을 맡아 자신과의 통화를 녹음한 파일을 부당하게 공개했다고 주장하고 있다.

이 사건은 정치권과 검찰 간 갈등이 겹치는 등 사회적 논란을 불러일으키고 있다. 특히, 박 검사의 소송 제기와 판결 결과는 검찰의 권위와 정치권의 관계에 대한 논의가 다시 불거질 전망이다. 이번 판결로 인해 검찰의 명예회복과 정치권의 책임론이 다시 제기될 것으로 예상된다





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박상용 검사 강미정 전 대변인 이성윤 의원 손해배상 소송 쌍방울 대북송금 사건

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