장동혁 상임선거대책위원장 '이재명, 증시보다 국민의 삶이 중요해'

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 '만약 지방정부까지 넘어가면 이재명의 오만은 마지막 레드라인을 넘을 것이고 대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 될 것'이라며 '반드시 투표장으로 나가주셔야 한다'고 호소했다.

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 6·3 지방선거 를 하루 앞둔 2일 '만약 지방정부까지 넘어가면 이재명 의 오만은 마지막 레드라인을 넘을 것이고 대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 될 것'이라며 '반드시 투표장으로 나가주셔야 한다'고 호소했다.

장 위원장은 여의도 당사에서 '대국민 호소문 발표'를 통해 '전국 곳곳에서 박빙의 승부가 벌어지고 있다. 내가 포기한 한 표가 당락을 바꿀 수도 있다. 그 당락이 대한민국의 미래를 바꿀 수도 있다'며 이같이 말했다. 장 위원장은 '어제 이재명은 대전에서의 폭발 사고 발생 순간에도 언론을 공격하는 글을 SNS에 올리며 증시 기사가 틀렸다고 언론과 싸우고 있었다'며 '국민의 안전도, 근로자의 생명도, 그 무엇도 이 세상에 증시보다 중요한 게 없어서야 되겠나'라고 했다.

그러면서 '코스피 8,000이 자기들의 실정을 덮는 유일한 방패다. 이재명, 정청래, 민주당 모두 주식만 외치는 건 주식 말고 내세울 거 없는 실상을 역설적으로 보여준다'며 '고환율, 고물가, 고금리 '3고 지옥'이 우리 경제와 민생을 무겁게 짓누르는데 국민의 어려운 삶은 살피지 않는다'고 비판했다. 그는 또 '월급 늘었으면 찍어달라', '장사 잘되시면 찍어달라' 이재명과 민주당이 이런 이야기 하는 것 들어보셨나'라면서 '주식 해서 돈 벌었으면 민주당 찍으라는 오만하기 짝이 없는 이야기만 반복한다'고 말했다.

장 위원장은 '내일 우리가 막아 세우지 못하면 이재명과 민주당은 더 거칠게 폭주할 것이고, 가장 먼저 재판 취소 특검부터 밀어붙일 것'이라며 '지금 이재명에게 중요한 것은 경제도, 민생도, 외교·안보도 아니다. 자신의 범죄를 지우는 것보다 중요한 일이 없다'고 말했다. 그는 '이재명은 국민을 철저히 무시하고 있다. 서소문 고가 붕괴 사고가 발생했는데도 이재명은 부산 자갈치 시장에서 회 파티를 벌였다'며 '국민의힘에 투표하는 것만이 내 자유, 내 재산을 지키고 우리 후손들의 미래를 지키는 유일한 길'이라고 강조했다.





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