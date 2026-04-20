장영수 진화위 위원 후보의 내란죄 인식 논란, 과거사 청산의 대원칙 흔들리나

국민의힘이 추천한 장영수 고려대 교수가 12·3 비상계엄을 내란이 아니라고 평가한 논리의 문제점과, 이것이 진실·화해를 위한 과거사정리위원회의 설립 취지에 부합하는지에 대한 분석.

국민의힘이 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진화위) 상임위원 후보로 추천한 장영수 고려대 법학전문대학원 교수의 12·3 비상계엄 에 대한 법적 인식과 그가 과거 기고문을 통해 밝힌 견해가 정치권 및 법조계 안팎에서 논란이 되고 있습니다. 장 교수는 2025년 1월 21일 자 기고문에서 12·3 비상계엄 당시 내란이라는 주장이 나오며 긴장감이 고조되었던 상황을 언급하며, 자신의 법리적 견해를 피력했습니다. 그는 윤석열 대통령의 비상계엄 선포가 형법 제87조가 규정하는 내란죄 의 구성요건에 부합하지 않는다는 입장을 견지하고 있습니다. 장 교수의 논리는 크게 두 가지 전제에 기반합니다. 첫째, 국가권력을 배제하고 영토를 실질적으로 점령했는지의 여부와, 둘째, 국헌을 문란하게 할 목적으로 국회 등 국가기관의 기능을 강압적으로 마비시켰는지에 대한 판단입니다.

그는 계엄군이 국회 내에서 조기에 철수했고, 이후 국회의 해제 요구에 따라 즉각적으로 계엄이 해제되었다는 점을 들어 내란죄 성립을 부정했습니다. 또한, 인명 살상이나 과도한 기물 파손 등 심각한 인권 침해가 발생하지 않았다는 점도 내란죄 구성이 어렵다고 보는 근거로 제시했습니다. 그러나 이러한 논리는 행위의 성공 여부나 결과론적 관점에 매몰되어 있다는 비판을 피하기 어렵습니다. 법학적으로 내란죄는 폭동이라는 수단을 통해 국헌을 문란하게 할 목적 자체가 존재했는지를 따지는 것이지, 그 목적 달성 여부가 처벌의 절대적 기준이 될 수는 없기 때문입니다. 역사적으로도 성공한 내란과 실패한 내란 모두 처벌 대상이라는 원칙은 인류의 법치주의 역사에서 확립된 가치입니다. 과거 1995년 검찰이 성공한 내란은 처벌할 수 없다는 논리로 전두환 전 대통령 등에 대한 공소권 없음 결정을 내렸던 사례와, 장 교수가 윤 대통령의 시도가 실패했기에 내란이 아니라고 주장하는 것은 본질적으로 내란 주역들에게 관대하다는 공통점을 지닙니다. 진화위의 설립 목적은 반민주적·반인권적 행위의 진실을 규명하고 민주적 가치를 확립하는 데 있습니다. 내란죄와 같은 중대한 헌정 파괴 행위에 대해 관대한 인식을 가진 인물이 과거사 정리와 진실 규명을 담당하는 위원회의 위원으로 적합한가에 대한 의문이 제기되는 이유입니다. 진화위는 과거의 반인권적 폭력 사건을 다루는 기관인 만큼, 구성원에게는 헌법 질서를 수호하려는 엄격하고 단호한 의지가 필수적입니다. 장 교수의 논리는 이러한 위원회의 지향점과 배치될 소지가 크며, 향후 과거사 청산의 진정성을 둘러싼 사회적 갈등의 불씨가 될 가능성이 높습니다





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진실화해위원회 장영수 내란죄 비상계엄 헌법질서

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