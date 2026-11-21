국민의힘 장동혁 대표는 21일 대구에서 열린 규탄대회에서 이재명 대표와 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 강도 높게 비판하며 사법부 재개 등을 요구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 21일 오후 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 열린 대규모 규탄 대회에서 연설하고 있다. 장 대표는 여당의 ' 이재명 탈옥법' 통과와 조희대 대법원장 탄핵 추진을 저지른 반역이라고 규정했다. 이번 행사는 더불어민주당의 입법 강행에 대한 국민의힘 의 강력한 항의 의사를 표명한 자리였다.

이재명 탈옥법과 탄핵 추진 규탄

국민의힘은 21일 대구에서 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'를 개최했다. 이 행사는 조희대 대법원장 탄핵 추진을 규탄하며 정부와 여당을 겨냥한 공개적인 공세였다. 집회 현장에는 장동혁 대표를 비롯해 정점식 원내대표, 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장 등 당 지도부가 모두 참석했다.

Also read [속보] 문재인 대통령, 다음달 21일 백악관서 한미정상회담

대구와 경북 지역의 국회의원 약 40명과 지역 당협위원장, 광역 및 기초 의원들도 함께했다. 국민의힘 측은 자체 추산을 통해 약 10만 명이 모였다고 주장하며 집회의 규모를 강조했다. 이는 여당의 주요 입법안에 대한 국민적 저항을 시위한 사례로 해석된다.

장동혁 대표의 독재 국가 비판

장동혁 대표는 연설에서 피와 땀으로 세운 대한민국이 이재명의 손에 의해 독재 국가로 전락하고 있다고 주장했다. 그는 탄핵만이 이 상황을 해결할 수 있는 답이라고 강조하며, 범죄자인 이재명을 탄핵으로 처리해야 한다고 주장했다. 또한, 이재명을 청와대에서 강제 퇴거시켜야 한다고 요구했다.

Advertisement

장 대표는 국민들에게 두 가지 선택지밖에 없다고 설명했다. 하나는 독재 국가의 국민으로 사는 것이고, 다른 하나는 독재자를 몰아내는 것이다. 그는 국민이 과감하게 행동해야 한다고 촉구하며 사법부를 지켜야 한다고 말했다. 그는 조희대 대법원장을 지키고 사법부가 대통령의 재판을 재개하도록 국민이 일어서야 할 때라고 역설했다.

정점식 원내대표의 반역 주장

정점식 원내대표 역시 '이재명 탈옥법'은 법이 아니라고 단언했다. 그는 이를 대통령의 친위 쿠데타이자 민주당의 의회 쿠데타로 규정했다. 정 원내대표는 헌법 질서를 전복시키는 반역 행위라고 강력히 비난했다.

그는 이 법을 찬성한 민주당 의원 전체를 법정에 세우겠다고 공언했다. 또한, 이 법을 의결한 국무총리와 국무위원, 그리고 이 법을 사주한 이 대통령까지 모두 기소해야 한다고 주장했다. 대한민국에 대한 반역과 자유민주주의에 대한 쿠데타를 모조리 심판하겠다는 입장을 분명히 했다.

사법부 재판 재개 요구와 향후 계획

정점식 원내대표는 사법부에 오는 30일 전국법관대표회의의 결론이 이 대통령의 재판 재개가 되어야 한다고 요구했다. 그는 사법부가 대통령 관련 5개 재판을 즉각 재개할 것을 촉구했다. 이는 사법부의 중립성과 독립성을 확보해야 한다는 국민의힘의 주장이 반영된 것이다.

Advertisement

국민의힘은 여당의 조작기소특검법 강행 처리에 반발해 지난 7일부터 전국 각지에서 장외 집회를 이어가고 있다. 오는 25일에는 경주, 26일에는 용인에서 집회가 열린다. 또한 28일에는 대전에서, 29일에는 상주와 문경에서 규탄大会가 개최될 예정이다.

다음 달 5일에는 서울에서 다시 한번 대규모 장외 집회가 열릴 계획이다. 이날 집회 중 일부 참석자들이 주호영 의원에게 야유를 보낸 모습이 포착되었다. 주호영 의원은 이를 향해 듣고 힘을 모아야 한다고 말하며 현장의 긴장감을 더했다.