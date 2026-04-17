장동혁 국민의힘 대표, 방미 중 귀국 연기…성과 및 면담 대상 '베일'

장동혁 국민의힘 대표가 미국 방문 중 귀국 일정을 연기하며 그 배경과 성과에 대한 궁금증이 증폭되고 있다. 미국 측 요청으로 일정을 늘린 것으로 알려졌으나, 구체적인 면담 대상이나 활동 내용은 공개되지 않고 있어 당 내부에서도 다양한 추측과 함께 비판의 목소리가 나오고 있다.

방미 중이던 장동혁 국민의힘 대표가 예정된 귀국 일정을 연기하며 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 당초 17일 오후 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이었던 장 대표는 일정을 사흘 연기하여 20일 새벽에 돌아올 계획이다. 이 추가 일정 동안 장 대표가 누구를 만나고 있는지 국민의힘 은 구체적인 확인을 해주지 않고 있다. 방미단 중 김민수 최고위원만이 장 대표 곁에 남아 동행하는 것으로 알려졌으나, 당은 이 역시 '필요한 역할을 하고 있을 것'이라는 원론적인 답변만 내놓고 있다. 박준태 국민의힘 당 대표 비서실장은 17일 오전 국회에서 열린 원내대책회의 직후 취재진과 만나 장 대표의 귀국 일정 변경 사실을 알렸다. 그는 "장 대표가 오늘 오후 늦게 귀국할 예정이었는데, 이틀 뒤 귀국하는 것으로 변경됐다"며 "공항까지 이동해서 수속을 밟고 있었는데, 특별한 사정이 생겨서 일정을 늘리게 된 것"이라고 설명했다.

'미국 정부 인사를 만나는 것이냐'는 질문에 대해서는 "구체적으로 확인이 안 된다"면서도 "미국 국무부 인사의 요청으로 일정을 늘리게 된 것"이라고 덧붙였다. 다만, 언론에서 예측하는 마코 루비오 장관이나 JD 밴스 부통령과의 만남은 아직 성사되지 않은 것으로 파악하고 있다고 밝혔다. 장 대표와 함께 방미했던 김대식, 김장겸, 조정훈 의원은 예정대로 귀국하지만, 김민수 최고위원은 장 대표와 동행하기 위해 현장에 남는다. 그러나 김 최고위원이 남게 된 특별한 이유에 대해서는 "잘 모르겠다"며 "뭐 필요한 역할을 하고 있을 것으로 생각한다"는 모호한 답변만이 돌아왔다. 취재진이 장 대표의 방미 성과에 대해 질문했을 때도 박 실장은 명확한 답변을 내놓지 못했다. 그는 "미국 측에서 여러 사정을 감안해 비공개 요청이 많았다"며 "활동 상황을 실시간으로 알리지 못한 어려움이 있었다"고 해명했다. 대신 "어제 출입 기자들에게 활동 내용 중 상당 부분을 사진으로 공개했다"며, 방미 의원들이 돌아오면 더 상세한 성과 브리핑 기회가 있을 것이라고 덧붙였다. 장 대표는 오는 20일 새벽 귀국 예정이며, 같은 날 최고위원회의가 예정되어 있어 너무 늦지 않게 직접 성과를 발표할 기회를 갖도록 하겠다는 계획도 밝혔다. 한편, 장 대표의 이번 방미 일정은 처음부터 변동이 잦았다. 당초 4월 14일부터 17일까지 2박 4일간의 일정이었으나, '미국 측 요청'을 이유로 지난 11일 조기 출국했으며, 이 사실은 뒤늦게 알려졌다. 출국 초반인 11일부터 13일까지의 일정은 '비공개'로 진행되었다. 본지에서 장 대표에게 해당 기간 동안의 일정에 대해 문의했으나, 메시지를 확인하고도 답변하지 않았다. 17일에도 연기된 기간 동안의 일정과 면담 대상 등에 대해 재차 문의했으나, 현재까지 장 대표는 메시지를 확인하지 않고 있다. 이러한 장 대표의 행보에 대해 '친한계' 측에서는 '후보의 짐으로 남고 싶나'라는 비판적인 목소리가 나오고 있으며, 장 대표의 방미를 둘러싸고 국민의힘 내부에서 또다시 분열의 조짐이 보이고 있다. 일부에서는 '무책임하다'는 비판이, 다른 한편에서는 '지도부를 흔들지 말라'는 반박이 나오고 있는 상황이다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

장동혁 국민의힘 귀국 연기 미국 방문 정치 일정

United States Latest News, United States Headlines