재택의료센터 인력난 심화…통합돌봄 성공 위한 과제

재택의료센터의 의료진 부족으로 인한 휴진 사태와 운영 어려움이 심화되고 있으며, 통합돌봄 사업의 성공적인 안착을 위해 의료 인력 확보와 지원 체계 강화를 위한 노력이 시급하다는 내용의 기사.

수원 의료복지사회적협동조합 부이사장 한동근은 경기도 수원에서 재택의료 센터를 운영하며 전문 의료진 확보의 어려움을 토로했다. 두 명의 의사가 퇴사한 후 7개월 동안 휴진한 끝에 이번 달에 겨우 재개했지만, 아직 한 명을 더 구하지 못해 채용 공고를 지속하고 있다. 의료 인력 풀 부족과 전문의 기본 연봉 2억원 이상으로 인한 인건비 부담이 크다는 점을 강조했다. 통합돌봄 시행 2주년을 맞았지만, 핵심 인프라인 재택의료 센터가 의료진, 사회복지사 등 필수 인력 부족과 예산 문제로 운영에 어려움을 겪고 있는 실태를 지적했다.

한겨레가 더불어민주당 전진숙 의원실을 통해 입수한 보건복지부 자료에 따르면, 전국 422곳의 재택의료센터 중 21곳이 '전담 인력 퇴사로 구인 중'으로 운영을 중단했다. 재택의료센터는 의사, 간호사, 사회복지사 등으로 구성된 팀이 환자 가정을 방문하여 진료, 간호, 복약 관리, 건강 상담, 돌봄 서비스 연계 등 통합적인 서비스를 제공하는 곳이다. 복지부는 지난 2월 장기요양 재택의료센터 시범사업 공모를 통해 지정된 의료기관 90곳을 포함, 전국 229개 시군구에 422곳의 재택의료센터를 지정했다.

의료 취약지나 농촌 지역의 인력난은 더욱 심각하다. 충북 지역의 한 재택의료센터는 임시 의사 1명만 남아 방문진료를 중단했다. 원래 한 달에 17번의 방문진료를 했지만, 의사 휴직 이후 현재는 불가능한 상황이다. 최근 임시로 채용된 의사마저 개인 사정으로 주 3일만 진료가 가능해 방문진료에 어려움을 겪고 있다. 이러한 상황으로 인해 재택의료센터의 필수 인력인 의료진 수급을 위한 지원 시스템 마련의 필요성이 제기되고 있다.

석재은 한림대 교수는 재택의료센터가 필수 인력을 자체적으로 구성하기 어려운 경우가 많으므로, 이들을 연결해주는 코디네이터 역할을 하는 시스템이 필요하다고 주장했다. 전진숙 의원은 통합돌봄의 성공 여부는 현장 인력에 달려 있다며, 재택의료센터가 인력난으로 멈추지 않도록 국가가 의료 인력 연계와 운영 지원 체계를 책임 있게 마련해야 한다고 강조했다.

복지부가 통합돌봄 시행 2주년을 맞아 발표한 사업 운영 현황 자료에 따르면, 지난달 27일부터 이달 10일까지 통합돌봄 신청을 완료한 대상자는 총 8905명으로 집계되었다. 신청자의 98.8%가 65세 이상 노인이었고, 65세 미만 장애인은 106명(1.2%)에 불과했다. 본 사업 시행 후 서비스 연계가 확정된 대상자는 3250명이며, 65세 미만 장애인의 서비스 연계는 단 한 건도 이루어지지 않았다. 연계 서비스 유형별로는 가사 지원, 이동 지원 등 일상생활 돌봄이 42.8%로 가장 많았고, 건강 관리·예방(18.2%), 장기요양(11.4%), 보건의료(10.4%), 주거복지(9.8%), 기타(7.4%) 순으로 나타났다. 통합돌봄 사업의 실제 운영 과정에서 인력 부족과 서비스 연계의 불균형 문제가 드러나면서, 실질적인 지원 체계 강화에 대한 요구가 높아지고 있다.





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