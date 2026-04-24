장동혁 대표 '미 국무부 차관보' 만남, 차관 비서실장 확인…'외교 관례' 논란

국민의힘 장동혁 대표가 미국 방문 중 만났다고 주장했던 '미 국무부 차관보'의 정체가 차관 비서실장인 개빈 왁스로 밝혀졌습니다. 장 대표 측은 신원 공개를 꺼렸으나, JTBC 보도를 통해 미 국무부가 직접 확인했습니다. '외교 관례'를 둘러싼 논란이 거세지고 있습니다.

국민의힘 장동혁 대표가 미국 방문 중 만났다고 주장했던 ' 미 국무부 차관보'의 정체가 차관 비서실장인 개빈 왁스 (Gavin Wax)로 밝혀졌습니다. 장 대표 측은 ' 외교 관례 '를 이유로 신원 공개를 꺼렸으나, JTBC의 보도를 통해 미 국무부 가 직접 확인했습니다.

장 대표는 귀국 일정을 변경하며 국무부로부터 갑작스러운 연락을 받아 만남을 가졌다고 해명했지만, 공개된 사진은 상대방의 뒷모습뿐이었습니다. 제1야당 대표의 외교 행보에 대한 의문이 제기되면서 정치권의 비판이 쏟아졌고, JTBC는 미 국무부에 직접 질의하여 사실관계를 확인했습니다. 미 국무부는 장 대표가 만난 인물이 개빈 왁스 차관 비서실장이며, 이는 한국 방문단의 요청으로 이루어졌다고 밝혔습니다. 차관 비서실장은 차관보와 달리 의회 인준을 받지 않는 임명직이며, 왁스 실장은 트럼프 대통령 지지 성향의 청년 정치인으로 알려져 있습니다.

국민의힘 측은 미 국무부의 답변에도 불구하고 여전히 '외교 관례'를 이유로 구체적인 해명을 피하고 있습니다. 이러한 태도는 국민의 알 권리를 외면하는 처사라는 비판이 제기되고 있습니다. 장 대표의 이번 외교 행보는 투명성 부족과 진실 은폐 의혹으로 인해 논란이 되고 있으며, 국민적 눈높이에 부합하는 해명이 요구되고 있습니다. 특히, 만남의 주체인 미 국무부조차 투명하게 사실을 밝히고 있는 상황에서 국민의힘의 소극적인 태도는 더욱 비판받고 있습니다.

이번 사태는 외교적 관례를 빙자한 정치적 행태에 대한 경각심을 불러일으키고 있으며, 앞으로의 외교 행보에 대한 신중한 접근이 필요함을 시사합니다. 또한, 언론의 역할과 책임의 중요성을 다시 한번 강조하는 계기가 되었습니다. JTBC의 팩트체크를 통해 진실이 밝혀졌지만, 정치권의 책임 있는 자세와 투명한 정보 공개가 더욱 중요함을 보여줍니다. 국민의힘은 이번 사태에 대한 명확한 해명과 함께 재발 방지 대책을 마련해야 할 것입니다.

더불어민주당을 비롯한 야당은 이번 사태를 계기로 외교 관련 감시 기능을 강화하고, 국민의 알 권리를 보호하기 위한 노력을 기울여야 할 것입니다. 이번 사건은 단순히 개인의 외교 행보를 넘어, 국가 외교의 신뢰성과 투명성에 대한 중요한 질문을 던지고 있습니다. 따라서, 정치권은 이번 사태를 겸허하게 받아들이고, 국민의 신뢰를 회복하기 위한 노력을 지속해야 할 것입니다





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