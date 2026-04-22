장성철 소장의 날 선 추궁, 김대식 의원과 벌인 방미 논란 진실 공방

장성철 공론센터 소장이 라디오 인터뷰에서 장동혁 국민의힘 당 대표의 방미 논란과 관련해 김대식 의원을 거세게 압박했다. 퍼스트 클래스 탑승 및 당비 사용 의혹, 야당 대표의 백악관 방문 역사 등에 대해 날카로운 팩트체크가 오간 이번 인터뷰는 여권 내부의 리더십 논란을 재점화하고 있다.

최근 보수 성향의 평론가로 알려진 장성철 공론센터 소장이 자신이 진행하는 라디오 프로그램에서 김대식 국민의힘 의원을 향해 매우 날 선 질문을 던지며 큰 주목을 받았다. 이번 논란의 핵심은 장동혁 국민의힘 당 대표가 최근 수행한 방미 일정과 그 과정에서 불거진 다양한 의혹들이다. 김대식 의원은 장 대표의 특보단장으로서 이번 방미단에 합류했던 인물로, 인터뷰 내내 장 대표를 옹호하려는 태도를 보였으나 장성철 소장의 집요한 추궁에 수세에 몰리는 모습을 보였다. 장 소장은 인터뷰 시작부터 김 의원에게 이번 방미 논란 에 대한 책임을 물으며, 특히 당비 사용 여부와 1등석 탑승 여부 등 민감한 사항들을 가감 없이 질의했다. 보수 진영 내부에서도 지도부를 향한 비판적인 목소리가 터져 나오고 있음을 방증하는 이번 사례는, 향후 국민의힘 내 당권파와 비판 세력 간의 갈등이 어떻게 전개될지 보여주는 단면이기도 하다.

김대식 의원은 퍼스트 클래스 탑승 의혹에 대해 비즈니스석을 이용했다고 해명했으나, 경비 집행의 투명성 문제와 방미 일정의 적절성에 대해서는 여전히 의문이 남는 상태다. 인터뷰 과정에서 가장 긴장감이 흘렀던 대목은 팩트체크가 이루어진 순간들이었다. 김대식 의원이 이번 방미가 야당 대표로서 백악관을 방문한 전례 없는 성과인 것처럼 자평하자, 장성철 소장은 과거 김영삼, 이회창, 박근혜 등 전직 야당 대표들의 백악관 방문 사례를 줄줄이 나열하며 즉각적으로 반박했다. 이러한 장 소장의 대응은 방송 진행자로서의 중립성을 넘어, 정치인의 발언에 대한 엄격한 검증을 요구하는 시민사회의 시각을 대변한 것으로 평가받는다. 또한, 장 소장은 '100만 당원이 중요한가, 5,000만 국민이 중요한가'라는 질문을 던지며, 정치적 결단이 필요한 시점에 당리당략에 매몰된 행태를 보이는 지도부를 향해 쓴소리를 아끼지 않았다. 이에 대해 김대식 의원은 결국 장동혁 대표의 부족함을 일부 인정하면서도, 외교 프로토콜의 특수성을 강조하며 여론의 비판이 과도하다는 기존 입장을 고수했다. 마지막으로 김대식 의원은 방미단 내부의 불화설과 일정 변경에 대한 언론의 보도 내용을 해명하며 자신의 입장을 피력했다. 김 의원은 귀국 일정이 미뤄지는 과정에서 당 대표와 견해 차이가 있었음을 일부 인정하면서도, 격렬한 다툼이 있었다는 언론의 보도는 사실과 다르다고 선을 그었다. 특히 본인이 직접 기획한 2박 4일 일정 외의 추가 일정에 대해서는 장동혁 대표의 독자적인 결정이었음을 강조하며, 책임을 분산하려는 모습을 보이기도 했다. 이번 사건은 단순한 인터뷰 논란을 넘어, 여권 내부에 잠재된 소통 부재와 리더십 위기를 고스란히 노출했다는 분석이 지배적이다. 국민의힘은 향후 이번 방미 논란으로 인한 민심 이반을 어떻게 수습할지, 그리고 당내 비판적 목소리를 어떤 방식으로 수용할지 시험대에 오르게 되었다. 정치는 국민을 향해야 한다는 대원칙 아래, 이번 사태가 향후 당 운영과 지방선거 전략에 어떤 영향을 미칠지 정치권의 이목이 집중되고 있다





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