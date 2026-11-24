재정경제부가 국내 전기차에 대한 추가 세액공제 반대로 입장을 밝혀 업계의 우려가 커지고 있다. 중국산 전기차 점유율이 43.2%로 치솟자 지원 확대 필요성이 강조된다.

재정경제부 가 국내에서 생산 및 판매되는 전기차에 대한 세액공제 혜택을 제공하는 방안과 관련해 사실상 반대 의견을 명확히 밝혔다. 이는 중국산 전기차 의 국내 시장 잠식이 가속화되는 상황에서 국내 완성차 업체들의 경쟁력 유지를 위한 주요 정책 수단이 약화될 수 있다는 우려를 키우고 있다. 24일 국회와 정부 관계당국에 따르면 재경부는 전날 국회 재정경제기획위원회 조세소위원회에서 이 같은 부정적 입장을 전달했다.

행정 비효율 우려로 세제 지원 반대 입장

재정경제부는 공식 심사 자료에서 공제 대상 제품 및 생산비용 범위를 설정하는 과정에서 막대한 행정적 비효율이 발생할 가능성이 있다고 지적했다. 또한 지원 대상이 과도하게 확대되어 재정에 부담을 줄 수 있다는 신중한 검토 필요성을 제기했다. 재경부는 전기차에 대한 추가 세제 지원의 시급성이 크지 않다고 판단하며, 국산 전기차의 가격 경쟁력이 중국산 수입 차량에 뒤지지 않고 국내 생산 기반이 이미 갖춰졌다는 점을 주요 근거로 들었다.

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중국산 전기차 점유율 급증에 업계 강도 높여

완성차업계와 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 등 관련 산업계는 정부 지원을 통한 경쟁력 강화가 절실하다는 입장이다. 실제로 KAMA와 글로벌 주요 조사기관 등의 통계에 따르면 한국 전기차 시장에서 중국산 차량의 비중은 2021년 1.1%에 불과했으나 2025년에는 33.9%로 4년 사이 32.8%포인트나 급증했다. 특히 올해 1월부터 10월까지 국내 승용 전기차 시장에서 중국산의 점유율은 43.2%에 달해 시장 지배력이 강화되고 있다.

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정치권과 행정부 간 입장차로 대책 발표 연기

재경부의 부정적 의견으로 인해 국내생산세액공제 대상에 전기차를 포함하는 문제는 국회 논의와 관계부처 협의를 통해 최종 결론을 내리게 되었다. 이에 따라 정부는 당초 25일 발표를 목표로 했던 전기차 경쟁력 강화방안 대책 발표를 27일로 미뤘다. 여야를 가리지 않고 국회는 정부 지원의 필요성을 강조하며 재경부와 의견 차이를 좁히지 못했고, 최종 입장안은 오는 27일 발표되는 대책에 담길 예정이다.

기업 자율 경쟁력 강조 vs 산업 보호 필요성

재경부는 공제 대상 선정 시 지원 필요성과 산업의 유망성, 그리고 공제의 실효성을 종합적으로 평가한다는 입장이다. 정부는 국내 부품 기업과의 상생 노력 등 업계의 자체적인 기술 경쟁력 제고가 우선이라고 강조하며, 구매보조금이나 연구개발 지원 등 다양한 지원이 이미 이루어지고 있음을 내세웠다. 반면, 해외 부품 사용 완성차 포함 여부 등 지원 취지 부합 여부에 대한 검토도 요구되는 상황이다.