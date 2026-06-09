장동혁 국민의힘 대표, 사전투표 득표수 일치 의혹 제기... 특검·재선거·폐지 주장

국민의힘 장동혁 대표가 사전투표에서 일부 지역에서 후보 간 득표수가 완전히 일치한 사례를 들어 부정선거 가능성을 제기하며 중앙선거관리위원회의 해명을 요구했다. 확률적으로 불가능한 상황이라는 주장과 함께 특검 도입, 전국 재선거, 사전투표 폐지를 해결책으로 제시했다.

국민의힘 장동혁 대표는 9일 국회에서 기자회견을 열어 사전투표 에서 유정복 국민의힘 후보와 박찬대 더불어민주당 후보의 득표수가 완전히 일치한 사례를 언급하며 부정선거 가능성을 제기했다.

장 대표는 인천 송도 1·2동 관내에서 두 후보의 득표수가 정확히 같을 확률이 5억 9000만 분의 1에 불과하다고 주장하며, 이는 납득하기 어려운 상황이라고 지적했다. 아울러 광주·전남 통합시장 선거에서는 두 후보 득표수가 동일한 지역이 무려 10곳에 달한다고 밝히며 중앙선거관리위원회의 해명이 부족하다고 비판했다. 그는 투표용지 부족 사태가 서울 14곳에서 시작해 전국 67곳, 나중에는 140곳으로 급증한 점을 지적하며, 선관위가 제대로 된 설명을 하지 못하고 있다고 강조했다. 장 대표는 해결책으로 특검, 재선거, 그리고 사전투표 폐지를 제안했다.

특검의 경우 국민의힘이 추천하는 인사로 구성되어야 결과에 대한 신뢰를 얻을 수 있다고 말했다. 또한 선관위가 스스로 잘못을 인정하고 이번 선거를 무효로 선언한 뒤 전국 재선거를 실시하는 것이 근본적인 해결책이라고 주장했다. 사전투표 폐지 필요성에 대해서는 선관위 직원들 비공개 내부 게시판에서도 사전투표 문제점을 지적하며 폐지해야 한다는 의견이 많으며, 많은 국민들도 사전투표에 의구심을 가지고 있어 본투표 기간을 늘리고 사전투표는 없애야 한다고 주장했다. 당 관계자는 이에 대해 부정선거라고 단정하기보다 규명할 필요가 있다는 취지로 설명했다.

장 대표의 발언은 사전투표 관리 과정에서 발생한 의문점을 지적하며 선관위의 투명한 해명과 제도 개선을 촉구한 것으로 풀이된다





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