국민의힘 장동혁 대표가 징계 의견 제시 책임을 맡겠다고 발언하며 친한계 조작 징계 의혹이 불거졌다. 윤민우 윤리위원장 반박과 한동훈 측 복당 난항 등 당권 내 갈등이 극심해지고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 친 한동훈 전 대표 제명 및 징계 과정에서 윤리위원회 결정에 관여했다는 의혹이 제기되며 당내 갈등이 격화되고 있다. 25일 경북 경주시 서천둔치 인근에서 열린 '100% 위헌 이재명 탈옥법 경주 규탄대회' 현장 대기 중에도 이러한 정치적 소용돌이 속에 장 대표의 행보에 관심이 집중되고 있다.

장동혁 책임 회피 반박과 친한계 대응

장동혁 대표는 징계 관여 의혹과 관련해 "윤리위의 모든 결정에 대해 책임은 당대표가 지는 것"이라며 "당대표가 윤리위에 징계와 관련해 의견을 제시하는 것은 지극히 당연한 일"이라고 밝혔다. 이는 징계에 직접적인 개입을 했음을 자인하는 것이나 다름없다는 지적이 제기된 바 있다.

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반면 '친한동훈계'로 불리는 비당권파 의원들과 한동훈 전 대표 측은 이번 징계가 정치적 조작임을 주창하며 "징계 원천무효"를 주장해 왔다. 장 대표의 발언 이후 친한계는 기존 공세를 잠시 유보하고 대응 방안을 모색하는 기류다. 이들은 장 대표의 발언이 징계 관여 사실을 인정하는 것이며, 한동훈 전 대표 등 정적의 제명 대상과 시기, 내용을 배후에서 조종했다는 것과 같다고 비판하고 있다.

윤민우 윤리위원장 최규동 교수 발언 인용

윤민우 국민의힘 중앙윤리위원장은 25일 입장문을 통해 최규동 국제사이버대 특임교수의 주장에 대한 입장을 명시했다. 윤 위원장은 "최규동 교수는 지난 5월께부터 장 대표가 자신의 말을 듣지 않는다며 요구한 자리를 주지 않아 괘씸하다"고 발언했었다고 밝혔다.

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이어 윤 위원장은 최 교수가 "당대표를 끌어내리고 다른 사람을 당대표로 만들겠다"는 취지의 이야기를 했다고 주장하며, 장 대표 쪽의 침묵이 약임을 드러냈다고 반박했다. 장 대표 측은 해당 의혹 제기 이후 2주가량 침묵을 지켜오다가 전날부터 반격에 나선 상태다. 당대표실은 지난 23일 황 윤리위원을 업무방해 혐의로 경찰에 고발한 사실도 이날 공개되어 갈등의 수위를 높였다.

10억 원 컨설팅비 요구 여부 논쟁

또한 당권파들은 최 교수가 장 대표에게 6·3 지방선거 자문단 활동 대가로 10억 원의 컨설팅비를 요구했다가 거절당하자 폭로를 했다고 주장하며 '메신저 공격'도 이어갔다. 박충권 의원은 한국방송 라디오에서 최 교수의 의혹 제기가 조작이라는 프레임을 씌운 것이라고 했다.

그러나 최 교수와 황 윤리위원은 이날 보도자료를 통해 10억 원은 '6·3 지방선거 전략 기획단' 27명이 4개월 동안 일할 인건비, 여론조사비 등 선거 준비를 위한 공식 업무비였다고 반박했다. 이들은 전략 기획단이 장 대표의 요구로 구성되었음을 강조하며 금전적 요구와는 무관함을 입증했다.

한동훈 복당 난항과 당권 분열 심화

조작 징계 의혹이 진실 공방으로 번지면서, 징계 원천무효를 주장하며 복당을 시도하던 한동훈 전 대표의 운신의 폭은 좁아질 전망이다. 당내에서는 한 전 대표가 제명 징계 효력정지 가처분신청 등 법적 대응 외에 마땅한 대응책이 없을 것이라는 분석이 나온다.

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윤상현 의원은 페이스북에 "당대표의 의견 전달이 윤리위의 독립적인 판단을 침해하는 수단이 돼서는 안 된다"며 장 대표의 발언이 윤리위의 독립성을 해칠 수 있음을 우려했다. 한 의원은 장 대표가 스스로 정세 조종을 인정한 것이며, 이는 민주적 절차 위반이라며 강하게 비판했다.

국민의힘은 현재 당권파와 비당권파 간의 첨예한 대립으로 인해 당단결이 저해되고 있다. 장동혁 대표의 징계 관여 자인 발언은 당내 권력 구조의 불균형을 드러내는 계기가 되었으며, 윤리위의 공정성과 당대표의 권한 행사에 대한 논쟁이 앞으로도 지속될 것으로 보인다.