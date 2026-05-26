재정·인력·관심 부족 속에서도 살아가는 지역신문의 현실과 대안

재정난과 인력난, 무관심에 직면한 지역신문이 어떻게 생존을 모색하고 있는지, 오원집·설악신문 사례를 통해 살펴보고 지원 정책의 필요성을 강조한다.

재정난과 인력난, 그리고 무관심이라는 삼중고 속에서도 풀뿌리 민주주의 의 최전선에 서 있던 지역신문 들이 서서히 사라지고 있다. 한림랩 뉴스룸은 이러한 위기의 실태를 파악하기 위해 세 차례에 걸친 현장 점검을 진행했다.

첫 번째 탐색에서는 전반적인 신문산업 성장세와는 달리 지역신문들이 급격히 감소하고 있음을 확인했으며, 두 번째에서는 현재 운영 중인 지역신문 지원 제도와 정책이 여전히 미비하다는 점을 지적했다. 마지막으로 지역신문 대표들을 직접 만나 그들의 생존 전략과 기대를 들어보았다. 강원권에서 ‘지역신문발전지원기금’의 우선 지원 대상이 된 주간지는 단 두 곳뿐이었다. 바로 ‘오원집’과 ‘설악신문’이다.

두 신문 모두 열악한 언론 환경에도 불구하고 지역사회와의 긴밀한 소통을 통해 꾸준히 버텨오고 있다. 오원집의 오원집 대표이사는 지역신문이 살아남기 위해서는 ‘저널리즘의 선순환’이 필요하다고 강조했다. 즉, 지역신문이 먼저 지역 공공재로서의 가치를 증명하면 시민들의 관심과 지원이 자연스럽게 뒤따라 오고, 그 결과 신문이 지속 가능한 성장 기반을 마련할 수 있다는 논리다. 그는 2006년 원주 버스터미널 인근에 들어서려던 화상경마장을 신속히 보도하고, 시민대책위원회의 조직을 촉진해 결국 프로젝트가 중단되는 과정을 사례로 들었다.

이런 보도는 지역민들의 신뢰를 쌓는 데 큰 역할을 했으며, 현재 오원집은 380여 명의 시민 주주가 공동 소유하고 있는 언론사로, 9명의 소규모 취재 인력이 매주 20면짜리 신문을 발행한다. 인물 중심의 기사에 중점을 두어 지역 사회에 기여한 인물을 1면에 올리는 등 ‘사람’ 중심의 보도를 고수한다. 오 대표는 지역신문의 역할을 ‘지역 공동체 활성화’라고 정의하고, 이를 위해 ‘뼈아픈 비판’과 ‘화끈한 칭찬’이라는 두 축을 제시했다. 비판이 필요할 때는 대안을 제시함으로써 건설적인 비판을, 칭찬이 필요할 때는 지역 주민의 긍정적인 행동을 널리 알려 참여를 독려한다.

실제로 오원집은 ‘원주 한 도시 한 책 읽기 운동’과 15년 넘게 진행 중인 ‘가족 봉사 운동’을 주관하며 지역 독서율과 봉사 참여율을 크게 끌어올렸다. 그러나 오 대표는 여전히 국가 차원의 직접적인 재정 지원이 부족하다고 지적한다. 그는 "언론에 대한 지원은 필요하지만, 간섭은 없어야 한다"는 원칙을 내세우며, 지역신문이 공공재로서 자리매김하려면 정부와 공공기관의 실질적인 지원이 필수라고 주장한다. 한편 ‘설악신문’은 36년의 역사를 자랑하며 설악산을 아우르는 속초·고성·양양 3개 지역을 동시에 취재한다. 4명의 기자가 제한된 인원에도 불구하고 활발히 현장 보도를 이어가고 있다.

장재환 상무는 설악신문이 지역 문화와 역사의 아카이브 역할을 수행하고 있다고 설명한다. 특히 2005년 납북귀환 어부 문제를 최초 보도하고 2021년까지 70편이 넘는 연재를 통해 관련 법 제정과 무죄 판결이라는 실질적인 변화를 이끌어낸 사례는 지역언론의 힘을 여실히 보여준다. 이러한 사례들은 지역신문이 단순한 정보 전달을 넘어 지역 정체성 형성과 공동체 결속에 핵심적인 역할을 하고 있음을 증명한다. 결국 지역신문의 지속 가능성은 기자들의 열정, 지역사회의 존중, 그리고 국가의 실질적인 지원이 서로 맞물리는 선순환 구조 안에서만 실현될 수 있다.

오원집 대표는 "지역주민이 지역신문에 자긍심과 필요성을 느낄 때, 이는 곧 지역 활성화로 이어진다"며, 새로운 세대에게도 이 가치를 전하고자 인수인계 준비에 박차를 가하고 있다. 현재 지역신문의 구독률이 감소하고 지원 정책이 미흡한 상황에서도, 이들은 여전히 지역 주민과의 상생을 목표로 현장 중심의 보도와 시민 참여 프로젝트를 이어가며 지역 민주주의를 지키고 있다





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