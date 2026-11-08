장유정 작가 전시 '착륙'이 던진 질문, 사유는 예술의 영역인가

김종영 미술관 '오늘의 작가'전에서 선보인 장유정 작가의 전시 '착륙'을 계기로, 리오타르가 정의한 사유의 의미를 짚어본다. 인공지능이 잘하는 재인과 연산을 넘어서는 사유의 가치를 살펴본다.

미술사학 박사학위를 받고 대학원에서 학생들을 가르치며 전시를 기획하는 이승현 이 장유정 작가의 전시 '착륙'을 보고 쓴 글이 눈길을 끈다. 이승현 은 김종영 미술관 의 ' 오늘의 작가'전에서 장유정 작가의 개인전을 관람한 경험을 출발점으로 삼았다. 그는 이 전시를 통해 철학자 장프랑수아 리오타르 가 말한 사유의 의미를 떠올렸다고 밝힌다.

이승현은 사유가 무엇인지 오랫동안 혼자 생각해 왔다고 말한다. 그 계기는 총 3천 페이지가 넘는 '세계철학사'를 출간한 철학자 이정우가 자신의 지도교수를 통해 사유를 배웠다고 말하는 것을 들은 뒤였다. 이승현은 이 물음을 예술 작품과 연결해 풀어보려 한다.

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사유와 재인, 연산은 어떻게 다른가

이승현은 사유가 단순한 생각의 흐름과 같지 않다고 본다. 그는 무언가를 지각하는 일은 기억에 의한 재인이라고 설명한다. 무언가를 판단하고 계산하는 일은 스스로 정한 가중치에 따라 이해득실을 따지는 과정이라고 덧붙인다.

그는 기존 데이터와의 정합성을 비교하거나 기계적으로 추론하고 연산하는 일은 오늘날 사람보다 인공지능(AI)이 더 잘하는 영역이라고 진단한다. 그렇다면 사유는 인간만의 특권이 아니라 인공지능의 특권이 될 수도 있다는 것이 그의 문제의식이다.

이승현은 글을 쓰거나 강의할 때 생각지 못한 문장이나 내용이 갑자기 떠오르는 경험을 떠올린다. 그는 이런 순간에 주목하면서 글쓰기나 이야기가 사유와 비슷한 무엇일지도 모른다고 생각했다. 그가 추측한 사유는 익숙한 개념과 미리 연결된 신경회로를 따라 계산하는 것이 아니라, 기억에 없던 무언가가 번개처럼 떠오르며 새로운 신경 루트를 만드는 일이다.

이 생각은 리오타르의 강연 모음집 '비인간'에서 확인됐다고 이승현은 적는다. 리오타르는 언어 사용을 두 가지로 나눴다. 하나는 합리적으로 더 많은 정보를 산출해 효율성을 높이는 사용이다. 다른 하나는 언어를 말하는 환경에서 일어날 수 있는 일을 받아들이고 다가가는 감수의 능력이다. 리오타르는 이 가운데 진정한 사유가 후자라고 정의했다.

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리오타르가 말한 감수, 예술의 역량이 되다

이승현에 따르면 리오타르에게 사유는 사유할 준비가 돼 있지 않음을 감수할 준비가 되는 것이다. 그는 이것을 합리적 추론에 따르는 과학과 대비되는 예술의 역량이라고 설명한다. 감수는 감수하는 어떤 것이 아니라 사건 그 자체라는 것이 이승현이 옮긴 리오타르의 논지다.

이승현은 이 대목을 시와 연결한다. 시는 기입할 수 없는 것을 묘사하려는 글쓰기이며, 시인이 멋진 시를 쓰고도 어떻게 이런 문장이 떠올랐는지 묻는 말에 답하지 못하는 장면이 그 예다. 그는 이때의 사유는 그냥 일어나는 사건이라고 말한다.

이승현은 장유정 작가의 전시에서 이 사유가 실제로 일어난다고 본다. 그는 평소 나무 덤불이라고 생각했던 풍경이 다른 방식으로 배치된 색의 조합으로 나타날 때, 자신의 사유가 풀숲을 떠올리는 익숙한 신경회로에서 이탈한다고 설명했다. 허공에 걸린 천 조각을 구름처럼 바라보며 바윗덩어리 같은 매스를 느낄 때도 구름이라는 개념에 균열이 생긴다고 덧붙였다.

장유정 작가 전시 착륙과 구름 풀숲의 재현

장유정 작가는 전시장 벽에 적힌 글에서 자신의 작업이 풀숲과 구름을 다룬다고 밝혔다. 작가가 보는 숲은 아이스크림처럼, 구름은 바윗덩어리처럼 보였다고 한다. 이승현은 이 설명이 전시 전체를 읽는 열쇠가 된다고 봤다.

전시는 두 개 층에 걸쳐 있다. 한 층의 '착륙'은 바윗덩어리처럼 생긴 구름을 사진으로 찍어 얇은 천에 전사한 뒤 허공에 걸었다. 그 아래 그림자는 거꾸로 입체로 만들었다. 다른 층의 '사계절'은 총천연색 아이스크림 컵처럼 생긴 조각이 놓인 오브제를 한쪽 구석에 두고, 여러 방향에서 찍은 사진을 크게 인화해 벽에 걸었다.

이승현은 장유정 작가를 2000년대 초반 텔레비전 인터뷰에서 처음 보았다고 회상한다. 당시 영국 YBA(Young British Artists)가 한창 주목받던 시기였다. 방송은 장유정 작가를 영국 골드스미스대학을 최우수로 졸업한 한국 작가로 소개했고, 그의 졸업 작품이 학장실 앞에 걸려 있다고 전했다. 이승현은 그 뒤로도 줄곧 작가의 행보를 지켜봤다고 말한다.

이승현은 장유정 작가의 작업을 차원을 넘나드는 시도로 읽는다. 시각 이미지를 3차원 대상으로 재현하고, 이를 다시 사진 이미지로 만든 뒤 때로 덧칠을 한다. 그리고 그 2차원 이미지를 벽이나 허공이라는 3차원 공간에 펼친다. 이 과정에서 생기는 차이와 오차를 작가가 식별하고 활용한다는 것이다.

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시간이 갈수록 벌어지는 2차원과 3차원의 간극

이승현은 장유정 작가의 작업에서 2차원과 3차원 사이의 간극이 시간이 갈수록 더 벌어진다고 분석한다. 초기 작업이 차원의 변경을 통해 대상에 대한 시각적 감각을 미세하게 극대화했다면, 갈수록 재현 방식이 유비적이거나 암시적인 쪽으로 넓어졌다는 설명이다.

이번 전시에서 이 흐름은 정점에 이른다고 이승현은 평가한다. 그는 신경전문의 올리버 색스의 임상 기록집 '아내를 모자로 착각한 남자'에 나오는 신경증 환자를 예로 들었다. 거의 착각에 가까운 이미지를 관객 앞에 들이밀며, 입체의 촉각성은 시각성에 담고 평면의 시각성은 촉각성에 담는 공감각적 작업이라는 것이다.

이승현은 구름과 풀숲이라는 단순한 대상을 서너 작품씩 군더더기 없이 꾸민 점에 주목했다. 관객은 숲이 형상이나 형태 이전에 노란색과 초록색을 주조로 한 색의 향연이라는 사실을 자각하게 된다. 구름은 비나 눈을 내리거나 얼음덩어리를 떨어뜨리는 하나의 매스로 인식된다고 그는 적었다.

언뜻 바위처럼 보이는 허공의 구름에 가까이 다가가면 두께가 없는 평면 이미지임이 드러난다. 평면이어야 할 그림자는 오히려 부피를 가진 입체로 형상화돼 있다. 이승현은 이런 지점에서 관객의 지각과 상식이 함께 뒤집힌다고 설명했다.

재인이 멈추는 순간 시작되는 새로운 회로

이승현은 대상을 단순히 재인할 수 없을 때 비로소 사유가 시작된다고 결론의 근거를 제시한다. 익숙한 지각의 신경회로가 더 이상 작동하지 않고 멈칫하는 순간, 신경망 안에서 새로운 루트가 만들어진다는 것이다. 이는 장유정 작가의 전시가 관객에게 던지는 경험과 맞닿아 있다.

인공지능은 기본적으로 데이터 학습을 통해 작동하므로, 학습하지 못한 데이터를 구현하는 데는 한계가 있다고 이승현은 지적한다. 그렇다면 인공지능과 겨뤄 볼 만한 사유의 영역은 기존 루틴을 따르는 재인과 연산이 아니라 새로운 데이터와 회로를 만드는 영역이어야 한다는 설명이다.

이승현은 이 영역에서 사유는 예술과 같아진다고 말한다. 그는 사유하는 인간으로서 인공지능과 차별성을 가지려면 우리 모두 훌륭한 예술가가 돼야 할지도 모른다고 적었다. 이 제안은 전시를 보는 관객에게도 익숙한 지각을 잠시 내려놓으라는 요청으로 읽힌다.

이승현은 대학에서 경제학을 공부한 뒤 증권회사에서 7년간 일했고, 이후 작은 금융자문회사를 차렸다고 자신의 이력을 밝혔다. 그는 2000년대 초반 혼자 영국 런던의 내셔널갤러리와 호텔에서 2주가량 지내며 미술에 빠졌고, 이후 미술사학과 대학원에 입학해 박사학위를 받았다. 그의 시선이 금융에서 미술로 옮겨 간 과정이 이 글의 문제의식과도 이어진다.