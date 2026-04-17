장동혁 국민의힘 대표, 미국 체류 8박 10일로 연장... 박지원 의원 '입국 정지' 비판

미국 방문 중인 장동혁 국민의힘 대표가 귀국 일정을 세 차례나 연기하며 총 8박 10일간 미국에 체류하게 된 가운데, 박지원 더불어민주당 의원이 '입국 정지'까지 거론하며 강하게 비판하고 나섰다. 국민의힘은 미국 국무부의 연락으로 인한 특별한 사정 때문이라고 해명했으나, 잦은 일정 변경과 외유성 출장 논란은 당내외에서 비판을 사고 있다.

미국을 방문 중이던 장동혁 국민의힘 대표가 귀국 일정을 당초 예정보다 세 차례나 연기하며 미국 체류 기간을 8박 10일로 늘렸다. 당초 14일부터 2박 4일 일정으로 계획되었으나, 11일로 출국을 앞당겨 5박 7일로 일정이 변경된 바 있다. 이번 귀국 연기 는 미국 국무부의 연락을 받고 특별한 사정이 발생했기 때문이라고 국민의힘 측은 설명했다. 장 대표와 동행했던 김민수 최고위원은 현지에 남아 장 대표와 함께 일정을 소화하고 있다. 그러나 조정훈, 김대식, 김장겸 의원은 예정대로 귀국했다. 장 대표는 방미 기간 동안 라이언 징크 미 하원의원 등과 면담하고 기념 사진을 찍는 등 활발한 활동을 펼쳤지만, JD 밴스 부통령이나 마코 루비오 국무장관과의 미팅은 성사되지 않은 것으로 알려졌다. 장 대표의 귀국 연기 소식이 전해지자 박지원 더불어민주당 의원은 거세게 비판했다.

박 의원은 장 대표의 귀국을 정지시켜야 한다고 주장하며, '깜깜이 외유'에 '인증샷'만 찍고 돌아오는 야당 대표의 태도를 질타했다. 특히 중동발 전쟁으로 온 나라가 어려운 시기에 국민의 고통에 공감하지 못하는 '정치 사이코패스'라고 맹 비난했다. 국민의힘 내부에서도 장 대표의 잦은 일정 변경과 외유성 출장에 대한 비판적인 목소리가 나오고 있는 것으로 전해졌다. 이번 장 대표의 미국 방문은 국내 정치 상황과는 별개로 이루어졌으나, 그의 장기 체류와 잦은 일정 변경은 국민의힘 내부와 야당으로부터 비판의 도마 위에 오르며 논란의 중심에 섰다. 국민의힘은 장 대표의 귀국 연기 사유에 대해 명확하게 소명해야 할 필요성이 제기되고 있으며, 그의 외유성 출장 논란은 당의 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 현재 장 대표의 미국 체류 기간은 20일 새벽 귀국 예정인 것으로 알려졌으나, 또 다른 변수가 발생할 가능성도 배제할 수 없어 귀추가 주목된다





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장동혁 국민의힘 미국 방문 귀국 연기 박지원

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