재일한국인 신숙옥의 투쟁과 김용의 환상, 예술이 증언한 평등의 꿈

재일한국인 3세 신숙옥의 차별 투쟁을 다룬 다큐멘터리 '몽'과 웹툰 '환상'은 배제된 역사의 진실을 드러냅니다. 두 작품이 보여주는 연대의 메시지와 그 의미를 살펴봅니다.

일본에서 재일한국인 3세인 신숙옥 의 차별과 혐오에 대한 투쟁을 그린 다큐멘터리 영화 '몽'과 1960년대 재일조선인의 삶을 다룬 웹툰 '환상'이 주목받고 있습니다. 이 두 작품은 제목에 꿈과 환상을 내세우며, 오랫동안 역사적 서사에서 배제되어 온 재일한국인 과 오키나와 사람의 존재를 드러내고 있습니다. 영화 '몽'은 11일 개봉했으며, 웹툰 '환상'은 지난해 5월부터 연재를 시작해 올해 부천만화대상 신인상과 올해의 우리 만화상을 수상했습니다.

신숙옥의 차별 철폐 투쟁과 법정 승리의 의미

재일한국인 3세이자 인재 육성 컨설턴트인 신숙옥은 역사적으로 미완결된 주체로 정의되며, 일본 사회의 구조적 차별에 맞서 싸워 왔습니다. 2017년 일본 DHC 텔레비전 프로그램 '아사키'에서 방송된 허위 사실 및 혐오 조장 발언으로 인해 신숙옥은 수년에 걸쳐 싸움을 이어왔습니다. 2000년 이시하라 신타로 당시 도쿄도지사의 조선인과 중국인 비하 발언에 정면으로 맞서자, 그녀의 회사가 의존하던 고객사들이 대부분 탈퇴하는 등 경제적 불이익을 겪기도 했습니다. 그럼에도 신숙옥은 살아남는 것이 이기는 것이라고 주장하며 차별 철폐를 위한 법적 대응을 단행했습니다. 이 과정에서 명예 훼손과 혐오 발언을 인정받은 것은 신숙옥 개인뿐만 아니라 재일한국인과 평화권리를 요구하는 오키나와 사람들의 명예를 위한 승리이기도 합니다.

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김용과 이시범, 배제된 자들의 조국 건설과 연대

웹툰 '환상'의 주인공 김용은 1960년대 말 오사카 조선인 부락에서 '센징'이라는 차별적 호칭을 들으며 살아가는 소년입니다. 김용에게 조선인으로 태어난 것은 자랑스럽지 않은 존재로 여겨졌으며, 부모와 지역 사회의 비참한 현실은 미래에 대한 희망을 빼앗았습니다. 그러나 부락 지도자 이시범은 과거 부실 공사와 비리를 밝힌 자료를 바탕으로 자신들의 조국을 만들겠다는 계획을 세웁니다. 이시범이 꿈꾸는 조국은 일본이나 남북한이 아닌, 고갈된 자들이 모인 '아팟치 마을'과 같은 곳입니다. 철학자 자크 랑시에르의 개념으로 보면, 국가 통합의 서사를 만드는 치안 체제에 저항하여 평등을 추구하는 시범의 노력은 정치적인 행위입니다.

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오키나와와 재일한국인의 교차적 차별과 동병상련

'몽'과 '환상'은 재일한국인과 오키나와 사람(류큐인)이 겪는 차별의 유사성과 연대의 필요성을 동시에 조명합니다. 신숙옥은 1959년생으로, 웹툰의 주요 인물인 김용과 이마루는 1950년대 중후반에 태어나 비슷한 시대를 경험했습니다. 신숙옥은 재일한국인, 여성, 장애인이라는 이중적 억압을 겪으며 차별의 고리가 서로 연결되어 있음을 강조합니다. 이 시범은 오키나와 전투 당시 강제 징집된 조선인 병사로서 일본인 장교에게 총을 겨누는 비극적인 상황을 겪기도 했습니다. 같은 처지의 피해자들끼리 미워하고 대치하는 구조는 기득권의 치안 체제에 유리하게 작동하지만, 시범과 류큐인 히가 쇼의 만남은 서로의 고통을 이해하는 연대의 가능성을 보여줍니다.

예술적 상상력이 현실이 된 꿈과 환상의 힘

'몽'의 이일하 감독과 '환상'의 홉페이지(허나현 작가)는 각기 다른 장르를 통해 재일한국인과 오키나와 사람의 삶을 아카이브하고 있습니다. 신숙옥의 삶은 관념적인 말보다 물질적으로 더 단단한 의지를 보여주며, 이는 영화와 웹툰을 통해 더 많은 사람과 공유되는 꿈으로 이어집니다. 차별받는 존재들이 자신의 몫을 찾기 위해 싸우는 과정은 단순한 환상이 아니라, 평등과 평화에 대한 현실적인 요청입니다. 신숙옥의 승리와 이시범의 환상은 결국 예술적 상상력을 통해 세상에 존재해야 하는 이유를 증명하며, 이는 더 많은 사람이 꿈꾸고 속을수록 현실에 더 가까워지는 진리입니다.