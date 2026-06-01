재일동포 화가 김석출, 40년 광주 기억 "역사 기록 그리는 것은 나의 사명"

일본 오사카에서 활동하는 재일동포 2세 화가 김석출이 1980년 광주민주화운동을 접은 이후 40여 년 동안 사실주의 화풍으로 민주화운동의 참상을 기록해온 작가적 여정과 디아스포라적 정체성을 조명합니다. 국내 일각의 역사 부정 움직임에 대해 그는 "내 작업은 모두 실제로 광주에서 있었던 일을 토대로 그린 것"이라고 강조하며, 망각과 왜곡에 맞선 예술적 실천의 의미를 전합니다.

1980년 5월 일본 오사카에서 활동하던 재일동포 2세 화가 김석출 (74)은 '광주 사건'이라는 뉴스에 마음이 움직였습니다. 한국에서 민주화 운동을 위해 죽어가는 사람들이 있다는 소식에 가만히 있을 수 없었고, 이때부터 광주민주화운동 을 그림으로 기록하기 시작했습니다.

그의 대표작 '1980.5.27'은 1981년 4월 제1회 고려미술전에서 처음 공개되었습니다. 김 작가는 당시 '역사를 기록해야 한다는 거창한 생각보다는 어떻게든 그려내야 한다는 생각이 컸다'고 회상했습니다. 그는 광주민주화운동의 참상을 실제로 목격하지는 못했지만, 신문과 뉴스를 통해 접한 사실들을 바탕으로 사실주의 화풍으로 묘사했습니다. 그러나 이같은 작업은 국내 일각에서 광주민주화운동을 부정하거나 폄하하는 움직임과 맞닿아 있어 유감스럽다고 토로했습니다.

'제 작업은 모두 실제로 광주에서 있었던 일을 토대로 그린 것'이라고 강조하면서, 예전에도 친구가 '광주를 그리면 한국에 있는 누나에게 문제가 생길 수 있다'며 경고했던 일을 소개했습니다. 재일동포로서의 정체성은 그의 작품 세계 전반에 깊게 배어 있습니다. 아버지는 1939년 징용공으로 일본에 끌려갔고, 어머니는 남편을 일찍 여의은 뒤 7남매를 홀로 키웠습니다. 둘째 형은 북송선을 타고 북한으로 간 뒤 돌아오지 못했죠.

광주민주화운동 외에도 재일동포의 이산(離散) 경험과 북한송환 문제, 베트남 전쟁 등 디아스포라적 주제는 그와 뗄 수 없는 연결고리를 형성합니다. 그는 '팔기 위해 그린 그림들이 아니었다. 생계는 초상화를 그려 해결했다'고 말하며, 예술이 상업적 목적을 넘어선 사회적 기록으로 기능해야 함을 강조했습니다. 1980년 총련이나 민단과 관계없이 하나 된 미술전시회를 열자는 취지로 시작된 '고려미술회' 활동은 주변의 방해와 감시에 직면했습니다. 그는 '전시할 때마다 안기부 사람이 왔고, 함께 그리던 사람 중에 스파이로 밝혀진 이도 있었다'고 증언하며, 당시의 정치적 탄압을 생생히 전했습니다.

최근 김석출의 작업을 재조명하는 전시를 기획한 김희랑 5·18기록관 연구실장은 '김석출은 재일동포로서 5·18을 자신의 역사로 받아들였고, 그 기억을 오랫동안 작품으로 남겼다. 경계를 넘어선 증언이자 연대의 기록'이라고 평가했습니다. 또 '5·18을 왜곡하거나 폄하하려는 움직임이 반복될수록 김석출의 작업은 더 중요해진다. 40여 년 동안 같은 제목으로 작품을 이어온 사실 자체가 망각과 왜곡에 맞서는 실천'이라고 강조했습니다. 현재 김석출은 유관순 연작을 작업 중입니다.

한국에서 유관순을 그리는 작가가 없다는 사실과, 일본 내에서 '유관순은 존재하지도 않았다'는 주장이 일부 있어 더 열심히 그려야 한다는 사명감을 느낀다고 합니다. 그의 붓은 이제까지 그려온 디아스포라의 기억을 넘어 독립운동가의 정신을 새로이 조명하는 여정으로 확장되고 있습니다





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