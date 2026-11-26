재즈 보컬리스트 웅산이 서울 세종문화회관 대극장에서 데뷔 30주년 기념 콘서트 '히어스 투 라이프'를 열었다. 국악과 재즈의 융합 및 즉흥 연주 등 다채로운 무대를 선보이며 음악적 자유를 전했다.

재즈 보컬리스트 웅산이 서울 종로구 세종문화회관 대극장에서 데뷔 30주년 기념 콘서트 ' 히어스 투 라이프'를 진행했다.

이번 공연은 1996년 홍익대 앞 재즈클럽에서 일당 2만원으로 노래하던 시절로부터 30년 후의 성취를 돌아보는 자리가 되었다.

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국악과 재즈의 문화적 융합

공연의 시작은 기존의 재즈 스탠더드 대신, 국악 연주에 복을 비는 노랫말을 얹은 '비나리'로 마련되었다.

한충은의 대금 연주와 이봉근의 판소리, 그리고 엠시 스나이퍼의 랩이 재즈 밴드의 반주와 어우러져 독특한 분위기를 연출했다.

이어진 샘 쿡의 '어 체인지 이즈 고나 컴'에서는 한국의 전통적 축원과 미국 흑인의 자유 염원이 하나의 무대 위에서 조화를 이뤘다.

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다양한 장르와 제3자의 참여

웅산은 국악은 물론 트로트, 프리재즈까지 망라한 재즈 만찬을 준비했다고 언급하며 관객들을 즐겁게 했다.

아스토르 피아졸라의 탱고 '로스 파하로스 페르디도스', 솔 음악 '아이 캔트 스탠드 더 레인', 정미조의 히트곡을 리메이크한 '개여울'이 차례로 선보였다.

'개여울'에서는 일본 클라리넷 연주자 스즈키 다카노리가 웅산과 호흡을 맞췄다.

스즈키 다카노리는 웅산의 정규 앨범 11장 중 7장을 프로듀싱했으며, 2년 전 타계한 웅산의 오랜 친구의 동생이기도 하다.

즉흥 연주를 통한 음악적 자유

2부의 시작을 알린 '꿈이로다'에서는 신현식의 아쟁과 법고, 징이 웅산의 목소리와 즉흥적으로 조우했다.

정해진 선율을 따르기보다 서로의 소리에 반응하며 음악을 만들어가는 과정 속에서 웅산은 이를 '3000% 즉임'이라고 표현했다.

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재즈는 누구와 연주하느냐에 따라 끊임없이 새롭게 태어나는 음악이라는 그의 설명이 뒤를 이었다.

오스카 와일드의 감옥 생활에서 영감을 얻은 '더 블루스 오브 레딩 제일'과 부모에 대한 그리움을 담은 '모란'이 또 다른 울림을 전했다.

'아리랑'을 비롯한 앙코르 무대

데뷔 30년을 상징적으로 보여주는 곡으로 불린 '테이크 파이브'는 프리재즈처럼 자유롭게 변주되었다.

이정식의 색소폰과 웅산의 스캣이 서로를 쫓고 벗어나며 펼친 즉흥적인 대화가 공연의 백미로 꼽혔다.

이 과정에서 웅산은 뜻밖에도 '아리랑' 선율을 불러냈으며, 이는 서양 재즈에서 자신만의 언어를 찾은 30년의 여정을 응축한 것이었다.

앙코르 무대에서 웅산은 현재 함께 하는 사람들과 시간을 소중히 여기길 바란다고 당부했다.

마지막으로 지난 9월 미국 뉴욕 공연 후 비행기에서 쓴 팬들을 위한 곡 '유 아 마이 송'을 선물하며 공연을 마무리했다.