장외 시장 역전극: 앤트로픽, 오픈AI 추월하며 AI 패권 경쟁 재편

2026년 4월, 앤트로픽이 장외 시장에서 오픈AI를 추월하며 AI 업계의 판도를 뒤흔들었다. 매출 성장, 기업 시장 점유율 확대, 정치적 협상력 등 다양한 요인이 앤트로픽의 성공을 이끌었다.

2026년 4월, 비상장 스타트업 앤트로픽 (Anthropic)의 시가총액 이 장외 시장 에서 오픈AI (OpenAI)를 추월하는 이례적인 사건이 발생했다. 2022년 챗GPT 출시 이후 AI 업계의 선두 주자로 자리매김했던 오픈AI 의 독주 체제가 흔들리기 시작한 것이다.

이는 단순한 숫자 변화를 넘어 투자 심리, 기업 고객의 선택, 심지어 정부의 태도까지 영향을 미치는 중요한 전환점이었다. 앤트로픽과 오픈AI는 모두 비상장 기업으로, 이들의 가치는 주로 2차 시장이라 불리는 장외 거래 플랫폼에서 평가된다. 2026년 4월 중순, 벤추얼스(Ventuals)에서 앤트로픽의 내재 시가총액은 약 8,636억 달러로 오픈AI의 8,461억 달러를 처음으로 넘어섰고, 이후 여러 플랫폼에서 앤트로픽의 거래 가격이 1조 달러를 돌파했다는 보고가 잇따랐다.

특히, 오픈AI 구형 주식이 투자 라운드 대비 약 10% 할인된 가격에 거래되는 반면, 앤트로픽 주식에는 약 20억 달러의 대기 매수 수요가 몰리며 직전 라운드 대비 50% 이상의 프리미엄이 붙는 등 투자자들의 시선이 극명하게 엇갈렸다. 앤트로픽의 놀라운 성장은 매출 지표를 통해서도 명확하게 드러난다. 앤트로픽의 연환산 반복 매출(ARR)은 15개월 만에 약 30배 성장하여 2024년 12월의 10억 달러에서 2026년 4월 초에는 300억 달러를 돌파했다. 이는 2026년 4월 기준 오픈AI의 ARR 약 250억 달러를 20% 초과하는 수치다.

오픈AI 측에서는 앤트로픽이 클라우드 파트너인 구글·아마존과의 매출을 총액 기준으로 계상하여 약 80억 달러를 부풀렸다고 주장하지만, 회계 처리 방식의 차이를 감안하더라도 앤트로픽의 성장세는 괄목할 만하다. 더욱이, 앤트로픽은 엔터프라이즈 AI 시장에서 40%의 점유율을 차지하며 1위에 올랐고, 오픈AI의 점유율은 50%에서 27%로 반토막났다. 미국 기업용 AI 채팅 지출의 90% 이상을 차지했던 오픈AI의 점유율은 2026년 1월 앤트로픽에 약 68%로 역전당하는 등 기업 시장에서의 판세 변화가 두드러졌다.

이러한 성장의 핵심 동력에는 코딩 특화 AI 클로드 코드(Claude Code)가 있다. 앤트로픽은 AI 코딩 시장에서 54%의 점유율을 확보하며 오픈AI의 21%를 2배 이상 앞서고 있으며, 클로드 소넷 3.5 출시 이후 18개월 연속으로 코딩 분야 벤치마크 1위를 유지하고 있다. 앤트로픽의 성공은 기술력뿐만 아니라 정치적 협상력과 신뢰 구축에서도 기인한다. 2026년 초, 앤트로픽은 미국 정부와 충돌하며 국방부가 클로드를 드론 운용과 감시에 활용하려던 시도를 거부했다.

이에 미국 정부는 앤트로픽을 공급망 위험 기업으로 지정하고 계약 금지 조치를 내렸지만, 앤트로픽은 즉각 소송을 제기했고 연방 판사는 정부의 조치가 불법일 가능성이 높다고 판결했다. 결국, 미국 정부는 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이와 고위 관료 간의 협의를 통해 계약 금지 조치를 철회했다. 이는 중국과의 기술 패권 경쟁 속에서 앤트로픽의 기술을 배제할 경우 미국 정부가 불리해진다는 현실을 인정한 결과로 해석된다. 앤트로픽의 사례는 선점 효과가 영원하지 않으며, AI 시장이 초기 단계에서 역전이 가능하다는 점을 보여준다.

또한, 기업 고객의 핵심 인프라로 자리 잡기 전에 경쟁 우위를 확보하는 것이 중요하다는 점을 시사한다. 더불어, '신뢰'가 엔터프라이즈 시장에서 중요한 화폐이며, 개발자 생태계를 장악하는 것이 기업 시장을 선점하는 데 필수적이라는 점을 강조한다. 마지막으로, AI 패권은 모델 경쟁을 넘어 클라우드 파트너십, 생태계 구축, 정부와의 협상력 등 다양한 요소가 결합된 생태계 경쟁으로 이동하고 있음을 보여준다





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