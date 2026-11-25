국민의힘 장동혁 대표는 2026년 11월 25일 경북 경주에서 열린 규탄대회에서 이재명 대통령의 재판 재개를 촉구하며, 조희대 대법원장 탄핵 저지를 위한 대법원 수호의 필요성을 강조했습니다.

국민의힘 장동혁 대표 는 2026년 11월 25일 경북 경주시 서천둔치 인근에서 열린 '100% 위헌 이재명 탈옥법 경주 규탄대회'에 참석하여 강력한 메시지를 전달했습니다. 장 대표는 이날 발언에서 법원에 이재명 대통령 관련 재판을 재개할 것을 재차 촉구하며, 현재 진행 중인 정치적 분쟁과 법조계의 움직임에 대한 자신의 입장을 명확히 했습니다.

장동혁 대표의 이재명 대통령 재판 재개 촉구

장동혁 대표는 '이재명 탈옥법'을 발의하고 통과시킨 국회의원들, 그리고 국무회의에서 이를 의결한 한성숙 국무총리와 국무위원들을 강력하게 비판했습니다. 그는 이들을 이재명 탈옥의 공범으로 규정하며, 이들 가슴팍에도 죄수 번호표를 붙여 함께 감옥으로 보내야 한다고 맹공했습니다. 이러한 발언은 대통령이었던 인물의 법적 책임 추궁과 관련 공무원들의 행위에 대한 국민의힘의 강경한 태도를 보여줍니다.

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또한 장 대표는 마무리 발언에서 맨 앞에 서서 목숨 걸고 싸우라는 명령이 당원들과 국민들의 뜻이라고 믿는다며, 그 명령을 준엄하게 받들겠다고 언급했습니다. 이는 친한계 등이 이른바 조작징계 의혹을 이유로 사퇴를 요구하는 상황에 대해 간접적으로 대응한 것으로 해석됩니다. 그는 당 대표로서의 사명감과 책임감을 강조하며, 당원들의 지지를 바탕으로 강행하겠다는 의지를 피력했습니다.

조희대 대법원장 탄핵 저지를 위한 대법원 수호

장동혁 대표는 법원의 중요한 역할 중 하나인 대법원의 독립성과 공정성을 수호해야 한다는 입장을 강조했습니다. 그는 조희대 대법원장의 고향이 이곳 경주임을 지적하며, 지금까지 대법원이 했던 판결이 모두 마음에 들지는 않지만 대법원장까지 탄핵하겠다는 시도는 반드시 막아야 한다고 외쳤습니다. 그는 우리가 대법원을 지켜야 한다고 강조하며, 대법원의 권한 침해나 정치적 탄핵 시도가司法의 독립을 해칠 수 있다는 경고를 던졌습니다.

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이와 관련해 무소속 한동훈 의원도 이날 페이스북 글을 통해 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 강력히 비판했습니다. 한동훈 의원은 서영교, 박선원 등 민주당 의원들이 대법원장 탄핵이 100% 인용될 거라고 주장하며, 탄핵 인용 안 되면 의원직 사퇴한다고 약속하라고 맞섰습니다. 또한 인용되면 자신도 그에 따라 사퇴하겠다고 선언하며, 양측의 정치적 공방이 격화되고 있음을 보여주는 대표적인 사례입니다.

규탄대회 참석자 및 집회 현장의 분위기

당일 집회에는 장동혁 대표 외에도 경주를 지역구로 둔 3선 김석기 의원, 신동욱 최고위원, 김장겸 의원, 박준태 의원 등이 함께했습니다. 참석자들은 '이재명 셀프면죄 강력규탄', '이재명 탈옥법 저지하자', '380억 혈세특검 이재명 탈옥 프로젝트' 등이 적힌 손팻말을 들고 집회에 참여했습니다. 이들은 '이재명을 탄핵하자', '이재명 재판 재개하라' 등 구호를 외치며 강력한 저항 의지를 나타냈습니다.

신동욱 최고위원도 발언에 나서 이재명 대통령이 대놓고 이 나라를 친명, 친노, 친문의 나라로 만들었다며 강력히 성토했습니다. 그는 그 뒤에 '경성공대'(경기도, 성남, 공소취소파, 대장동 변호인)가 있다면서, 나라를 망치려고 작정한 사람들이라고 비난했습니다. 이러한 발언들은 현 정부의 핵심 인물들과 그 측근들을 강력히 비판하며, 정치적 적대감을 드러내는 모습입니다. 참석자들은 이러한 비판을 통해 국민의 여론을 결집시키고자 하는 전략을 취했습니다.

정치적 양극화와 향후 정치적 영향력 분석

이번 경주 규탄대회는 한국 정치계의 심각한 양극화와 법적, 정치적 갈등이 고조된 상황을 보여줍니다. 국민의힘과 야권, 그리고 대법원을 둘러싼 공방은 단순한 정책 논쟁을 넘어 헌법적 가치와 권력 분립 원칙에 대한 심각한 문제로 부상했습니다. 장동혁 대표의 발언은 이러한 갈등 속에서 국민의힘이 강경한 포지션을 유지하며, 유권자들에게 명확한 선택지를 제시하려는 전략으로 읽힙니다.

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한편, 무소속 한동훈 의원의 발언은 제3자의 관점에서 볼 때 여전히 큰 정치적 파장을 일으킬 가능성이 높습니다. 탄핵 인용 여부에 따른 의원직 사퇴 약속은 정치적 신뢰성과 책임감을 드러내는 동시에, 향후 정치적 변수가 될 수 있는 요소로 작용할 것입니다. 이러한 복잡한 정치적 상황 속에서 향후 법원의 판단과 국회의 움직임, 그리고 여론의 반응이 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됩니다.