장주영 위원장, 조작기소 특검과 미래위 역할 구분 설명

장주영 검찰인권존중미래위원회 위원장이 11월 5일 법무부에서 특검과 미래위의 기능 차이를 명확히 하며, 조사 진행 현황과 향후 계획을 밝혔다.

장주영 검찰인권존중미래위원회 위원장이 2026년 11월 5일 경기 과천 법무부 에서 열린 비공개 회의에 참석해 언론과의 질의응답을 진행했다.

장 위원장은 조작기소 특별조사법과 미래위의 역할이 중첩된다는 지적에 대해 두 기구의 기능적 차이가 있다고 강조하며 이같이 밝혔다.

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특검과 미래위의 역할적 차이 명확화

장주영 위원장은 특검의 역할이 범죄 행위를 수사하고 죄가 있을 경우 기소하는 데 초점이 맞춰져 있다고 정의했다.

반면 미래위는 수사 결과를 넘어 잘못된 관행이나 미비한 규정 등을 조사하고 재발 방지 대책을 수립하며 피해 회복 조치를 심의하는 포괄적인 기능을 수행한다고 설명했다.

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이와 관련, 조작기소 특검법안의 수사 대상에는 이재명 대통령 관련 사건인 쌍방울 대북송금, 대장동과 위례 신도시 및 백현동 개발, 법인카드 유용, 성남FC 후원 등 여러 의혹이 포함되어 있는 상태다.

7건 심의 완료 후 종합 판단 방침

조작기소 특검 출범 전 미래위 차원의 권고 사항을 내놓을 계획인지에 대해 장 위원장은 위원들과 논의가 필요하다고 언급했다.

그는 1차 진상조사를 요청했던 7건을 모두 심의한 다음에 종합적으로 판단할 필요가 있다고 밝혔다.

지난 6월 미래위는 1차 회의를 통해 쌍방울 대북송금 사건, 대장동 사건, 김용 전 민주연구원 부원장 사건, 위례 신도시 사건, 서해 공무원 피격 사건 등 7건에 대한 조사를 권고한 바 있다.

진상조사단 결과에 대한 법률적 해석 구분

장 위원장은 지난달 진상조사단이 수사 과정에서 위법성이 없다고 보고한 것에 대해 보는 관점에 따라 다를 수 있다고 답했다.

진상조사단은 쟁점별로 법률적 판단을 내렸으나, 미래위는 주로 사실관계를 확인하며 별도의 법률적 판단을 할 생각이라고 설명했다.

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당시 진상조사단의 조사 결과를 반려한 것으로 해석 가능한지 묻자, 장 위원장은 거부보다는 위원들의 궁금증을 해소하기 위한 추가 조사나 보완 요청의 의미라고 강조했다.

이는 우리가 받아들일 수 없다는 의미로 돌려보낸 것이 아니라는 입장을 분명히 했다.

공소취소 포석 논란에 대한 재차 반박

미래위 활동이 이재명 대통령의 공소취소를 위한 포석이라는 지적에 대해 장 위원장은 관련 논의가 전혀 이루어지지 않고 있다며 적절하지 않다고 반박했다.

미래위는 과거 검찰권 행사 과정에서 인권 침해 또는 권한 남용이 있었는지 조사하고 재발을 막기 위한 대책과 후속조치를 논의·심의하는 기구라고 재차 설명했다.

장 위원장은 수사 과정에서 일부 과실은 있었으나 수사팀이 고의로 사건을 조작해 기소했다는 명백한 증거를 찾지는 못했다는 취지다.