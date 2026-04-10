장철민, 대전시장 결선투표 앞두고 '역전 드라마' 자신…'장풍' 기대

6.3 지방선거 대전광역시장 결선투표를 앞두고 장철민 더불어민주당 의원이 '역전 드라마'를 자신하며, '장풍'을 기대한다고 밝혔습니다. 그는 지역 정치의 다양성 확보를 위해 민주당의 중대선거구제 도입에 대한 적극적인 자세를 촉구하며, 과거 이장우 의원과의 선거 경험을 언급하며 승리를 자신했습니다. 또한, '참여 민주주의 4대 비전'을 발표하며 시민 중심의 시정을 약속했습니다.

6.3 지방선거 대전광역시장 선거에 출마한 장철민 더불어민주당 의원(대전 동구)은 대전시장 후보 결선투표 (11~13일)를 앞두고 '역전 드라마'를 자신하며, 긍정적인 전망을 내비쳤습니다. 장 의원은 최근 일주일 동안 자신에게 긍정적인 여론 변화가 감지되고 있음을 언급하며, '장풍( 장철민 바람)'이라는 표현까지 등장할 정도로 분위기가 고조되고 있다고 밝혔습니다. 그는 결선투표 에서 승리하여 '전국에서 가장 드라마틱한' 결과를 만들어낼 수 있을 것이라고 자신했습니다. 특히 장 의원은 지역 정치의 다양성 확보를 위해 민주당이 광역의원 선거에서의 중대선거구제 도입에 대해 더욱 적극적인 자세를 취해야 한다고 강조했습니다. 이는 획일화된 정치 구도를 탈피하고, 다양한 정치 세력의 참여를 보장하여 지역 정치를 더욱 풍성하게 만들겠다는 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.

\장철민 의원은 10일 오마이TV '이병한의 상황실'과의 인터뷰에서 과거 2020년 총선 당시 3선에 도전한 이장우 당시 미래통합당 의원(현 국민의힘 대전시장)을 꺾었던 경험을 언급하며, 이러한 '정치 드라마'가 정치 자체를 변화시키는 원동력이 된다고 강조했습니다. 그는 이번 지방선거에서도 이러한 드라마를 연출하여 시민들에게 희망을 선사하겠다는 포부를 밝혔습니다. 장 의원은 이번 결선투표의 경쟁 상대인 허태정 전 대전시장을 언급하며, 자신의 최대 강점으로 '미래를 상징하는 후보'라는 점을 내세웠습니다. 42세의 젊은 재선 국회의원으로서, 그는 '새로운 시대, 새로운 세대, 새로운 지방정부'를 구현하고, 이재명 정부의 국정과제를 성공적으로 추진할 수 있는 적임자임을 강조했습니다. 지난 9일에는 ▲시정 전면 공개 ▲주민자치 강화 ▲당원 참여 확대 ▲AI 기반 행정혁신 등 '참여 민주주의 4대 비전'을 발표하며 구체적인 정책 방향을 제시했습니다. 시정회의 생중계, 행정자료 공개 등을 통해 투명한 시정을 약속하고, 시민들의 알 권리를 적극적으로 보장하겠다는 의지를 드러냈습니다. 장 의원은 현 이장우 대전시정에 대해 비판적인 입장을 보이며, 대전 시민들이 시정에 대한 효능감을 느끼지 못하고 있다고 지적했습니다. 그는 자신이 시장이 되면 시민들의 삶을 변화시키고 신뢰받는 도시로 만들겠다고 다짐했습니다.\6.3 지방선거를 앞두고 '기초-광역의회 중대선거구제 적극 확대'를 핵심으로 하는 정치개혁 이슈가 부각되고 있습니다. 민주당과 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 진보개혁4당은 정치개혁 의제에 합의하고 국회 정치개혁특별위원회를 통해 관련 법안을 처리하려 했으나, 최종적으로는 처리되지 못했습니다. 중대선거구제는 한 선거구에서 3~5명의 의원을 선출하는 제도로, 특히 행정통합으로 선거구 조정이 불가피한 광주-전남 지역에서 도입될 경우 긍정적인 효과를 기대할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 해당 지역의 기득권을 가진 민주당의 양보가 필수적입니다. 장 의원은 민주당의 보다 적극적인 태도 변화를 촉구하며, 중대선거구 도입 시범지역 확대 등을 통해 제3정당 및 소수정당의 진입을 돕고, 지방자치의 다양성을 확보해야 한다고 주장했습니다. 그는 이번 기회를 놓치면 정치개혁이 쉽지 않다며, 특히 광역의원 선거에서 민주당이 양보하고 적극적으로 제도 설계를 해야 한다고 강조했습니다. 이러한 노력은 행정통합의 취지를 살리고, 지역 정치 발전에 기여할 것이라고 덧붙였습니다





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장철민 대전시장 결선투표 더불어민주당 중대선거구제 정치개혁 지방선거

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