장동혁 대표, 올림픽공원 봉쇄 시위 현장에서 애국가 듣고 성지화 주장

장동혁 국민의힘 대표가 서울 송파구 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 현장에 참석해 애국가를 듣고 해당 장소를 민주주의 성지라고 선언했다.

장동혁 국민의힘 대표는 31일 밤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞 열린 개표소 봉쇄 시위 현장에 양복 차림으로 appearances을 보였다.

그는 시위대와 악수를 나누며 격려하는 시간을 가졌으며, 한 목사와 손을 잡고 윤석열 대통령의 건강과 자신의 성령 충만을 기원하는기도를 듣기도 했다.

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장동혁 대표의 올림픽공원 순례와 애국가 감상

장 대표는 경기장 앞을 한 바퀴 돌며 시위대의 부름에 따라 애국가를 듣고 눈시울을 붉혔다.

그는 평소 즐겨 찾던 핸드볼경기장 앞 계단에 서서 시민들이 외치는 부정선거 재선거 당일투표 수개표 구호에 맞춰 태극기를 흔들었다.

그는 오늘 올림픽공원을 한 바퀴 돌면서 시민들이 쌓은 시간이 단 1초도 사라지지 않고 차곡차곡 쌓여 있다고 생각한다고 밝혔다.

그는 감사의 뜻을 전하며 올림픽공원이 많은 것을 바꾸었고 정치가 무엇을 해야 하는지 방향을 제시해 주었다고 평가했다.

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민주주의 성지 선언과 정치인으로서의 변화

장 대표는 올림픽공원이 대한민국 민주주의 역사의 새로운 성지라고 강조하며 발언을 이어갔다.

그는 올림픽공원에서 시작된 싸움은 아직 끝나지 않았으며, 해야 할 일이 많이 남아 있다고 지적했다.

그는 그때까지 시위대 여러분과 함께 싸우겠다고 다짐하며 발언을 마무리했다.

또한 올림픽공원이 대한민국의 민주주의 역사뿐만 아니라 자신 역시 변화시켰다고 말했다.

보지 못했던 것을 보게 하고 할 수 없었을 것 같았던 일들을 가능하게 만들어줬다고 감사함을 표현했다.

그는 올림픽공원이 맡겨준 새로운 시대적 사명을 위해서 끝까지 여러분과 함께 걸어가겠다고 밝혔다.

발언 말미에는 눈물이 고인 듯한 모습이 포착되기도 했다.

시위 동력 상실과 당내 비판의 목소리

장 대표는 제도권 정치인 가운데 개표소 봉쇄 시위에 가장 몰두하는 인물로 꼽힌다.

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그는 특유의 서예체로 이재명 대통령의 이름을 재명아라고 쓴 손팻말을 들고 반말 정치를 이어갔다.

부정선거 구호에 맞춰 북을 치는 등 시위에 적극적인 모습을 보였으며, 지난달 29일 이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 올림픽공원 투표용지 공개 검증 뒤에도 또 다른 부정선거 증거들이 남아 있다고 주장했다.

이에 김성회 민주당 원내대변인은 1일 서면 브리핑을 통해 장 대표는 부정선거 음모론 선동을 즉각 중단하라고 촉구했다.

공당 대표와 국회의원의 역할은 음모론 유포가 아니라 국회에 발의된 관련 법안을 조속히 처리해 선거관리 부실을 바로잡는 것임을 명심하길 바란다고 덧붙였다.

앞서 올림픽공원에서의 장 대표 행보를 두고 당내에서는 원내정치를 뒤로 하고 광장에 가서 막 북을 치고 확성기 들고 하는 게 국민들 눈에 어떻게 비쳤을까 정말 아쉬운 대목이 많다는 윤상현 국민의힘 의원의 비판도 나왔다.

투표용지 반출 완료로 시위 마무리 국면 진입

지난달 29일 핸드볼경기장에 봉쇄됐던 6·3 지방선거 서울 송파구 투표용지들은 특별검사팀의 공개 검증 뒤 반출되었다.

중앙선거관리위원회는 올림픽공원에 보관됐던 투표용지 247만장 가운데 검증 결과 이상이 없는 것으로 확인된 대부분 투표용지를 수도권 소재 한 창고로 이송했다.

투표용지 반출 완료로 지난 6월 5일 시작된 개표소 봉쇄 시위의 동력이 사라졌다.

이로 인해 시위가 사실상 마무리 국면에 접어들었다는 평가가 나오고 있다.