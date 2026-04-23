장애인 학대 국정조사 요구…반구대병원 등 시설 조사 대상

국회 의원 114명, 울산 반구대병원과 인천 색동원 등 장애인 학대 의혹 시설에 대한 국정조사 요구. 구조적 문제 해결 및 대책 마련 촉구.

국회의원 114명이 국정조사 대상으로 요구한 울산 반구대병원 에서 살인사건이 발생하기 직전의 모습이 공개되었다. 2022년 1월 18일 밤 9시 19분, 울산시 울주군 반구대병원 폐쇄병동에서 지적 장애인 김도진(가명, 32) 씨가 한 환자의 손에 이끌려 방으로 들어가는 CCTV 영상이 공개되었다.

영상에는 김 씨를 살해한 주범과 종범의 모습이 담겨 있다. 이러한 상황에 국회 의원 114명은 울산 반구대병원과 인천 색동원 등 최근 장애인 학대 및 방임 사례가 드러난 정신병원과 시설에 대한 국정조사를 요구하고 나섰다. 이는 개별 사건 수사를 넘어 장애인 학대에 대한 국가 차원의 체계적인 조사와 대책 수립의 필요성을 강조한 것이다. 23일 국회 의안정보시스템에 따르면, 더불어민주당, 국민의힘, 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 6개 정당의 의원 114명은 서미화 더불어민주당 의원의 대표 발의로 ‘장애인 거주시설 구조적 학대 및 관리·감독체계 실패에 관한 국정조사 요구서’를 제출했다.

이들은 학대와 관리·감독 실패가 드러난 시설과 정신병원을 조사하기 위해 교섭단체 및 비교섭단체의 의석 비율대로 선임하는 20인으로 구성된 특별위원회를 구성할 것을 요구했다. 국정감사 및 조사에 관한 법률에 따라 국회는 재적 의원 4분의 1 이상의 요구가 있을 경우 조사위원회를 구성하여 국정조사 계획서를 제출하고 승인을 거쳐 국정조사를 시작할 수 있다.

서미화 의원은 요구서에서 인천 강화군 색동원에서 시설장이 19명의 장애인에게 장기간 성폭력 및 학대를 자행한 사건과 울산 반구대병원에서 지적 장애인 환자가 동료 환자에 의해 폭행당해 사망한 사건을 언급하며, 이러한 반복되는 학대의 근본 원인은 시설의 폐쇄적 운영 구조, 가족 중심 경영에 의한 내부 견제 부재, 형식적인 외부 점검 등에 있다고 지적했다. 따라서 개별 사건 수사만으로는 해결할 수 없는 국가 차원의 체계적인 조사와 대책 수립이 필요하다고 강조했다.

국정 조사 대상으로 거론된 곳은 색동원과 반구대병원 외에도 울산 북구 태연재활원, 파주시 5개 시설, 제천시 4개 시설, 서울 영등포구 송천 한마음의 집, 대구 달성군 한사랑마을 등이다. 울산 북구 중증장애인거주시설 태연재활원에서는 직원 20여 명이 입소자 29명에 대해 한 달간 약 500건에 달하는 폭행·학대를 가한 사실이 경찰 조사에서 드러났다. 조사 대상 중 정신의료기관은 반구대병원이 유일하다.

의원들은 조사의 범위로 최근 3년간 학대 시설 및 은폐 구조, 지방자치단체의 관리·감독 의무 위반 실태, 보건복지부 등 중앙행정기관의 정책적 방치 실태, 시설 운영자 단체의 조직적 비호 및 제도 개혁 방해 실태, 정치적 유착 관계 및 입법 방해 실태, 피해자 보호·구제 실태 및 재발 방지 대책 등을 포함했다. 장애인 거주시설과 의료기관의 학대는 특정 시설에 국한된 문제가 아닌 전국적이고 구조적인 현상이라고 주장했다.

국정조사 요구서에 따르면, 최근 6년간(2019년~2024년) 장애인 거주시설에서 총 1652건의 학대가 발생했으며, 전체 1524개 거주시설 중 238개소(15.6%)에서 학대가 확인되었다. 2024년 장애인 학대로 판정된 449건 중 거주시설에서 발생한 건이 184건(53.3%)을 차지하며, 가해자의 87.5%가 시설 종사자였다. 거주시설 학대의 28.8%가 5년 이상 장기 지속 사례였으며, 피해자의 76.1%는 발달장애인이었다.

서미화 의원은 반복되는 장애인 학대와 인권 참사의 악순환을 방치해서는 안 된다며, 여야 의원들이 국정조사 요구안을 제출한 만큼 면밀한 조사를 통해 구조적 원인을 명확히 밝혀야 한다고 강조했다. 울산경찰청 광역범죄수사대는 국가인권위원회로부터 반구대병원에 대한 고발장을 접수받고 본격 수사를 개시할 예정이며, 인권위원회는 병원에서 발생한 환자 사망 사건 외에도 최근 5년간 3건의 변사 사건을 추가로 확인하고 병원장과 행정원장을 업무상 과실치사 혐의로 검찰에 고발했다





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