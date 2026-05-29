장애인 안마사 파견 사업은 보건복지부 장애인 일자리 지원 사업의 특화형 일자리이다. 그러나 파견 근무지에 대한 문제점이 있다. 경로당 파견 안마사가 경사진 길을 올라가야 하는데, 이는 정말 힘들다. 활동지원사의 도움을 받아야 하는 좁은 골목으로 이동하기도 한다. 안마사가 되기 위해서는 의료법 제82조에 따라 국가가 지정한 학교나 기관에서 최소 2년, 2천시간 이상 교육을 수료해야 한다. 계약상 근로시간은 주 25시간이지만 이동 시간까지 고려하면 실제 현장 체류 시간은 주 40시간 안팎에 달한다. 한 달이면 160시간에 달한다. 대한안마사협회 윤대현 사무총장은 "박홍근 기획예산처 장관에게 서한문을 전달하는 대한안마사협회 윤대현 사무총장"이라고 말했다. 윤 사무총장은 "경로당 파견 안마사보다 국민기초생활보장 수급자로 사는 게 더 낫다는 말들을 한다"며 "국민기초생활보장 수급자가 되면 혜택이 더 많고 파견 안마사 임금과 비슷해서 이런 푸념들이 많다"고 말했다. 장애 비하에 부상 은폐도 "처우·환경 반영한 급여체계 필요"라고 말했다. 전문가들은 현행 제도의 구조적 재설계가 필요하다고 지적한다. 양숙미 남서울대 사회복지학과 교수는 "특화형 일자리인 시각장애인 안마사 파견사업에 대한 조사와 통계 자체가 명확하지 않다"며 "사업에 투입되는 비용 대비 실질적 편익이 낮은 것은 참여자의 처우나 근무 환경이 제대로 반영되지 않기 때문"이라고 설명했다. 따라서 "이동형 직무의 특수성을 반영해 급여와 처우 전반에 대한 추가 조사가 필요하다"고 말했다.

경로당까지 경사진 길을 올라가는 시각장애인 파견 안마사 박재훈 씨는 경사진 출근길을 올려다보며 "이길을 올라가야 하는데, 정말 힘들다"고 토로했다. 박 씨가 파견 안마사로 근무하는 강북구 일대는 경사가 가파른 골목이 즐비하다.

이날 파견 근무지인 해당 아파트 노인정에 도착하기 위해 아파트 입구에서 경사로를 걸어 꼭대기 동까지 올라가야 했다. 시각장애인 안마사 파견 사업은 보건복지부 장애인 일자리 지원 사업의 특화형 일자리이다. 안마사 자격을 갖춘 시각장애인이 노인복지관·경로당 등을 방문해 전문 안마 서비스를 제공하는 방식으로 운영된다. 박 씨는 매주 경로당과 노인정 5곳을 순회한다.

차량이 들어가지 못하는 좁은 골목으로 이동하기 위해서는 활동지원사의 도움을 받아야 한다. 박 씨는 뇌전증과 시각장애를 함께 가진 중증·복합 장애인으로, 중증 기준이 적용돼 월 180시간의 활동지원사 도움을 받고 있다. 대한안마사협회 윤대현 사무총장은 "각 자치구가 자체적으로 인력을 모집하는 방식이기 때문에 지원 여부는 지역마다 다르다"고 말했다. 장애인 등의 생활 전반을 보조하는 활동지원사는 근무 관련 업무를 보조할 수 없어 외부에서 대기하는 등 불편이 따르기 때문이다.

윤 사무총장은 "활동지원사가 경로당 안에 들어가지 못하는 경우도 있다"며 "활동지원사가 경로당 내에서 매트를 깔거나 업무를 보조하는 행위가 부정수급으로 신고되는 경우도 있다"고 말했다. 안마사가 되기 위해서는 의료법 제82조에 따라 국가가 지정한 학교나 기관에서 최소 2년, 2천시간 이상 교육을 수료해야 한다. 계약상 근로시간은 주 25시간이지만 이동 시간까지 고려하면 실제 현장 체류 시간은 주 40시간 안팎에 달한다. 한 달이면 160시간에 달한다.

대한안마사협회 윤대현 사무총장은 "박홍근 기획예산처 장관에게 서한문을 전달하는 대한안마사협회 윤대현 사무총장"이라고 말했다. 윤 사무총장은 "경로당 파견 안마사보다 국민기초생활보장 수급자로 사는 게 더 낫다는 말들을 한다"며 "국민기초생활보장 수급자가 되면 혜택이 더 많고 파견 안마사 임금과 비슷해서 이런 푸념들이 많다"고 말했다. 장애 비하에 부상 은폐도 "처우·환경 반영한 급여체계 필요"라고 말했다. 윤 사무총장은 "노인 이용자로부터의 부당한 대우나 장애 비하 발언을 들었다는 제보가 심심찮게 접수된다"고 전했다.

전문가들은 현행 제도의 구조적 재설계가 필요하다고 지적한다. 양숙미 남서울대 사회복지학과 교수는 "특화형 일자리인 시각장애인 안마사 파견사업에 대한 조사와 통계 자체가 명확하지 않다"며 "사업에 투입되는 비용 대비 실질적 편익이 낮은 것은 참여자의 처우나 근무 환경이 제대로 반영되지 않기 때문"이라고 설명했다. 따라서 "이동형 직무의 특수성을 반영해 급여와 처우 전반에 대한 추가 조사가 필요하다"고 말했다





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