국토교통부가 재건축초과이익환수제 부과 기한 연장을 거부하며 법적 명확성을 제시했다. 반포센트레빌아스테리움을 시작으로 강남권 재건축 단지들의 부담금 부과가 본격화될 전망이다.

정부가 서울 서초구 소재 아파트의 재건축초과이익환수제 (재초환) 부담금 부과 기한을 연장할 수 없다는 결정을 내렸다. 이로 인해 반포현대아파트를 시작으로 재초환 부담금 부과 사례가 증가할 것으로 예상된다.

재초환 제도는 도입된 지 20년이 지났지만, 오랜 기간 유예와 면제, 후퇴를 거듭하며 사실상 기능을 수행하지 못했다. 정부는 이제 제도 시행을 다시 한번 확고히 하고 혼선을 부추기지 말아야 한다.

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국토부의 법적 검토와 부과 기한 결정

국토교통부는 지난 19일 자체적인 법률 검토 결과를 통해 재초환 부담금 부과 기한을 늘릴 수 없다는 결론을 내리고, 이를 지방자치단체에 전달했다고 밝혔다. 이 조치는 시장의 혼선을 줄이고 제도의 법적 안정성을 확보하는 의미 있는 조치로 평가된다.

재초환 제도는 재건축으로 인해 상승한 집값에서 지역의 정상적인 상승분과 개발비용을 제외했을 때, 초과이익이 조합원 1명당 8천만원을 초과하면 그 초과분의 10%에서 50%를 부담금으로 징수하는 방식이다. 현행법상 준공 인가일로부터 5개월 이내에 부담금을 결정하고 부과해야 하며, 그 시점으로부터 5년이 경과하면 더 이상 부과할 수 없다.

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이번 유권해석은 서울 강남권의 재초환 부담금 적용 첫 번째 단지로 알려진 반포현대아파트(현재 명칭: 반포센트레빌아스테리움)가 위치한 서초구의 질의에 따라 이루어졌다. 반포현대는 2021년 7월 말 준공되었으며, 이에 따라 5년 5개월이 되는 올해 말이 법적 부과 시한에 해당한다.

부과 시한 논란과 업계 주장은?

업계 일각에서는 이 부과 기한을 2029년 8월까지 미룰 수 있다는 주장을 제기했다. 반포현대의 부담금은 법리적으로 볼 때 준공 5개월 후인 2021년 12월까지 부과되어야 마땅하다. 그러나 조합의 연기 요청, 윤석열 정부의 재초환 완화 방향성, 그리고 법 개정 논의 등을 이유로 서초구가 부과 절차를 여러 차례 늦춰왔다.

재건축 업계는 2022년 대선 당시 윤석열 후보가 공약했던 재초환 완화 방안이 법 개정을 통해 2024년 3월 시행된 점을 근거로 들고 있다. 업계는 개정법 시행일로부터 5년 5개월이 경과한 2029년 8월을 부과 시한으로 봐야 한다고 주장해 왔다.

국토교통부의 명확한 입장은 이러한 논쟁에 종지부를 찍고 법적 기준을 확립했다. 이는 장기적으로 미뤄져 왔던 재초환 제도의 집행력을 회복하는 중요한 전환점이 된다.

제도의 역사적 배경과 현행 법제

재초환 제도는 2006년 5월 관련 법률이 제정되고 같은 해 9월 시행되었으나, 이후 적용 유예, 조건부 면제, 면제 기간 연장 등이 반복되었다. 그 결과 20년 동안 실제 부담금이 부과된 사례는 소규모 연립 단지 등 극히 일부에 그쳤다.

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이 제도의 취지는 주택가격 안정과 사회적 형평성 확보를 위해 재건축 초과이익을 환수하여 임대주택 건설 등 주거복지에 활용하는 것이었다. 그러나 지속적인 완화 정책으로 인해 그 취지가 무력화되었다는 비판이 지속적으로 제기되어 왔다.

특히 2024년 개정법이 시행되면서 부담금 면제 기준이 조합원 1명당 초과이익 3천만원에서 8천만원으로 상향 조정되었다. 또한 1주택 장기 보유자는 최대 70%까지 감면 혜택을 받고, 60세 이상 1주택자는 집을 매각할 때까지 납부를 유예할 수 있는 장치가 마련되었다.

시장 영향과 향후 과제

서울 강남권 등 재건축 시세차익이 큰 특정 단지들이 주요 대상이 될 것으로 보인다. 일부에서는 부담금 부과로 인해 주택 공급이 줄어들 수 있다는 우려를 제기하기도 하지만, 이는 과도한 해석으로 보인다.

재초환 제도는 2019년 헌법재판소에서 합헌 결정을 받은 바 있다. 제도의 취지를 살리기 위해서는 일단 시행에 들어가며 보완해 나가는 접근이 필요하다. 이번 국토교통부의 결정을 통해 재초환 제도가 다시 살아나 주택시장의 형평성을 회복하는 계기가 되길 바란다.