장동혁 국민의힘 대표, 이재명 정권 견제론에 힘쓴 지방선거 전략

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거를 8일 앞둔 26일, 자신의 자유를 지키겠다는 의지를 강조하며 이재명 정권 견제론에 힘을 썼다. 그는 이재명 정부의 부동산 정책과 스타벅스 불매 운동 등을 '자유 박탈'으로 규정하고, 정권 견제를 위해 노력한다고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 를 8일 앞둔 26일 ‘우리의 자유를 박탈당할 수 없다는 단호한 신념이 하나로 모이고 있다’며 ‘내 집과 내 재산 지키겠다는 확고한 의지가 선거의 판세를 바꾸고 있다’고 자평했다.

이재명 정부의 스타벅스 불매 운동과 부동산 정책을 ‘자유 박탈’로 규정하고 ‘행동해야 우리의 자유를 지킬 수 있다’며 정권 견제론에 힘을 싣는 모습이다. 장 대표는 지방선거와 국회의원 재보궐선거에 출마한 더불어민주당 후보들의 논란도 일일이 거론하며 ‘약점이 허다하고 능력이 부실하다’고 견제구를 날렸다. 그는 ‘지금 나와 있는 민주당 후보들은 결국 이재명 독재에 도우미가 될 사람들’이라며 ‘이재명의 명령을 따를 수밖에 없다. 국민이 아니라 ‘개딸’(이재명 대통령의 강성 지지층)을 위해서만 일할 것’이라고 주장했다.

장 대표는 ‘고물가·고금리·고환율의 ‘3고 지옥’이 일상이 됐다’고 말했다. 그는 ‘ 이 정권이 찍어낸 노란봉투법과 각종 경제 악법, 귀족노조의 눈치만 살피는 반기업 정책이 대한민국의 경제의 기초체력을 무너뜨린 결과 ’라며 ‘민생을 보살필 고민보다 당장의 표만 생각하니 국민배당금 같은 터무니없는 주장까지 나온다 ’고 했다. 삼성전자의 성과급 논란, 김용범 청와대 정책실장의 국민배당금 언급에 대한 반감을 자극하며 정부 책임을 부각하는 전략으로 풀이된다. 장 대표는 ‘주거 상황은 더 심각하다’며 정부의 부동산 정책도 끌고 나왔다.

그는 ‘서울 아파트값은 문재인 (정부) 시절보다 더 올랐다’며 ‘앞으로가 더 걱정이다. 보유세 인상, 장기보유특별공제 폐지가 지방선거 끝나기만 기다리고 있다’고 말했다. 이어 ‘이재명 정권의 오만과 무지를 바로잡고 경제 파탄과 민생붕괴를 막을 마지막 기회가 바로 이번 지방선거’라며 ‘국민의힘에 보내는 한 표 한 표가 내 집을 지키고 내 가게를 지키고 내 월급봉투를 지키는 가장 확실한 선택 될 것’이라고 덧붙였다. 장 대표는 정부 여당이 추진했던 조작기소 특검법안에 대해서도 공세를 펼쳤다.

그는 ‘지방선거만 끝나면 당장 현실이 될 일이 또 하나 있다. 바로 이재명 재판취소 특검’이라며 ‘국민들의 분노가 타오르자 잠시 멈춰 놓았다. 국민 여러분께서 심판하지 않으면 헌정파괴 마지막 봉인마저 풀릴 것’이라고 말했다. 장 대표는 ‘법치가 무너지면 독재가 시작된다.

좌파 독재는 필연적으로 민생붕괴로 이어진다’며 ‘이재명 독재를 막는 것이 내 삶과 가족, 대한민국의 미래 지키는 길’이라고 했다. 장 대표는 정부 여당이 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅을 벌인 스타벅스를 비판하고 일부에서 불매 운동을 벌이는 것에 대해 ‘이재명의 공포정치’라며 ‘재판취소 특검에 대한 국민 분노를 스벅으로 덮으려는 것’이라고 말했다. 그는 ‘광우병·사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계)·후쿠시마로 재미 봤던 과거의 기억을 잊지 못하고 스타벅스를 희생양 삼아 또다시 국민을 선동하고 있다’며 ‘인민재판을 벌여 국민의 눈과 귀를 가리려는 것’이라고 했다. 이어 ‘투표하면 이길 수있다. 투표해야 이재명 폭주를 멈춰 세울 수 있다. 국민의힘이 더 잘하겠다’며 표심에 호소했다





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