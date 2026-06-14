장동혁 대표 '버티기'와 당내 갈등, 특검·선관위 사태에 집중한 국민의힘 입장

당 대표 사퇴 요구가 거세지는 가운데, 국민의힘은 대표 사퇴 논의 단계가 아니며 특검과 선관위 사태에 집중하고 있다고 밝혔다. 원내대표는 의원총회 일정 조정을 통해 신중히 대응하고, 일부 보수 의원은 재선거 주장에 헌법적 문제점을 제기한다.

당 안팎에서 장동혁 국민의힘 대표에 대한 사퇴 요구가 거세지는 가운데, 당 대변인들은 대표가 사임 의사를 밝히지 않았으며 현재는 사퇴 논의 단계가 아니라는 입장을 강하게 재확인했다. 14일 국회 소통관에서 수석대변인 최보윤은 "당의 힘은 선거관리위원회 사태에 집중하고 있다"며, 원내 의견 수렴이 충분히 이루어지지 않은 상황에서 대표 사퇴를 논의할 수 없다고 강조했다.

또한 최 대변인은 부정선거 음모론과 재선거 요구가 국민적 의혹을 해소하기에 충분치 않으며, 이를 해소하기 위한 특검과 국정조사의 필요성을 역설했다. 그는 "국민이 원하는 방향으로 정치가 본연의 역할에 집중해야 한다"고 말하며, 당 지도부가 현재는 당내 결정을 원내 지도부에 넘기는 모습을 보이고 있다고 전했다. 한편, 신임 원내대표 정점식도 장 대표의 거취 문제를 두고 당 의원들의 의견을 모아 결정을 내리겠다고 밝히며 신중한 태도를 유지하고 있다.

정 원내대표는 의원총회 일정이 국정조사특별위원회와 인사청문회 일정에 따라 확정될 필요가 있음을 강조했고, 이는 당이 현재 특검과 선관위 사태에 전념하고 있음을 의미한다. 이러한 상황 속에서 일부 보수 의원들은 장 대표가 제시한 "6·3 재선거" 주장에 대해 헌법적, 법률적 문제점을 지적하고 있다. 김용태 의원은 소급입법을 통한 재선거 주장이 헌법 제13조 제2항에 위배될 수 있다며, 이러한 주장이 국민의 참정권 침해와 가치 충돌을 초래할 위험이 있다고 비판했다.

그는 또한 장 대표가 부정선거 음모론을 이용해 보수층과 청년층의 불만을 정치적 도구로 삼고 있다며, 명확하고 책임 있는 정책 대안을 제시할 것을 요구했다. 민주당도 선관위 국정조사 범위에 대통령실과 정부를 포함하려는 국민의힘의 요구에 반발했다. 조승래 민주당 사무총장은 청와대가 조사 대상에 포함되는 것이 부당하다고 지적하며, 선관위 사태는 선관위 자체의 문제라고 강조했다. 그는 정치적 공세 차원에서 대통령실을 끌어들이는 것은 부적절하다고 비판하였다.

그러나 장 대표는 SNS를 통해 특검을 강력히 요구하며, 현재 진행 중인 특검이 충분하지 않다며 "이재명·민주당·선관위가 공범이라면 특검을 거부하는 것은 공범 자백이다"라고 주장했다. 그는 투표용지 부족, 출구조사 발표와 개표 과정의 혼선 등을 들어 현 특검이 실효성을 결여하고 있다고 비난했다. 이러한 논쟁은 당내 갈등을 심화시키고, 선거와 민주주의에 대한 국민적 의구심을 해소하기 위한 구체적 방안 모색이 시급함을 보여준다





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장동혁 국민의힘 특검 선거관리위원회 재선거 논쟁

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