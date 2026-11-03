장동혁, 오세훈, 한동훈의 여권 통합 모색, 보수 야권 차기 대권 주자들의 동향

장동혁 국민의힘 대표, 오세훈 서울시장, 한동훈 무소속 의원이 국회에서 만나 야권 통합과 총선·대선 승리를 논의하며 보수 진영의 재편 가능성을 점쳤다.

국민의힘 장동혁 대표, 오세훈 서울시장, 한동훈 무소속 의원이 3일 국회 의원회관에서 만나 여권 통합과 차기 대권 승리를 위한 공조 방향을 모색했다. 보수 야권의 차기 대권 주자로 꼽히는 이 세 사람은 같은 날 오전 국회에서 각각 정책토론회와 기자회견을 진행하며 이른바 '세몰이' 행보를 펼쳤다.

세계유산 보존 토론회와 야권 화합 강조

오세훈 서울시장과 장동혁 대표, 그리고 한동훈 의원 등 보수 진영의 주요 인물들이 3일 국회에서 한자리에 모여 정치적 화합의 신호를 보냈다. 오세훈 서울시장은 이날 국민의힘 서울시당과 서울시가 공동 주최한 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 정책토론회에 참석하며 항소심 무죄 선고 이후 처음으로 국회 모습을 드러냈다. 오세훈 서울시장은 토론회 직후 기자들과 만나 "어떻게 힘을 모아서 총선과 대선에서 승리할 기초를 마련할 것인지 허심탄회하게 대화하고 화합과 통합을 모색하겠다"고 밝히며 야권 통합의 필요성을 강조했다.

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해당 토론회에는 장동혁 국민의힘 대표를 비롯해 정점식 원내대표 등 당 지도부와, 오세훈 시장과 가깝게 분류되는 조은희, 김재섭, 권영진 의원 등 친오계 의원들, 그리고 한동훈 의원과 연관된 배현진, 한지아, 우재준, 박정하 의원 등 친한계 의원들이 총 38명이 참석해 성황을 이뤘다. 특히 장동혁 대표의 '깜짝 등장'이 눈길을 끌었는데, 그의 참석은 사전에 예정되어 있지 않아 자리名牌조차 준비되지 않았다. 오세훈 서울시장과 장동혁 대표는 밝은 표정으로 악수하고 장동혁 대표의 등을 두드리는 등 화목한 분위기를 자아냈다.

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장동혁 대표의 상향식 공천 제안과 행보

오세훈 서울시장의 토론회와 맞먹는 시점에, 한동훈 의원이 같은 층의 다른 회의실에서 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회를 열었다. 한동훈 의원은 머리발언에서 "지금의 구조는 당 전체가 이기는 공천이 아니라 당권을 잡은 사람이 이기는 공천을 할 수밖에 없는 구조"라며 '상향식 공천' 법제화를 주창했다. 이는 장동혁 대표를 겨냥해 자신이 복당해 당권을 잡더라도 시스템 공천을 통해 불이익을 주지 않겠다는 메시지를 던진 것으로 해석된다. 한 비당권파 의원은 "장동혁 대표가 갑자기 '가야겠다'며 예정된 비공개 일정을 취소하고 오세훈 시장을 만나러 간 것"이라고 전하며, 친오계와 친한계 의원들이 서로의 행사에 겹치기 참석하는 '품앗이'식 행보도 주목할 만하다고 지적했다.

차별화된 공세와 미래 대응 전략

장동혁 대표는 이날 오전 11시 당사에서 '국민 삶 해결 예산' 기자회견을 열어 내년도 정부 예산안 심사 과정에서 11조 5924억원을 증액하겠다고 밝혔다. 그는 "대한민국을 빚더미에 앉히는 이재명 정권의 예산 폭주와 혈세 탕진을 반드시 막아내겠다"며 청년, 국민 안전, 국민 생업, 국민 일자리, 생활 불안 5대 분야에서 증액 계획을 제시했다. 이는 제1야당 대표로서 이재명 정부와 명확히 각을 세우며 오세훈 서울시장, 한동훈 의원과의 차별화를 꾀한 전략으로 풀이된다. 다만 일부 의원은 "오세훈 시장의 통합 이야기가 당 지도부와는 결이 다를 수 있다"는 입장을 보이기도 했으나, 이날 일련의 행사들은 보수 야권이 차기 대선을 대비해 결속을 다지는 과정으로 평가된다.