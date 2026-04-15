장애인 건강권 실질적 보장 위한 정책 첫걸음… 현장과의 간극 좁혀야

보건복지부가 발표한 '제1차 장애인 건강보건관리 종합계획'이 장애인 의료 접근성 향상을 위한 첫걸음을 내디뎠다. 하지만 장애인 환자들이 느끼는 병원 이용의 장벽과 의료 현장의 과제는 여전히 산적해 있으며, 실질적인 정책 구현을 위해서는 현장과의 적극적인 소통과 맞춤형 지원이 요구된다.

보건복지부가 최근 발표한 ‘제1차 장애인 건강보건관리 종합계획 (2026~2030)’은 장애인의 건강권 보장과 의료 접근성 향상을 위한 범정부적 5개년 로드맵이다. 이 계획은 장애인과 비장애인 간의 건강 격차를 줄이겠다는 정부의 강력한 의지를 담고 있다.

변화하는 장애인 건강보건관리 현장을 살펴본 결과, 원광대병원 장애인 이용편의 지원 사업팀의 사례는 장애인 환자들이 병원 방문을 얼마나 부담스러워하는지를 잘 보여준다. 중증 지체장애인 환자는 과거 진료 중 겪었던 불미스러운 사건으로 인해 병원 방문을 기피했으나, 원광대병원의 장애인 이용편의 지원을 통해 욕창 치료를 받고 감사함을 표했다.

김지희 원광대병원 교수는 장애인 환자들이 병원 이용을 '어려운 일'로 느낀다고 지적하며, 부족한 자원 속에서도 장애인 진료 사업을 이어가는 이유를 환자들이 안도하며 병원을 나설 때 느낀다고 말했다. 정부는 2027년부터 2030년까지 최소 8개 시도에 ‘장애친화병원’을 운영할 계획이며, 이는 장애인 진료 환경 개선을 위한 실질적인 정책 기반을 마련할 것이다.

현재 5개 의료기관이 참여 중인 ‘장애인 이용편의 지원 사업’은 장애인 환자의 진료 예약부터 귀가까지 전담 인력이 지원한다. 이는 병원 방문과 치료를 포기하려 했던 장애인 환자의 건강권에 실질적인 변화를 가져올 수 있다. 특히, 의료기관 접근성이 낮은 지역에서는 더욱 큰 의미를 지닌다. 또한, 병원 내 장애인 진료 경험과 전문성을 갖춘 인력의 존재는 장애인 진료 허브 역할을 하며 병원 내 장애인 진료 관련 자문 및 협진을 가능하게 한다.

조희문 경기도의료원 수원병원 교수는 장애인 진료에는 정답이 없으며, 의료진은 환자의 복잡한 상황을 종합적으로 고려하여 넓은 선택권을 제공해야 한다고 강조했다. 그러나 장애친화병원이나 진료 서비스의 존재만으로 충분하다고 생각해서는 안 된다. 장애인 당사자 입장에서 제도가 제대로 기능하고 지속성이 담보될 때 비로소 관심을 갖고 이용을 시작한다는 경험 때문이다.

조 교수는 새로운 지원 사업에 대한 불신이나 지속성에 대한 불안감 때문에 장애인들이 이용을 망설이는 경우가 많다고 지적하며, 신중한 기획과 실행, 그리고 장애인 당사자를 설득하는 노력이 중요하다고 강조했다. 국가 장애인 건강정책의 목표는 시혜적 지원을 넘어 장애인의 평범한 일상으로 자리 잡는 것이어야 한다.

이동 문제, 의사소통의 어려움, 그리고 재가 장애인에 대한 미충족 수요는 장애인 의료 현장의 주요 과제이다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 중앙정부, 지방자치단체, 의료기관, 의료인 간의 적극적인 소통과 협력, 그리고 사례 관리를 통한 프로토콜 및 매뉴얼 구축이 필수적이다.

김지희 교수는 농촌 지역의 열악한 대중교통 환경과 지역 장애인 이동수단 지원 부족을 지적하며, 병원 이동 자체가 큰 장벽이 된다고 말했다. 또한, 민간 병원의 경영적 어려움으로 인해 시설 개선이 어려운 점도 언급했다.

조희문 교수는 재가 장애인 방문 재활치료 활동을 통해 여전히 많은 미충족 수요가 존재함을 밝혔다. 의사소통 문제 역시 심각한 과제로, 수어 통역이나 디지털 보완대체 의사소통 기술만으로는 해결하기 어려운 전신 장애인 등 다양한 사례가 존재한다. 이들은 개인과 장애 유형별 일대일 맞춤형 대응이 필요하며, 정책이나 사업 계획에서 예상하기 어려운 과제들이 항상 발생한다고 지적한다.

따라서 향후 국가 장애인 건강정책 시행 과정에서 중앙정부와 지방자치단체 행정기관, 의료기관, 의료인들 간의 적극적인 소통과 교류, 사례 관리를 통한 장애인 의료 상황에 대한 프로토콜 및 매뉴얼, 모델 구축 등이 절대적으로 필요하다고 강조했다.





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