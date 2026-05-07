장애인권리보장법 통과의 명암과 실질적 권리 보장을 위한 과제

장애인권리보장법이 사회적 모델로의 전환이라는 성과를 거두며 통과되었으나, 임의조항과 탈시설 권리 약화 등 실질적인 권리 보장을 저해하는 독소조항들에 대한 비판적 분석과 개선 방향을 제시한다.

지난 4월 23일, 약 10년이라는 오랜 시간 동안 장애인 사회가 간절히 염원해 온 ' 장애인권리보장법 '이 마침내 국회 본회의를 통과했다. 전국장애인차별철폐연대와 한국장애인단체총연맹을 비롯한 여러 장애인 단체들과 법안을 발의한 국회의원들은 이번 법 통과를 환영하며 역사적인 진전임을 선언하는 기자회견을 열었다.

이번 법안 통과가 갖는 가장 큰 의미는 장애를 바라보는 관점의 근본적인 전환, 즉 '의료적 모델'에서 '사회적 모델'로의 패러다임 시프트를 명문화했다는 점에 있다. 특히 제3조 1항에서 장애를 단순히 신체적, 정신적 손상으로만 정의하지 않고, 사회의 문화적, 물리적, 제도적 장벽이라는 환경적 요인이 개인의 특성과 상호작용하여 일상생활이나 사회 참여에 제약이 발생하는 상태로 정의한 것은 매우 고무적이다. 이는 장애의 책임을 오롯이 개인의 신체적 결함으로 돌렸던 과거의 굴레를 벗어나, 사회가 함께 해결해야 할 구조적 문제로 인식하기 시작했다는 점에서 큰 진전이라고 볼 수 있다.

또한, 장애인의 존엄성을 존중하고 이동권, 교육권, 건강권, 직업선택권 등 기본적인 권리를 명시함으로써 장애인을 시혜의 대상이 아닌 권리의 주체로 인정했다는 점 역시 주목할 만하다. 특히 제43조에서 임신, 출산, 양육 및 가사에 관한 결정권을 명시한 것은 장애여성에 대한 성 고정관념을 탈피하고 자기결정권과 가족 구성권에서의 양성평등을 실현하려는 의지가 반영된 결과로 평가된다. 하지만 이러한 환희 이면에는 법안 곳곳에 숨겨진 독소조항과 한계점이 존재하며, 이는 자칫 말뿐인 권리 보장으로 전락할 위험을 내포하고 있다.

가장 심각한 문제는 기본권 보장 조항들이 강제성 없는 임의조항으로 구성되어 있다는 점이다. 생활안정 지원, 직업선택권, 건강권 등의 조항에서 '노력해야 한다', '강구해야 한다', '할 수 있다'와 같은 모호한 표현들이 빈번하게 사용되었다. 행정적 언어에서 '강구'나 '검토'라는 표현은 정부가 예산 부족이나 현실적 어려움을 핑계로 대책 마련을 회피할 수 있는 공식적인 구실이 된다. 이는 당사자의 입장에서 볼 때 책임 있는 보장이 아니라 사실상의 '방치 선언'과 다를 바 없다.

특히 장애여성의 능력 개발과 고용 안정을 위해 시책을 강구해야 한다는 제42조 3항의 내용은 젠더와 장애라는 교차적 차별을 겪는 장애여성의 현실을 외면한 처사다. 장애여성은 비장애인이나 장애남성에 비해 현저히 낮은 임금과 심각한 구조적 차별에 노출되어 있으므로, '강구'가 아닌 '보장'과 '의무'의 언어로 명시되었어야 한다. 또한 장애아동의 기회 보장을 명시한 제40조 2항 역시, 국가가 최소한의 기회만을 제공하고 이후의 실질적인 삶의 질 보장은 가족의 책임으로 전가하는 구조를 만들고 있다.

이러한 책임의 공백은 결국 가족의 고통을 심화시키고, 최악의 경우 장애아동 살해 후 자살과 같은 사회적 타살이라는 비극적인 결과를 초래하는 원인이 될 수 있다. 더욱이 탈시설 권리와 관련한 조항은 이번 법안의 가장 뼈아픈 대목이다. 원래 핵심이었던 '탈시설 권리'라는 표현이 삭제되고, 단순히 환경에서 벗어난다는 의미의 '탈시설화'라는 용어로 대체된 점은 매우 우려스럽다. 이러한 용어의 변화는 시설의 외형만 소규모로 바꾸거나 내부 환경을 일부 개선하는 '시설 소규모화'조차 탈시설로 포장할 수 있는 여지를 준다.

집단생활과 자기결정권 박탈이라는 시설의 본질적인 속성이 변하지 않는 한, 그것은 여전히 시설일 뿐이며 좋은 시설이란 존재할 수 없다. 결국 이는 정책 결정자들이 전문가나 행정가의 언어로 권리를 탈취하여 시설 운영자들에게 면죄부를 주는 행위와 다름없다. 실제로 국가는 시설 수용 예산을 탈시설 지원 예산보다 무려 97배나 더 많이 책정하고 있으며, 시설 내 인권침해를 감시해야 할 주체조차 시설 운영에 우호적인 관계자들로 구성되어 있어 실질적인 견제 장치가 작동하지 않고 있다.

또한, 자립을 위해 자립 능력이 필요하다는 국가의 논리는 매우 폭력적이며, 시설에서 말살당한 존엄성을 회복하기 위한 생존자들에 대한 종합적인 배보상 권리조차 법에 명시되지 않았다. 이는 장애인권리보장법이 표방하는 존엄성 보장을 사문화시키는 결과를 초래한다. 결론적으로, 이번 장애인권리보장법이 '속 빈 강정'이 되지 않기 위해서는 즉각적인 수정과 보완이 필요하다. 정부의 선택 사항으로 남겨진 '강구'와 '노력'이라는 단어를 '보장해야 한다', '이행해야 한다'와 같은 강행 규정으로 바꾸어 국가의 의무를 명확히 해야 한다.

삭제된 탈시설 권리를 즉각 복구하고, 시설 생존자들의 삶의 관점에서 종합적인 배보상 권리를 법제화해야 한다. 또한 시설 인권침해 감시 기구를 시설과 완전히 독립된 외부 기관으로 재편하고, 자립 지원의 기준을 당사자의 능력이 아닌 사회적, 문화적 장벽의 제거 수준에서 평가해야 한다. 이러한 구체적인 실행 방안과 예산 확보 계획이 시행령과 시행규칙에 상세히 담겨야만 실질적인 권리 보장이 가능할 것이다. 무엇보다 법 제정 및 정책 결정 과정에 탈시설 생존자를 포함한 장애인 당사자들이 실질적으로 참여할 수 있는 구조가 마련되어야 한다.

권리는 누군가에 의해 부여받는 것이 아니라 당사자가 쟁취하고 누리는 것이기 때문이다. 이번 법 통과가 단순한 상징적 조치를 넘어, 모든 장애인이 지역사회에서 온전한 시민으로 살아갈 수 있는 실질적인 토대가 되기를 강력히 촉구한다





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