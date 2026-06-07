장동혁, 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 재선거 요구… 당내서 비판도

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 재선거를 공식 요구하며 정부와 선관위를 강력히 비판했다. 그러나 당내에서는 실현 가능성과 정치적 의도에 대한 의문이 제기되며 논란이 일고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 지난 6일 진행된 6·3 지방선거 에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 재선거 를 요구하며 강력한 대응을 촉구했다. 장 대표는 국회에서 열린 기자회견에서 이번 사태가 단순한 실수가 아니라 국민의 기본권을 침해한 중대한 사건이라며, 투표용지 부족 으로 인해 투표를 제대로 하지 못한 지역에서는 재선거 가 필수적이라고 주장했다.

그는 정부와 선관위가 사태를 국정조사나 특검, 선관위 직원 교체로 수습하려 한다면 국민의 분노를 잠재울 수 없을 것이라고 경고했다. 또한 재선거 범위에 대해 특정 정당의 유불리에 따라 결정해서는 안 된다며, 전국적인 차원에서 접근해야 한다고 강조했다. 장 대표는 이재명 대통령과 정청래 민주당 대표에게도 직접 회담을 요청하며, 사전투표 폐지와 본투표일을 3일로 늘리는 방안을 제시했다. 그는 이번 사태의 책임이 이재명 대통령과 민주당, 선관위에 있다고 지적하며, 국민들이 이미 그들을 공범으로 인식하고 있다고 말했다.

그러나 장 대표는 선거 당일에는 재선거를 요구했으나, 오세훈 서울시장의 당선이 확정된 이후에는 잠잠했고, 전날 열린 최고위원회의에서는 선관위 개혁과 선거법 개정만을 언급하며 재선거 문제를 다루지 않아 일관성缺失 논란이 제기되었다. 그는 올림픽공원 개표소 앞에서 시민들을 향해 재선거를 외치는 함성이 전국으로 퍼지고 있다며 지지층의 움직임을 강조했지만, 당내에서는 그의 요구에 대한 비판의 목소리도 높아지고 있다. 김용태 의원은 당 지도부가 책임 있는 입장을 밝혀야 하며, 실현 가능하지 않은 약속은 솔직히 말해야 한다고 질타했다.

또한 장 대표의 재선거 요구가 사퇴론을 잠재우거나 임기 연장을 위한 수단이라는 비판도 제기되고 있다. 한 국민의힘 관계자는 장 대표의 메시지가 일부 수용 가능하지만, 그가 이 문제를 계속 이끌면 부정선거 논란에 다시 휘말릴 수 있다고 우려를 표했다. 이처럼 장 대표의 강경한 재선거 요구는 국민적 분노를 반영하려는 시도로 읽히지만, 당내에서는 현실성 여부와 정치적 파장을 놓고 논란이 확산되고 있다





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