장동혁 대표의 헛발질, 이재명 때리기' 실패… 고립무원 속 위기 자초

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령을 향한 비판을 이어가는 가운데, 잦은 헛발질과 리더십 부재로 당내외의 비판에 직면했다. 헌법 조항을 오해하고, 팩트 오류, 논리 부족한 주장을 펼치며 여론을 호도하려 했으나, 오히려 역효과를 낳고 지지율 하락을 초래했다. 당 대표로서의 역할에도 소홀하며 고립무원에 처한 장 대표의 행보에 대한 비판이 거세지고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령 을 향해 연일 날선 비판을 쏟아내고 있다. 9일에는 ' 대통령 한번만 하겠다는 말을 왜 못하느냐'고 재차 따지며, 청와대 오찬 모임에서의 발언을 사흘째 반복했다. 이는 대통령 연임 문제가 이미 정리된 사안임을 간과한 채 여론을 호도하려는 의도로 해석된다. 헌법 제128조 제2항에 따르면 대통령 의 임기 연장이나 중임 변경을 위한 헌법 개정은 해당 개정안 제안 당시의 대통령 에게 효력이 없다. 판사 출신인 장 대표가 헌법 조항을 모를 리 없다는 점에서, 이재명 대통령 의 재집권을 기정사실화하려는 듯한 인상을 심어주려는 의도가 엿보인다. 그는 또한 이른바 '짐캐리 예산'을 다시 거론하며, 정부의 추경안을 공격했다. 중국 관광객 유치를 위해 공항에서 구매 물품 운송 비용을 지원하는 예산에 대해, 장 대표는 대통령 이 관련 사실을 몰랐다고 주장했지만, 해당 예산은 이미 국회에서 폐지된 사실이 드러났다.

제1야당 대표가 국회 상황을 제대로 파악하지 못한 채 대통령 앞에서 헛발질을 한 셈이다. 심지어 장 대표는 정부의 추경안 반대 이유로 물가 상승을 최우선으로 꼽았지만, 이는 현실과 거리가 멀다. 경제 전문가들은 정부의 추경 규모가 물가에 미치는 영향이 미미하다고 분석하고 있으며, 한국은행 역시 경기 둔화 대응 차원의 추경 편성이 물가 상승을 부추길 가능성이 낮다고 평가했다. '추경=물가상승'이라는 낡은 레퍼토리를 반복하는 것은 사실을 외면하거나, 알면서도 공격의 소재로 삼는 것으로 보인다. 장 대표의 이러한 행보는 자신을 향한 당내 비판 여론을 외부로 돌리고, 위기에서 벗어나려는 의도로 풀이된다. 그러나 그의 공격은 팩트 오류와 논리 부족으로 인해 오히려 역효과를 낳고 있다. 여론의 반응은 미미하고, 지지율은 하락세이며, 당내 분위기도 싸늘하다. 장 대표가 진정으로 해결해야 할 문제는 당 대표로서의 리더십 부재이다. 선거를 앞두고 당 대표는 공천 관리, 선거 전략 수립, 후보 지원 등 바쁜 일정을 소화해야 하지만, 장 대표는 이러한 역할에 소홀한 모습을 보이고 있다. 지역 방문이 잇따라 취소되고, 심지어 공개 퇴진 요구까지 받는 등 고립무원에 처해있다. 경쟁 상대인 정청래 민주당 대표가 전국을 누비며 활발한 행보를 보이는 것과 대조적이다. 장 대표는 유튜브 채널 개설 등 독자 행보에 나섰지만, 반응은 미미하다. 구독자 수가 저조할 뿐만 아니라, '조작' 논란에 휩싸이는 등 어려움을 겪고 있다. 또한, 서울시장 후보 경선이 진행 중인 시점에 미국 방문을 계획하는 등, 당내 중요한 현안보다 개인적인 일정에 치중하는 모습도 비판의 대상이 되고 있다. 특히 국민의힘의 험지인 대구 경선이 혼돈에 빠진 상황에서, 장 대표의 이러한 행보는 지방선거를 앞두고 시간 끌기, 선거 이후 자리 유지 시도를 위한 사전 포석으로 해석된다. 과거 전국 선거에서 패배한 당 대표가 온전히 살아남은 경우는 드물다는 점에서, 장 대표의 앞날에 대한 우려가 커지고 있다. 윤석열 탄핵 반대 집회에서 일약 스타가 된 장동혁 대표의 한계가 드러나는 대목이다. 장동혁 대표의 행보는 여러모로 비판의 대상이 되고 있다. 첫째, 헌법을 제대로 이해하지 못하고, 사실과 다른 주장을 펼치며 여론을 호도하려 한다는 점이다. 대통령 연임이 불가능하다는 것을 알면서도, 마치 가능한 것처럼 몰아가려는 것은 정치적인 의도가 다분하다. 둘째, 팩트 오류와 논리 부족으로 인해 공격의 효과를 보지 못하고, 오히려 역효과를 낳고 있다는 점이다. 짐캐리 예산 관련 발언이나, 추경과 물가 상승의 연관성에 대한 주장은 근거가 부족하며, 오히려 장 대표의 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 초래했다. 셋째, 당 대표로서의 리더십 부재와 무능력한 행보다. 선거를 앞두고 당을 이끌어야 할 중요한 시기에, 지역 방문 취소, 공개 퇴진 요구 등 고립된 모습을 보이고 있다. 개인적인 활동에 치중하고, 당의 중요한 현안에 소홀한 것은 당원들의 실망감을 자아낸다. 장동혁 대표의 앞으로의 행보는 당의 지지율과 향후 선거 결과에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 당내외의 비판을 어떻게 수용하고, 당 대표로서의 책임을 다할 수 있을지 주목된다. 그의 리더십과 전략 부재는 국민의힘의 위기를 심화시킬 수 있으며, 반대로 쇄신을 통해 당의 지지 기반을 다질 수도 있다. 장 대표는 지금이라도 자신의 행동에 대한 책임을 느끼고, 당의 발전과 선거 승리를 위해 노력해야 한다. 당내 화합을 이끌고, 국민들의 신뢰를 얻기 위한 노력이 필요하다. 그렇지 않으면 그의 정치적 입지는 더욱 좁아질 것이다. 그의 행보는 곧 다가올 지방선거의 결과와 윤석열 정부의 국정 운영에도 영향을 미칠 수 있다는 점을 간과해서는 안 된다





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