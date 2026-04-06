장동혁號 국민의힘, 서울 부동산 공약 '헛바퀴'... 냉담한 민심에 위기감 고조

국민의힘 장동혁 대표의 서울 부동산 정책 발표와 현장 행보가 언론과 시민의 무관심 속에 묻히면서, 당내 위기감이 커지고 있다. 낮은 지지율과 후보 부족, 혁신 부재 등 난항을 겪으며 지방선거를 앞두고 당의 쇄신 요구가 거세지고 있다.

장면 하나 1일 오전, 장동혁 국민의힘 당 대표는 전국동시지방선거 중앙당 '1호' 공약을 발표했다. 핵심은 부동산 정책이었고, 이는 특히 민감한 서울 표심을 잡기 위한 전략이었다. '내 집 마련의 자유'를 외치며 마포구의 한 공인중개사무소와 아파트 단지를 찾았지만, 정작 당 대표의 현장 행보에는 주요 후보들의 모습이 보이지 않았다. 서울특별시장 경선 후보는 물론, 구청장 후보들조차 모습을 드러내지 않았으며, 현장에는 마포구의원들과 지역 주민들만이 함께했다. 장면 둘 같은 날 오후, 장동혁 당 대표는 경의선 숲길을 방문하여 서울 시민들과의 소통을 시도했다. 현장 민심을 청취하기 위한 자리였지만, 언론의 관심은 기대에 미치지 못했다. 비공개 행사가 아니었음에도 불구하고, 제1야당 대표의 서울 현장 방문을 취재하는 기자는 3~4명에 불과했다. 1시간 30분가량 진행된 이 현장 일정을 기록한 기사는 네이버 등 포털 기준으로 단 '1건'만이 검색되었다.

장동혁 국민의힘 당 대표를 향한 수도권 민심이 심상치 않다. 경기도 현장 최고위원회 및 방문 일정이 갑작스럽게 취소된 데 이어, 서울에서의 적극적인 현장 행보조차 당 안팎의 큰 주목을 받지 못하고 있다. 장 대표는 6일 인천 방문을 계획하는 등 현장 행보를 이어가고, 조만간 '2호' 공약도 발표할 예정이다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고 당 지지율은 뚜렷한 반등 조짐을 보이지 못하고 있다.\서울 부동산 표심 공략에 나선 국민의힘의 노력이 언론의 냉담한 반응을 얻고 있다. 전통적으로 서울 표심의 향방을 결정짓는 가장 중요한 이슈는 '부동산'이었다. 지난 서울시장 보궐선거 당시, 민주당 박영선 후보의 초반 우세가 뒤집힌 결정적인 요인은 한국토지주택공사(LH) 직원들의 부동산 투기 사건, 이른바 'LH 사태'였다. 국민의힘이 '1호' 공약을 부동산으로 정하고, 서울 마포구를 현장 방문지로 선택한 것 또한 철저한 계산에 따른 것이다. 과거에는 민주당 우세 지역으로 분류되었던 마포구는 부동산 이슈와 맞물리면서 '스윙 보터' 지역으로 변화했다. 마포 갑과 마포 을의 정치 성향이 서로 다르고, 대통령 선거와 국회의원 총선거 결과 또한 엇갈리는 등 예측하기 어려운 지역으로 평가받는다. 박성훈 수석대변인은 1일 마포 현장 방문 취지에 대한 질문에 '이재명 정부의 잘못된 부동산 정책으로 인해 전월세난이 심각한 현장 중 하나인 마포에서 수도권 부동산 민심을 청취하기 위한 자리였다'라고 설명했다. 당시 현장에 함께한 당 관계자는 '경의선 숲길 현장에서 비판하는 시민도 있었고, 응원하는 시민도 있었다'라며 '마포 갑은 서울 민심의 바로미터가 되는 지역으로, 매우 치열한 곳'이라고 말했다. 그는 또한 '경의선 숲길은 상대적으로 젊은 층이 많으니, 30~40대 시민들의 생각을 듣기 위해 방문했다'라고 덧붙였다. 그러나 이날 오후 1시부터 2시 30분까지 진행된 이 행사에 대한 언론의 관심은 매우 미미했다. 공약 발표 관련 기사에 일부 언급되었을 뿐, 실제 현장을 취재하고 스케치를 담아낸 기사는 네이버 포털 기준 단 1건에 불과했다. 현장을 기록한 방송 기자도 있었지만, 이날 방송 뉴스 리포트에서 언급된 곳은 없었다. 통신사 사진조차 찾아볼 수 없었으며, 심지어 YTN은 '언론의 동행 취재 없이, 당 공식 채널을 통해 사후에 공개됐다'라고 보도하기도 했다. 현재 국민의힘은 당 유튜브 채널뿐만 아니라 '장대표 어디가?'라는 새로운 채널을 개설하여 '당 대표 중심'의 선거 운동을 펼치려 노력하고 있다. 새롭게 개설된 유튜브 채널의 구독자 수는 6일 오전 기준 9500명 수준이었으며, 가장 높은 영상 조회수는 1만 5000회 정도였다.\서울 13% 지지율 충격, 배현진 '선거비 보전도 못할까 봐 후보들 나서지 않아' 국민의힘 서울시당위원장을 맡고 있는 배현진 국회의원은 지난 3일 자신의 페이스북에 '서울 13%'라며 '선거(비) 보전도 못 할까 봐 후보들이 도통 나서지를 않는다'라고 토로했다. 그는 '중앙당이 서울 지역 기초단체장 5곳 중 1곳도 후보를 구하지 못해 서울시당에 SOS를 요청했다'라며 '그건 13%의 주역인 장동혁 지도부가 책임지고 구해야 한다'라고 직격탄을 날렸다. '선수를 구하지 못해 애태우는 지역위원장들이 서울에 수두룩하다'라고 덧붙이며, '이 국면을 벗어날 방법은 이제 하나 남은 것 같다'면서, 사실상 장 대표의 '2선 후퇴'를 요구했다. 배 의원은 '장동혁 지도부의 애당심과 결단을 기대한다'라며 압박을 가했다. 배 의원이 언급한 여론조사는 지난 3일 발표된 한국갤럽의 결과로, 국민의힘 지지율은 18%로, 5년여 만에 최저치를 기록했다. 특히 서울 지역(n=180)에서는 13%의 낮은 지지율을 기록했다. 한 수도권 국회의원은 '장동혁 대표 체제로 선거를 치르겠다고 결정한 순간부터 어느 정도 예상된 결과'라며, '오세훈 서울시장의 '혁신선거대책위원회'와 같은 획기적인 구상이 필요했지만, 선거를 앞두고 혁신할 동력이 완전히 사라졌다'라고 안타까움을 표했다. 이 의원은 '지방선거 이후를 도모하려면 져도 '잘 져야' 하는데, 이대로는 패배 후 당을 쇄신할 기회마저 사라질까 걱정'이라고 덧붙였다. *한국갤럽은 3월 31일부터 4월 2일까지 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 8155명, 응답률 12.3%)을 대상으로 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 여론조사를 진행했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p이다. 자세한 내용은 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 누리집에서 확인할 수 있다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

국민의힘 장동혁 부동산 서울 지지율

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인