장모(24)씨 살해, 중상 인화포로 여고생, 남친 구속

장모(24)씨가 유사 강력범죄 모방 여부 등에 대해서는 구체적인 진술을 하지 않은 것으로 알려졌으며, 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사도 실시하였지만 구체적인 진술을 하지 않아 전해졌다.
지난 7일 오전 광주 동구 광주지방법원에서 피의자 장모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생에게 중상을 입힌 혐의를 받는 장모(24)씨의 실명과 사진이 소셜네트워크서비스( SNS )를 중심으로 빠르게 확산하고 있다. 9일 인스타그램과 유튜브 등 SNS 에는 장씨의 이름과 최근 사진, 청소년 시절 사진 등이 잇따라 게시됐다.
최근 사진은 장씨 SNS 계정 프로필 사진과 동일한 것으로 알려졌다. 일부 게시물에는 장씨 가족의 직업과 근황 등이 함께 올라왔지만 사실 여부는 확인되지 않았다. 경찰 신상공개 결정에도 공개 시점은 14일 광주경찰청은 전날 신상정보 공개 심의위원회를 열고 장씨에 대한 신상 공개를 결정했다. 다만 장씨가 공개에 동의하지 않으면서 관련 절차에 따라 실제 공개 시점은 오는 14일로 미뤄졌다.
결정 이후 하루 만에 SNS 이용자들에 의해 실명과 사진이 퍼지기 시작했다. 경찰 관계자는 “SNS에 장씨의 신상이 떠도는 줄은 몰랐다”며 “현재는 범행 동기 규명에 수사력을 집중하고 있다”고 밝혔다. 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사도 실시했으나áži 구체적인 진술을 하지 않은 것으로 전해졌다. Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources. '군 복무 중 부상' 장병 보상... '원스톱' 지원체계로 개편정부가 군 복무 중 부상당한 장병들을 위한 지원체계를 전면 개편한다. 국방부·보훈부·병무청은 7일 각 군에 부상 장병 통합지원팀을 편성하고, 장애보상금 등급에 5급을 신설하는 등의 개선안을 발표했다. 기존에는 치료·보상·보훈 신청 등을 각각 따로 진행해야 했으나, 이제는 통합지원팀이 모든 절차를 안내하고 24... 진우 총무원장 “현대인은 정보 많아졌지만 지혜는 부족...선명상 필요”부처님오신날(24일)을 앞두고 대한불교조계종 진우 총무원장이 7일 서울 종로구 총무원 청사에서 기자간담회를 가졌다. 진우 총무원장은 2022년 취임 이후 줄곧 젊은이들을 겨냥한 ‘힙한 불교’와 불교의 선(禪)을 쉽게 풀어낸 ‘선명상’을 강조해 왔다. 물질은 풍요로워졌지만 마음은 불안하고, 정보는 많아졌지만 지혜는 부족하며, 관계는 넓어졌지만 외로움은 더 깊어졌다'며 '국민 모두가 마음의 등불을 밝히고, 함께 평안한 사회를 만들어 가자는 발원을 담아 ‘마음평안의 달’이라고 주제를 선정했다'고 캠페인의 배경을 설명했다. 안재영 미술가 초대전, 창원시립마산문신미술관서 6월 개최24회 문신미술상 수상자 안재영 작가 초대전이 'Missing You _ 사물의 기억'이라는 전시 주제로 창원시립마산문신미술관에서 오는 6월 11일부터 7월 31일까지 열린다. 이어 '그가 이번에 보여내는 전시는 'Missing You _ 사물의 기억'이다. 기억된 사물 덩어리는 가득 차 있거나 없을 때도 있는 흘러내리는 액체 같아 작가는 조형성을 감각적으로 가미하며 노래하듯 사물의 기억을 그렸다'라고 평했다. ‘소원 들어주는 앱’의 저주가 세계를 홀렸다…넷플 ‘기리고’, 글로벌 1위‘애플리케이션의 저주’라는 생소한 소재와 전소영, 백선호, 이효제 등 낯선 신인 배우까지, 새로움으로 무장한 넷플릭스 8부작 호러 시리즈 ‘기리고’가 국내외에서 돌풍을 일으키고 있다. 넷플릭스는 ‘기리고’가 지난달 24일 공개 이후 2주 만에 넷플릭스 글로벌 톱10 비 윤석열이 깨워냈다, 24년 전의 ‘5·18 소설’ [.txt]“5·18 광주항쟁 때 현장 취재를 지원했어요. 국장이 부르더니 ‘너 죽으려고 그러느냐’고, ‘경상도 사투리 잘못 쓰면…’ 그래요. 그땐 경상도 군인이 전라도 씨를 말리려 왔다는 말까지 있었거든요. 들려오는 이야기들이 너무 참혹해 허구처럼 느껴졌습니다.” 부산 태생 작 [속보] 경찰, 고교생 살해범 신상정보 14일에 공개…본인은 동의 거부광주 도심에서 일면식 없는 고교생을 흉기로 살해하고 또 다른 학생에게 흉기를 휘두른 장 모(24) 씨의 신상정보가 오는 14일 공개된다. 장 씨는 지난 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 길거리에서 일면식 없는 고교 2학년생 A양(17)을 살해하고, 다른 고교생 B 군(17)에게도 흉기를 휘두른 혐의(살인·살인미수 등)로 같은날 체포돼 7일 구속됐다. 광주경찰청에 따르면 장 씨는 범행 이틀 전인 지난 3일 광주 광산구 첨단지구에서 스토킹 가해자로 경찰에 신고됐다.
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