장동혁 대표, 계엄과 탄핵 논란에 대한 입장과 이재명 정부 비판

장동혁 국민의힘 대표가 외신기자 간담회에서 비상 계엄과 윤석열 전 대통령 탄핵에 대한 입장을 밝히며, 이재명 정부의 외교정책과 헌법 개정안에 대한 비판을 제기했다. 장 대표는 계엄과 탄핵에 대한 논란과 친윤석열계 인사들의 공천, 이재명 정부의 외교정책, 헌법 개정안 등에 대해 논의했다.

장동혁 국민의힘 대표가 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 외신기자 간담회에서 모두발언하고 있다. 연합뉴스 장동혁 국민의힘 대표가 비상 계엄에 대한 논란을 언급하며 국민의 상처와 혼란을 언급했다.

장 대표는 8일 오후 서울 중구 프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 외신기자 간담회에 참석해 계엄과 윤석열 전 대통령 탄핵에 대한 질문을 받았다. 장 대표는 계엄을 해결하는 유일한 방법이 탄핵은 아니라고 강조하며, 당내에서도 윤 전 대통령의 점진적 퇴진에 대한 논의가 있었다고 말했다. 그는 계엄 해제 국회 표결 이후 하나님의 계획이라는 발언을 했으며, 크리스천으로서의 믿음을 설명했다.

국민의힘은 6·3지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에 윤 전 대통령 대선 후보 시절 수행실장을 맡은 이용 전 의원(경기 하남갑) 등 친윤석열계 인사들을 다수 공천하며 윤어게인 논란이 일었는데, 이에 대한 질문도 있었다. 장 대표는 윤 전 대통령과 가까운 후보들에게 공천이 진행되고 있는데 어떻게 생각하느냐는 외신기자의 질문에 매우 주관적이고 모호한 표현으로 공천하지 말아야 한다고 한다면 국민의힘은 이번 지방선거에서 공천할 사람을 거의 찾을 수 없을지도 모른다고 말했다. 그는 전재수 부산시장 후보와 김경수 경남지사 후보에 대한 의문을 제기했다.

장 대표는 이재명 정부의 외교정책에 대해 쿠팡 사태를 예로 들며 개인정보 유출 문제와 미국과의 관계에 대한 우려를 표했다. 이날 국민의힘 반대로 국회 본회의 문턱을 넘지 못한 헌법 개정안에 대해 장 대표는 이재명 정권과 민주당이 반헌법적인 행동을 계속하면서 개헌을 하겠다고 한다며 헌법이라는 집을 무너뜨리는 행동이라고 비판했다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

장동혁 국민의힘 계엄 탄핵 이재명 정부

United States Latest News, United States Headlines