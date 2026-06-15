장동혁 국민의힘 대표 체제, 6가지 요인으로 버팀대

장동혁 대표에 대한 사퇴 요구가 계속되는 가운데, 투표용지 부족 사태, 지도부 결속, 여론 지지율, 한동훈 의원 복당 우려, 임기 및 공천권, 의원총회 일정 등 여섯 가지 핵심 요인이 현재 체제 유지에 기여하고 있다.

국민의힘 내부에서는 최근 장동혁 대표에 대한 사퇴 요구가 연일 이어지고 있지만, 전문가와 당내 관계자들은 당 체제가 당분간 유지될 가능성이 높다고 분석하고 있다. 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 당 지도부의 결속, 현 시점에서의 여론 지지율, 한동훈 의원 복당에 대한 내부 우려, 그리고 대표 임기와 차기 선거 시점 등을 여섯 가지 핵심 요인으로 정리해 보면, 이들 요인이 서로 얽히며 현재의 당 체제를 견고하게 만드는 구조적 기반을 형성하고 있다.

첫 번째 요인은 6·3 지방선거에서 드러난 투표용지 부족 사태이다. 이 사건은 시민들의 불만이 이재명 정부와 여당에 동시에 표출된 결과로 해석되며, 외부 위기가 당 내부의 단합을 촉진하는 효과를 낳았다. 당권파 인사들은 이러한 위기가 장동혁 대표에게 '대의명분'으로 작용해, 위기 해결의 책임과 역할을 대표에게 집중시킨다고 강조한다. 두 번째는 당권파 중심의 지도부 결속이다.

최고위원 5명 중 4명이 사퇴하지 않는 한 당의 실질적인 운영은 유지될 수 있다는 점에서, 현재 최고위원 회의에서 우재준·양향자 두 명만이 사퇴를 주장하고 나머지 신동욱·김민수·김재원 최고위원은 지속적인 참여 의사를 밝히고 있다. 비당권파도 최고위원 보궐선거를 통해 새로운 인물 교체가 이루어질 경우 조직이 오히려 재정비될 수 있다는 입장을 보이며, 구조적 붕괴보다는 재편 가능성을 제시한다. 세 번째 요인은 여론 조사 결과다. 리얼미터가 최근 실시한 조사에서 국민의힘은 44.3%의 지지율을 기록해 여당인 더불어민주당(38.0%)을 앞섰다.

당권파는 이 수치를 사퇴 논란에 대한 반박 근거로 삼으며, 현재 당의 지지 기반이 견고함을 강조한다. 반면 비당권파는 이런 상승이 이재명 대통령과 정청래 민주당 대표 사이의 갈등, 투표용지 부족 사태, 그리고 한동훈 무소속 의원의 등장 등 외부 요인의 일시적 효과일 뿐이라고 비판한다. 네 번째는 한동훈 의원 복당에 대한 내부 두려움이다. 장대표가 물러날 경우 비상대책위원회 구성이 추진되고, 한동훈 의원이 복당해 차기 당대표 후보로 부상할 가능성이 제기된다.

이에 따라 당내 주류 의원들은 현 상황을 유지하고 싶어 장대표의 지속을 선호한다. 다섯 번째는 장대표의 임기와 총선 공천권이다. 현재 장대표는 2027년 8월 임기 말까지 공천권을 보유하고 있지 않으며, 사퇴 시 차기 대표는 잔여 임기만 수행하게 된다. 이는 차기 대표가 총선 공천권을 확보하려면 급하게 전당대회를 치를 필요가 없으며, 오히려 시기를 늦추는 것이 전략적으로 유리하다는 해석을 낳는다.

마지막으로 여섯 번째 요인은 의원총회 일정이다. 18일 예정된 본회의 직전이나 그 이전에 개최될 가능성이 높은 의원총회는 시기상으로 참석률이 낮아 사퇴 논의를 공식화하기 어려운 상황이다. 이러한 여섯 가지 요인이 복합적으로 작용하면서, 장동혁 대표 체제는 당내외 압력에도 불구하고 당분간 유지될 전망이다





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