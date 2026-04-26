장동혁 대표, 사퇴 요구에 강경 대응…당내 갈등 심화

국민의힘 장동혁 대표가 방미 일정 중 직함 부풀리기 논란과 6·3 지방선거 공천 내홍으로 인한 사퇴 요구에 강경하게 맞서면서 당내 갈등이 격화되고 있습니다. 장 대표는 비판을 ‘지도부 흔들기’로 규정하고 반격을 예고하며, 당내 비판 세력과의 충돌이 예상됩니다.

국민의힘 장동혁 대표가 연이은 논란 속에서도 사퇴 요구에 강경하게 맞서면서 당내 갈등 이 심화되고 있습니다. 6·3 지방선거 를 불과 38일 앞둔 상황에서 공천 내홍과 더불어 방미 일정 중 접견 인사 ‘ 직함 부풀리기 ’ 논란이 불거지면서 장 대표의 리더십에 대한 비판의 목소리가 높아지고 있습니다.

장 대표는 이러한 비판을 ‘지도부 흔들기’로 규정하고 강경 대응 방침을 밝히며, 당내 비판 세력에 대한 반격을 예고했습니다. 장 대표는 자신의 페이스북을 통해 “상황이 좋지 않다고 당대표에서 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다”라며 사퇴론을 일축했습니다. 그러나 ‘방미 거짓 논란’이 쉽게 가라앉지 않자, 당 안팎에 ‘경고장’을 날리듯 강경한 태도를 보이고 있습니다. 박준태 당대표 비서실장은 기자들과의 자리에서 “당대표와 지도부에 대한 내부 비판이 과도하며, 선을 넘었다”고 지적하며 “건전한 비판은 당을 튼튼하게 만들 수 있지만, 인신공격에 가까운 비판은 당과 선거에 도움이 되지 않는다”고 강조했습니다.

또한, 함께 방미에 동행한 김민수 최고위원도 언론을 향해 “장동혁 대표 때리기가 도를 넘었다”며 “무조건적인 비판과 조롱은 언론에 의한 폭력, 즉 ‘언폭’에 불과하다”고 장 대표를 적극적으로 옹호했습니다. 논란의 시작은 장 대표가 방미 일정을 연장한 후 국무부 인사 뒷모습 사진을 공개하며 차관보와 면담했다고 밝힌 데서 비롯되었습니다. 그러나 미 국무부는 해당 인사가 차관의 비서실장인 개빈 왁스라고 확인했고, 이후 장 대표가 차관보급 인사와 만났다고 주장했지만 실제 만난 사람은 ‘수석 부차관보’였다는 보도가 나오면서 논란이 더욱 커졌습니다.

전날 박성훈 수석대변인이 논란 수습을 위해 사과했지만, 장 대표는 즉각 페이스북에 “(내가 만난) 해당 직책의 직급은 분명 차관보 혹은 그 이상”이라며 직함 논란을 재점화했습니다. 그는 “직함을 가지고 외교 성과를 깎아내리려 할수록 국민들은 외교 성과에 집중하게 될 것”이라고 주장하며 논란을 외교 성과로 전환하려는 의도를 보였습니다. 이러한 장 대표의 강경한 태도는 당내 비판 세력을 향한 직접적인 맞대응으로 해석되며, 당의 분열을 심화시킬 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 장 대표의 리더십 위기와 당내 갈등이 지방선거에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목됩니다.

당 지도부는 조속히 사태를 수습하고 선거에 집중할 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다. 또한, 언론의 역할 역시 객관적이고 균형 잡힌 보도를 통해 논란을 정확하게 전달하고, 국민들이 올바른 판단을 내릴 수 있도록 돕는 것이 중요합니다. 이번 사태는 정치 지도자의 책임감과 언론의 역할에 대한 중요한 질문을 던지고 있습니다





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