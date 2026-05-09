장모(24)씨 살해, 중상 인화포로 여고생, 남친 구속

장모(24)씨가 유사 강력범죄 모방 여부 등에 대해서는 구체적인 진술을 하지 않은 것으로 알려졌으며, 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사도 실시하였지만 구체적인 진술을 하지 않아 전해졌다.

지난 7일 오전 광주 동구 광주지방법원에서 피의자 장모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생에게 중상을 입힌 혐의를 받는 장모(24)씨의 실명과 사진이 소셜네트워크서비스( SNS )를 중심으로 빠르게 확산하고 있다. 9일 인스타그램과 유튜브 등 SNS 에는 장씨의 이름과 최근 사진, 청소년 시절 사진 등이 잇따라 게시됐다.

최근 사진은 장씨 SNS 계정 프로필 사진과 동일한 것으로 알려졌다. 일부 게시물에는 장씨 가족의 직업과 근황 등이 함께 올라왔지만 사실 여부는 확인되지 않았다. 경찰 신상공개 결정에도 공개 시점은 14일 광주경찰청은 전날 신상정보 공개 심의위원회를 열고 장씨에 대한 신상 공개를 결정했다. 다만 장씨가 공개에 동의하지 않으면서 관련 절차에 따라 실제 공개 시점은 오는 14일로 미뤄졌다.