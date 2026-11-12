장동혁 국민의힘 대표, 이용철 법무부 장관 내정자와 이석기 연관성 주장

국민의힘 장동혁 대표가 이용철 법무부 장관 내정자와 이석기 전 통합진보당 의원의 연관성을 주장하며 청문회에서 검증해야 한다고 밝혔다. 신동욱 최고위원은 과거 행적을 문제 삼았고, 민주당은 색깔론이라고 반박했다.

국민의힘 장동혁 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이용철 법무부 장관 내정자 와 이석기 전 통합진보당 의원의 연관성을 주장했다. 장 대표는 조작기소 특검법 저지를 위한 총력전을 벌이는 가운데 이번 발언을 내놓으면서, 사실상 색깔론을 꺼내 든 모양새가 됐다.

장 대표는 이날 회의 말미에 다시 발언에 나서 이용철 내정자와 함께 김현지 청와대 제1부속실장, 김용 더불어민주당 민주연구원 수석부원장을 거론했다. 신동욱 수석최고위원도 같은 자리에서 이 내정자의 과거 행적을 문제 삼으며 청문회 검증을 촉구했다.

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장동혁 대표가 제기한 이석기 연관성 주장

장동혁 국민의힘 대표는 이용철 내정자와 김현지 제1부속실장, 김용 민주연구원 수석부원장을 이재명 대통령의 최측근으로 규정하고, 이들이 모두 이석기 전 의원으로 수렴한다고 주장했다. 장 대표는 이석기 전 의원을 반국가 세력으로 확인돼 해산된 통진당의 대표였던 인물이라고 설명했다.

장 대표는 이재명 대통령의 최측근인 이용철, 김현지, 김용이 이석기로 수렴하고 있다면 이재명 대통령은 어디로 수렴해야 하느냐고 되물었다. 이어 이 문제의 심각성을 이 후보자 청문회에서 반드시 밝혀야 한다고 강조했다.

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장 대표는 조작기소 특검법을 거론하며 이를 이재명 탈옥법이라고 불렀다. 그는 이재명 대통령 본인이 국방과 안보, 국가 시스템에 리스크라면 국민 모두를 공산주의라는 감옥에 가두는 일이라고 주장했다.

신동욱 최고위원과 민주당의 엇갈린 입장

신동욱 수석최고위원은 같은 회의에서 과거가 없어지지 않는다고 말하며 이용철 내정자 관련 언론 보도를 인용했다. 신 최고위원은 자신이 이 문제를 제기하면 철 지난 색깔론 공세라는 반응이 나올 것을 알고 있다고 덧붙였다.

보도 내용에 따르면 이용철 내정자가 성남산업진흥재단 대표로 있던 2012년, 재단이 관리하는 성남시 소유 건물에서 이석기 전 의원 지지 결의대회가 두 차례 열렸다. 같은 시기 성남시의회의 진상규명 특위 구성 결의안은 김용 당시 시의원 등의 반대로 부결됐다.

이용철 내정자는 이 같은 행사에 대해 실무 사안이라 관여하지 않았다고 해명한 것으로 전해졌다. 신 최고위원은 이에 대해 300명이 공공건물에서 혁명 동지가를 부르면 얼마나 시끄러웠겠느냐며 정말로 몰랐겠느냐고 반문했다.

신 최고위원은 이용철 내정자가 단순히 이재명 대통령의 공소취소를 위해 기용된 일회용 인사인지, 아니면 이 대통령이 성남에서 정치할 때부터 통진당 계열과 깊은 관계를 맺었을 것으로 의심되는 시점부터 중요한 역할을 맡고 있던 인물인지 의문이 지워지지 않는다고 말했다.

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이에 맞서 이연희 민주당 의원은 회의 하루 전 MBC 라디오에 출연해 이석기 전 의원과 엮어 이상한 색깔 얘기를 하는 것은 지나친 색깔론이라고 반박했다. 이 의원은 행사 대관과 관련해 정치 행사를 금지하는 규정이 있었는지 살펴봐야 한다고 말했다.

이 의원은 또 당시 대표로서 본인이 직접 결재를 했는지도 확인해야 한다고 주장했다. 그는 정치 행사나 행사 대관은 실무선에서 전결하는 경우가 많다고 설명하며, 해당 결재 라인을 구체적으로 따져볼 필요가 있다는 입장을 밝혔다.

청문회 검증 쟁점과 정국에 미칠 영향

이번 논란의 핵심은 이용철 법무부 장관 내정자가 청문회에서 과거 행사 대관과 결재 과정에 얼마나 관여했는지를 밝히는 데 있다. 국민의힘은 청문회를 통해 이 문제를 반드시 규명하겠다는 방침을 밝혔다.

이번 발언으로 조작기소 특검법을 둘러싼 여야 대치가 색깔론 공방으로 번지는 양상이다. 국민의힘은 특검법 저지에 힘을 싣고 있고, 민주당은 이를 근거 없는 색깔론으로 규정하며 맞서고 있다.

정치권에서는 이용철 내정자에 대한 인사청문회 과정에서 성남산업진흥재단 재직 시절의 행사 대관 경위와 결재 라인이 주요 쟁점으로 떠오를 것으로 보인다. 청문회 일정과 결과에 따라 법무부 장관 인선을 둘러싼 논쟁의 방향이 달라질 전망이다.