장동혁 국민의힘 대표, 조작기소 특검법 규탄 집회에서 이재명 탄핵 주장

국민의힘이 국회 통과 조작기소 특검법을 강하게 비판하며 경복궁역에서 규탄대회를 개최했다. 장동혁 대표는 법안이 이재명 대통령을 위한 탈옥법이라며 즉각 탄핵을 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표는 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 규탄 집회에 참석해, 더불어민주당이 주도해 국회를 통과시킨 조작기소 특별검사 임명 등에 관한 법률안을 강력히 비판했다.

이 자리에서 장 대표는 해당 법안이 전임 대통령의 모든 죄를 없애고 감옥에 있어야 할 이재명 대통령을 석방시키기 위한 것이라고 주장하며 즉각적인 탄핵을 촉구했다.

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국민의힘의 조작기소 특검법 규탄 집회

국민의힘은 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 '이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회'를 열어 전날 국회 본회의에서 처리된 조작기소 특검법안을 집중적으로 비판했다.

이 행사에는 근조리본을 달고 '이재명 셀프면죄 강력규탄', '이재명 재판재개 국민의 명령이다' 등의 손팻말을 든 당 소속 의원 70여명과 원외 당협위원장들이 함께했다.

장동혁 대표는 개회사에서 "어제 우리는 단군 이래 최악의 악법이 국회를 통과하는 장면을 목격했다"며 특검법의 본질을 강하게 질타했다.

그는 특검법이 단 한 사람, 범죄자 이재명의 모든 죄를 없애기 위한 법이며 감옥에 있어야 할 이재명을 탈옥시키기 위한 도구라고 강조했다.

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이어 장 대표는 "대한민국 법치주의를 집어삼킬 괴물"이라고 표현하며 이 법안이 헌법 질서를 파괴한다고 비난했다.

장동혁 대표의 이재명 대통령 탄핵 주장

장동혁 대표는 규탄대회에서 여러 차례 이재명 대통령 탄핵을 직접적으로 거론했다.

그는 "옛날에 주인을 배신한 종은 멍석말이를 했는데, 국민을 배신한 대통령은 탄핵말이가 답"이라고 주장하며 "당장 탄핵해서 끌어내려야 한다"고 목소리를 높였다.

또한 장 대표는 특검 운영에 투입될 예산과 인력을 지적하며 "검사와 수사관 300명을 이재명 한 사람의 범죄를 지우는 데 투입하겠다고 한다"고 밝혔다.

그는 "(조작기소) 특검이 쓰는 돈은 380억원이 넘는다"며 "(이 대통령) 본인 면죄부 발급에 혈세 380억원을 쓰겠다는 이재명, 당장 끌어내려야 되지 않겠나"라고 재차 지적했다.

정점식 원내대표의 사법부 즉시 재판 재개 촉구

정점식 국민의힘 원내대표도 집회에서 "국회가 대통령의 재판 삭제를 위해 삼권분립과 법치주의, 대한민국 헌정 질서를 짓밟았다"며 이를 명백한 의회 쿠데타라고 규정했다.

정 원내대표는 "사법부가 권력의 눈치만 보면서 재판을 계속 미루면, 결국 대통령이 사법부를 장악하게 되고 사법부는 권력의 면죄부 자판기로 전락하게 된다"고 경고했다.

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이에 따라 그는 공직선거법 위반 혐의 사건 등 이 대통령의 중지된 재판 5개를 사법부가 즉각 재개하라고 강력히 촉구했다.

특히 정 원내대표는 "지금 이 대통령은 차베스의 길을 가고 있다"며 "이대로 손을 놓고 있으면 대한민국이 베네수엘라처럼 포퓰리즘 독재 국가가 될 것"이라는 주장도 내놨다.

더불어민주당의 특검법 본질 방어와 반박

이용우 민주당 대변인은 논평을 통해 "진행 중인 재판이 아니라 수사 및 조사 과정의 불법을 확인하고 단죄하여 국가권력의 남용 방지를 꾀하자는 것이 특검법의 본질"이라고 반박했다.

그는 "이런 특검도 하지 말자는 것은 다음에 또다시 정치검찰을 앞세워 국가폭력을 휘두르겠다는 고백이냐"며 국민의힘의 주장을 강하게 비판했다.

같은 당 손명수 대변인도 "국민의힘은 도대체 무엇을 위해 거리로 나서는 것이냐"며 "국민의힘은 잘못된 권력 남용의 진상을 규명하고자 하는 특검의 본질을 외면한 채, 정치공방으로 국민을 호도하는 행태를 당장 멈추라"고 경고했다.

국회 통과된 조작기소 특검법안의 구체적 내용

전날 국회는 본회의를 열어 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안', 이른바 조작기소 특검법안을 더불어민주당 주도로 통과시켰다.

국민의힘은 이에 반발해 해당 표결에 참여하지 않았다.

조작기소 특검의 수사 대상은 총 12건으로, 이 가운데 대장동·위례·백현동 개발사업 배임·금품수수 등 의혹, 쌍방울 대북송금 의혹 등 6건이 이재명 대통령 관련 사안이다.