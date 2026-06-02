재보궐선거 14곳 판세… 청와대 출신 여의도 입성 주목

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 부산 북갑, 경기 평택을, 충남 공주부여청양 등이 초접전을 벌이고 있으며, 이재명 정부 청와대 출신 인사들의 당선 여부에 관심이 집중된다.

6월 3일 치러지는 지방선거와 함께 진행되는 국회의원 재보궐선거 가 중앙 정치의 최대 분수령으로 떠올랐다. 이번 재보선은 전국 14개 선거구에서 실시되며, 여야 잠룡들과 이재명 정부 청와대 출신 인사들이 대거 출마해 관심을 모은다.

특히 부산 북갑, 경기 평택을, 충남 공주부여청양 등 세 지역은 초접전 양상을 보이며 선거 판세를 좌우할 핵심 격전지로 꼽힌다. 부산 북갑은 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보가 3파전을 벌이고 있다. 하 후보는 지역 순회 유세를 통해 지지층 결집에 나섰고, 박 후보는 김성근 무소속 후보와의 단일화를 발표하며 보수 표심을 공략하고 있다. 한 후보는 무소속이지만 당선 시 국민의힘 내 비당권파 세력의 구심점이 될 가능성이 커 여의도 권력 지각변동의 변수로 주목받는다.

국민의힘은 박근혜 전 대통령과 이명박 전 대통령이 직접 부산을 찾아 박 후보 지원에 나서며 막판 총력전을 펼치고 있다. 경기 평택을은 범여권 후보 간 치열한 경쟁이 펼쳐지는 지역이다. 조국 조국혁신당 후보와 김용남 민주당 후보는 각자 민주진보 진영의 적자임을 내세우며 표심을 잡기 위해 고군분투하고 있다. 김 후보는 안중, 포승, 청북, 오성, 고덕, 팽성 일대를 돌며 거리 유세를 이어갔고, 조 후보는 포승국가산업단지 출근 인사와 안중 현화지구, 고덕신도시에서 집중 유세를 펼쳤다.

반면 보수 진영에서는 유의동 국민의힘 후보와 황교안 자유와혁신 후보 간 단일화 문제가 막판까지 진통을 겪고 있다. 유 후보는 공개적으로 단일화를 촉구했지만 황 후보 측은 이미 논의가 종료됐다는 입장을 고수하고 있다. 충남 공주부여청양은 전통적인 스윙보트 지역으로, 이번 선거구 개편 이후 세 번의 총선에서 국민의힘 계열이 두 번, 민주당이 한 번 승리한 곳이다. 이번 재보선에서는 민주당 김영빈 후보와 국민의힘 윤용근 후보가 맞붙었으며, 지역 현안과 중앙 정치 이슈가 맞물려 접전이 예상된다.

특히 이 지역은 보수와 진보 표심이 첨예하게 갈리는 곳으로, 당선자는 향후 1년간 국회에서 지역구 의원으로 활동하게 된다. 이번 재보선의 또 다른 관전 포인트는 이재명 정부 청와대 출신 인사들의 국회 입성 여부다. 인천 계양을에는 청와대 대변인을 지낸 김남준 민주당 후보가, 충남 아산을에는 전은수 민주당 후보가, 경기 안산갑에는 전 청와대 디지털소통비서관이었던 김남국 민주당 후보가 각각 출마했다. 이들은 모두 안정적인 지역 기반을 바탕으로 원내 진입이 유력시되며, 당선될 경우 이재명 대통령의 국정 운영에 힘을 실어줄 것으로 보인다.

아울러 이번 선거 결과는 여야의 정국 주도권과 차기 대선 구도에도 영향을 미칠 전망이다. 재보선이 끝난 후 각 당의 내부 평가와 후속 전략이 이어질 것으로 예상되며, 정치권의 움직임이 더욱 빨라질 것으로 보인다. 유권자들의 선택이 중앙 정치에 미칠 파장이 적지 않을 것으로 관측된다





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재보궐선거 부산 북갑 청와대 출신 여야 대결 초접전

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