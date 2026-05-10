장동혁 대표의 미국 방문과 쿠팡의 전방위적 로비 논란: 정치적 이해관계와 외교적 파장 분석

국민의힘 장동혁 대표가 미국 방문 중 만난 의원들이 쿠팡으로부터 거액의 후원금을 받은 사실이 드러나며, 이번 방미가 단순한 외교 활동이 아닌 기업의 로비 목적이 아니었느냐는 의혹이 제기되고 있습니다. 쿠팡의 막대한 로비 자금 집행과 미 정계의 한국 정부 압박 움직임 사이의 상관관계를 상세히 짚어봅니다.

최근 국민의힘 장동혁 대표의 미국 방문 일정을 둘러싸고 기업의 전방위적인 로비가 개입되었다는 심각한 의혹이 제기되어 정치권에 파장이 일고 있습니다. 이번 논란의 핵심은 장 대표가 방미 기간 중 공개적으로 면담한 상·하원 의원 9명 중 4명이 쿠팡으로부터 정치 후원금을 받은 인사들이라는 점입니다.

특히 쿠팡의 로비 활동은 정보 유출 논란이 불거졌던 지난해 11월부터 매우 공격적으로 이루어졌으며, 그 대상은 백악관과 부통령실, 국무부는 물론 장 대표의 방문 계기가 된 국제공화연구소(IRI)의 이사까지 포함될 정도로 광범위했습니다. 이러한 상황은 장 대표의 정치적 행보와 쿠팡의 전략적 네트워킹이 절묘하게 맞물린 결과라는 분석이 나오면서, 단순한 외교 방문을 넘어선 특정 기업의 이익 대변 가능성이 제기되고 있습니다.

여당 내부에서도 장 대표의 전직 보좌관이 현재 쿠팡의 대관 업무 담당자로 근무하고 있다는 사실이 알려지며, 이번 방미의 실제 목적이 쿠팡을 위한 로비가 아니었는지에 대한 날 선 비판이 쏟아지고 있습니다. 구체적인 후원 내역을 살펴보면 더욱 의심스러운 정황이 발견됩니다. 미 연방선거관리위원회(FEC)의 자료에 따르면, 장 대표가 만난 대럴 아이사 하원 의원을 비롯해 영 김 하원 동아태소위원장, 에이드리언 스미스 하원 의원, 빌 해거티 상원 의원 등은 모두 미 연방법상 연간 후원할 수 있는 최대 금액인 5000달러를 쿠팡 측으로부터 수령했습니다.

주목할 점은 이 후원금이 장 대표의 방미 준비 기간과 겹치는 지난해 11월부터 올해 3월 사이에 집중적으로 투입되었다는 사실입니다. 또한 쿠팡은 공화당의 핵심 선거기구인 전국상원위원회(NRSC)와 전국하원위원회(NRCC)에도 각각 1만 5000달러를 지급하며 정계 전반에 영향력을 확대하려 노력했습니다. 실제로 면담 직후 대럴 아이사 의원은 한국 정부의 쿠팡 관련 규제에 대해 우려를 표명했으며, 이후 54명의 공화당 의원들이 강경화 주미 한국대사에게 쿠팡을 포함한 미국 기업에 대한 차별적 규제를 중단하라는 서한을 보내는 데 앞장섰습니다.

이는 기업의 자금력이 정치적 압박으로 이어지고, 이것이 다시 국내 정치인의 입을 통해 정부 공격 수단으로 활용되는 기이한 구조를 보여줍니다. 더욱 심각한 문제는 쿠팡이 사용하는 로비의 방식과 규모입니다. 쿠팡은 정치활동위원회(PAC) 외에도 전문 로비 업체를 통해 천문학적인 자금을 쏟아붓고 있습니다. 올해 1분기에만 지출된 로비 자금은 약 178만 5000달러로, 이는 전 분기 대비 2배 가까이 급증한 수치입니다.

특히 트럼프 전 대통령과 밀접한 관계가 있는 밸러드 파트너스나 밀러 스트래티지 같은 화려한 전관 출신 로비스트들을 고용하여 행정부와 입법부 모두를 공략했습니다. 여기서 주목해야 할 법적 맹점은 쿠팡이 미국 법인으로서 외국대리인등록법(FARA)이 아닌 로비공개법(LDA)의 적용을 받는다는 점입니다. FARA는 활동 내용을 상세하고 즉각적으로 보고해야 하지만, LDA는 분기별 총액과 대상 기관 정도만 신고하면 되기에 구체적인 로비 내용이 은폐되기 쉽습니다.

쿠팡은 보고서에 단순히 해외 시장 진출이나 미국의 수출 촉진이라는 명목을 내걸었지만, 실질적으로는 한국 정부의 내정에 간섭하여 자사의 이익을 보호하려는 전략적 움직임이었다는 지적이 지배적입니다. 이러한 정황들에 대해 더불어민주당은 장 대표의 방미가 쿠팡의 로비 창구 역할을 했다며 강력하게 비판하고 있습니다. 한준호 의원을 비롯한 야권 인사들은 전직 보좌관과 기업 임원 사이의 연결고리를 지적하며 이해충돌 문제를 제기했습니다. 홍준표 대구시장 역시 이번 방미 일정이 로비스트에 의해 설계된 것처럼 허술했다며 비판의 목소리를 높였습니다.

통상적으로 야당이나 정치인이 미국 고위 인사와 면담하기 위해서는 상당한 비용이 드는 브로커나 로비스트의 도움이 필요한데, 이 과정에서 기업의 네트워크를 이용했다면 결국 그 기업이 원하는 요구사항을 들어줘야 하는 부채 의식이 생길 수밖에 없다는 분석입니다. 실제로 장 대표는 귀국 후 기자간담회와 SNS를 통해 미국 내에서 한국 정부가 미국 기업을 차별한다는 인식이 강하다며, 이를 근거로 현 정부의 정책을 비판하는 행보를 보였습니다. 이는 쿠팡의 로비 성과가 정치인의 메시지를 통해 국내 정치 쟁점으로 전이된 사례라고 볼 수 있습니다.

쿠팡과 장 대표 측은 관련 의혹을 부인하고 있지만, 투입된 자금의 규모와 면담 의원들의 일치된 움직임은 단순한 우연으로 보기 어렵다는 것이 중론입니다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

장동혁 쿠팡 로비의혹 미국정계 이해충돌

United States Latest News, United States Headlines