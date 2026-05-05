장동혁 대표, 한동훈 전 대표 단일화 ‘선’…“제명 인사 연대 달라”

장동혁 국민의힘 대표가 부산 북갑 재보선 한동훈 전 대표와의 단일화에 대해 사실상 거부 의사를 밝혔다. 당원 게시판 사건으로 제명된 한 전 대표와의 연대가 다른 당과의 연대와는 차원이 다르다고 강조하며, 당의 원칙을 지키겠다는 의지를 표명했다. 또한, 국민의힘의 지지율 부진과 정진석 전 의원의 공천 문제에 대한 입장을 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표는 5일 부산 북갑 국회의원 재보궐선거 에 무소속으로 출마한 한동훈 전 대표와의 단일화 가능성에 대해 선을 그으며 사실상 거부 의사를 분명히 했다. 장 대표는 국회 기자간담회에서 한 전 대표와의 연대에 대해 “제명했던 인사에 대한 연대는 다른 당과의 연대와는 분명히 다른 차원의 문제”라고 언급하며, 과거 당의 결정에 대한 존중과 함께 현재 상황의 복잡성을 강조했다.

이는 한 전 대표가 당원 게시판 사건으로 제명된 전력이 있다는 점을 고려할 때, 단순한 정치적 연대를 넘어 당내 원칙과 가치에 대한 충돌 가능성을 시사한다. 장 대표는 당이 원칙을 가지고 제명했던 사안임을 재차 강조하며, 이러한 결정이 당의 명예와 당론을 수호하기 위한 불가피한 선택이었음을 시사했다. 또한, 한 전 대표를 지지하기 위해 부산을 방문한 한지아 의원의 행보에 대해서는 당 소속 의원으로서의 책임과 역할을 강조하며, 정확한 사실관계 파악 후 필요한 조치를 취하겠다고 밝혔다. 하지만 당무감사실에 대한 조사 지시는 아직 내리지 않았다고 덧붙였다.

이러한 장 대표의 발언은 당내 갈등을 최소화하면서도 원칙을 지키려는 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 국민의힘의 지지율 부진에 대한 질문에는 장 대표는 신중한 입장을 취했다. 그는 ‘저조한 지지율’이라는 표현 자체가 모호하며, 지방선거는 지역별 후보를 뽑는 선거이므로 전국적인 지지율보다는 지역별 지지율 추세가 더 중요하다고 강조했다. 장 대표는 당내 분열의 원인이 한 전 대표의 제명에서 비롯되었다는 주장에 대해서도 동의하지 않는다는 입장을 밝혔다.

그는 당내 분열의 원인을 특정하기보다는 당 전체의 화합과 단결을 강조하며, 과거의 갈등에 매몰되지 않고 미래를 향해 나아가야 한다고 역설했다. 한국갤럽의 조사 결과, 국민의힘의 지지율은 21%로 더불어민주당의 46%에 크게 미치지 못하는 상황이다. 특히 대구·경북을 제외한 전 지역에서 민주당보다 낮은 지지율을 보이는 것은 국민의힘에게 큰 과제이다. 이러한 지지율 부진은 당내 리더십 부재, 정책적 공백, 그리고 당원들의 이탈 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

장 대표는 이러한 상황을 타개하기 위해 당의 혁신과 변화를 추진하고, 국민들의 신뢰를 회복하기 위한 노력을 강화할 필요성을 강조했다. 충남 공주·부여·청양 국회의원 재보궐선거에 출마한 정진석 전 의원의 공천 여부에 대해서는 국민이 납득할 수 있는 공정한 공천 절차를 진행하겠다고 밝혔다. 국민의힘 공천관리위원회는 정 전 의원의 공천 여부를 당 윤리위원회 판단 이후로 미룬 상황이다. 정 전 의원은 12·3 비상계엄 선포 당시 윤석열 대통령의 비서실장으로 일하면서 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 상태이기 때문에, 그의 공천은 당내에서 민감한 문제로 다뤄지고 있다.

장 대표는 공천 과정에서 국민들의 의견을 충분히 수렴하고, 당 전체의 승리를 위한 최선의 결정을 내리겠다고 약속했다. 그는 또한 당내 논란을 최소화하고, 당원들의 의견을 존중하는 공천 절차를 진행할 것이라고 강조했다. 이러한 장 대표의 발언은 당내 갈등을 조정하고, 공정한 공천을 통해 당의 화합을 도모하려는 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 국민의힘은 이번 재보궐선거를 통해 지지율 부진을 만회하고, 다가오는 총선을 위한 발판을 마련해야 하는 중요한 과제를 안고 있다.

장 대표는 이러한 과제를 해결하기 위해 당의 혁신과 변화를 추진하고, 국민들의 신뢰를 회복하기 위한 노력을 지속할 것으로 예상된다





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국민의힘 장동혁 한동훈 단일화 재보궐선거 지지율 공천

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