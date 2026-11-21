국민의힘 장동혁 대표는 21일 대구 열린 규탄대회에서 이재명 대통령의 청와대 불법 점거를 언급하며 오직 탄핵만이 해법이라고 주장했습니다.

국민의힘 장동혁 대표는 21일 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 열린 대규모 집회에서 이재명 대통령 을 향해 극렬한 비판을 가했다. 장 대표는 이 자리에서 이재명 대통령 을 '국민을 속여 청와대를 불법 점거하고 있는 범죄자'로 규정하며, 현재 상황에서 오직 탄핵만이 유일한 해결책이라고 단언했다.

집회 현황과 주최 측의 핵심 발언

이날 오후 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 국민의힘이 개최한 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'에 장동혁 대표가 연단에 올라 직접 발언했다. 그는 이재명 대통령이 청와대가 아니라 감옥에 있어야 할 인물이라고 강조하며, 국민의 피와 땀으로 세운 대한민국이 독재 국가로 전락하고 있다고 우려했다. 또한 국민은 독재 국가에서 살 것인지, 아니면 독재자를 몰아낼 것인지 두 가지 선택만 있다고 지적하며 과감한 행동을 촉구했다.

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조작기소 특검법에 대한 국민의힘 입장과 대법원장 지지

장동혁 대표는 더불어민주당 주도로 국회에서 처리된 조작기소 특검법을 '이재명 탈옥법'으로 지목하며 강력히 비난했다. 그는 이 법을 밀어붙이고 조희대 대법원장 탄핵을 주장하는 행위가 진정한 내란이라고 공격했다. 이어 '조희대를 지켜내자'는 구호를 외치며, 조희대 대법원장을 보호하고 사법부가 이재명 대통령 사건 재판을 재개하도록 국민들이 일어나야 할 때라고 강조했다.

정점식 원내대표의 '쿠데타' 규정과 총선 경고

정점식 원내대표도 이날 연단에 올라 조작기소 특검을 '대통령의 친위 쿠데타이자 민주당의 의회 쿠데타'로 규정했다. 그는 이재명 대통령과 민주당이 대한민국의 적이며, 이 대통령이 살면 대한민국이 사라진다고 경고했다. 다음 총선에서 반드시 심판해야 한다고 밝히며, 조 대법원장을 탄핵하면 이재명 정권은 붕괴할 것이라고 선제공격을 퍼부었다.

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사법부 재개 요구와 관련자 법정으로 소환 주장

정점식 원내대표는 이 법을 찬성한 민주당 의원 전체, 이 법을 의결한 국무총리와 국무위원 전원을 물론, 이 법을 사주한 이 대통령까지 모두 법정에 세우겠다고 다짐했다. 이는 해당 법률의 제정과 통과 과정에 관여한 모든 정치인들과 행정부 주요 인사들이 법적 책임을 지게 될 것임을 시사하는 강력한 조치였다. 또한 집회 참석자들은 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯해 대구와 경북 지역 의원 약 40명과 최고위원, 원외 당협위원장 등이 함께했다.

전국 단위 규탄 집회 확대와 향후 대응

이번 대구 집회는 국민의힘이 지난 7일부터 전국 각지에서 진행하고 있는 조작기소 특검법 반대 장외 집회 시리즈의 일환이다. 이는 단순한 지역 행사가 아니라 전국적인 정치 공세의 일환으로, 여당이 제시한 특정 법률안에 대한 조직적인 저항과 정치적 메시지를 전달하기 위한 지속적인 전략으로 보인다. 향후 집회와 법적 대응이 어떻게 전개될지 주목된다.