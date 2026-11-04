장동혁·오세훈·한동훈, 2년 10개월 만의 공식 석상 만남

장동혁 국민의힘 대표, 오세훈 서울시장이 한동훈 무소속 의원과 4일 2026 중앙포럼에서 만났다. 보수 진영 주요 정치인들이 AI 성장을 주제로 한자리에 모여 우호적인 분위기를 조성했다.

장동혁 국민의힘 대표와 오세훈 서울시장이 한동훈 무소속 의원과 4일 서울 중구 더그랜드롯데 에서 공식적으로 마주했다. 이 세 정치인은 2024년 1월 국민의힘 신년인사회 이후 2년 10개월 만에 한자리에 동석하며 보수 진영 의 차기 주도권 구도에 관심을 모으고 있다.

세 사람은 중앙일보가 서울 소공동 더그랜드롯데 서울에서 개최한 '2026 중앙포럼-AI, 성장의 판을 바꾸다' 행사에서 서로 손을 맞잡았다. 장 대표와 오 시장, 한 의원이 동시에 공식석상에 모습을 드러낸 것은 이번이 처음이며, 행사장 내부에서는 이들의 만남에 대한 관심이 집중되었다.

Also read 윤석열 전 대통령 공직선거법 위반 항소심 선고, 397억 선거비 반환 문제 주목

행사장에서의 우호적 인사 및 교류

한동훈 의원은 오전 10시쯤 행사장에 가장 먼저 도착해 오세훈 시장과 반갑게 악수를 나눴다. 오 시장은 한 의원에게 "패션을 바꾸셨다"며 말을 건네자, 한 의원은 "아예 다 바꿨다"며 웃으며 화답했다. 한 의원은 이날 재킷과 바지 모두 품이 넉넉한 오버핏 스타일을 착용했다.

마지막으로 도착한 장동혁 대표는 사전 환담장에서 오 시장과 활짝 웃으며 악수를 나눴다. 장 대표가 "자주 뵙는다"고 인사하자 오 시장은 "자주 뵈면 좋다"고 화답했다. 이 과정에서 이준석 개혁신당 의원도 함께 자리하며 세 사람의 대화를 웃으며 지켜보았다.

Advertisement

주요 정치인들의 여야 초월 네트워킹

행사장 안팎에서는 여야 주요 인사들이 정쟁을 뒤로하고 덕담을 나누는 모습도 포착되었다. 김부겸 전 국무총리가 이준석 의원에게 "커피 한 잔 하자"고 제안하며 안부를 묻는 등 친목 분위기를 이끌었다. 한준호 민주당 의원도 김 전 총리에게 "선배님, 반갑다"며 인사를 건넸다.

안철수 의원과 김 전 총리, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 서욱 한화에어로스페이스 고문이 함께 기념 사진을 찍기도 했다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 한준호 민주당 간사와 최형두 국민의힘 간사도 나란히 자리하며 따뜻한 교류를 이어갔다.

포럼 주제 및 참석자들의 AI 관련 입장

이번 2026 중앙포럼은 'AI, 성장의 판을 바꾸다'를 주제로 열렸다. 조정식 국회의장은 배경훈 부총리와 한병도 민주당 원내대표, 이재정 문화체육관광위원장, 장동혁 대표, 안철수 의원, 이준석 및 한동훈 의원, 김부겸 전 총리의 참석에 감사의 뜻을 전했다.

장동혁 대표는 중앙일보와의 인터뷰에서 "오늘 포럼의 내용을 참고해 정치권도 AI시대를 맞아 어떤 역할을 해야 할지 잘 준비해 나가겠다"고 밝혔다. 오세훈 시장은 "서울시는 AI 혁신의 결실을 시민의 더 나은 일상으로 집결시켜 삶의 질 특별시 서울을 완성해 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

한동훈 의원은 "더불어민주당 정권이 대한민국의 민주공화정을 무너뜨리고 있다"며 "명분을 함께하고 국민을 위해 정치 하려면 많은 사람이 모여야 한다"고 강조해 정치적 연대의 중요성을 언급했다.