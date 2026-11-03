장동혁 오세훈 한동훈, 여의도 3자 집결로 차기 보수 경선 불꽃

국민의힘 장동혁 대표, 오세훈 시장, 한동훈 의원이 11월 3일 여의도에서 동시 행보를 보여주며 보수 대통합과 차기 대권 경쟁 구도를 재편하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표와 오세훈 서울시장이 2026년 11월 3일 국회 의원회관에서 열린 토론회에 함께 참석하며 보수 진영의 재통합 시그널을 보내고 있다. 또한, 무소속 한동훈 의원이 같은 날 오전 여의도에서 별도의 정당개혁 토론회를 개최하며 보수 대권 주자들 간의 치열한 이슈 선점 경쟁이 공식화되었다. 이러한 3자의 동시 행동은 내후년 총선을 앞두고 보수 진영 내부의 위기와 통합 방안을 모색하는 중요한 국면으로 평가된다.

오세훈과 장동혁, 세계유산 보존 토론회 동행

오세훈 서울시장과 장동혁 국민의힘 대표는 11월 3일 오전 10시, 국회 의원회관에서 국민의힘 서울시당과 서울시가 공동 주최한 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회에 참석해 사진을 찍고 인사말을 나누었다. 이날 행사에는 국민의힘 소속 국회의원 109명 중 38명이 참여하여 발 디딜 틈이 없을 정도로 행사장이 붐비는 열기를 보여줬다. 특히 장 대표와 정점식 원내대표가 함께 자리를 함께한 모습이 포착되며, 사실상 의원총회 수준이 아니냐는 지적이 나오기도 했다.

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오세훈 시장은 이 자리에서 '보수 통합'의 필요성을 강조하며, 만약 차기 총선에서 패배할 경우 삼권분립조차 위협받는 정권이 연장될 수 있다는 경고의 메시지를 전했다. 그는 만나지 못할 사람이 없고 함께 힘 합치지 못할 사람이 없다고 주장하며, 당내 분위기를 모두 모을 수 있는 방향으로 이끌어 나가겠다고 밝혔다.

한동훈의 정당개혁 제안과 복당 의미

한동훈 의원은 같은 날 오전 9시 30분, 국회 의원회관에서 김기현과 윤상현 의원이 공동 주최한 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회에 참석했다. 한 의원은 현시점에서 정당개혁이 곧 정치개혁이라고 정의하며, 왜곡된 구조 때문에 실력 있는 후보가 아닌 이상한 후보가 나서게 된다고 비판했다. 이어 자신의 복당 문제가 지나치게 언론에 부각되는 점에 대해, 이는 정당 구조의 문제이며 자신이 대단한 잘못을 저질렀다고 보는 이는 없을 것이라 말했다.

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한 의원은 전날 김성원 의원의 부친상 빈소에서 만난 장동혁 대표와의 회동을 통해 '친분이 아닌 명분으로 정치를 한다'며, 국가 발전에 공감하는 사람들은 누구나 함께할 수 있다고 언급했다. 또한, 자신의 복당 반대 입장을 고수해 온 장 대표 체제를 간접적으로 지적하며, 당 구조의 문제가 해결되어야 복당이 논의될 수 있다는 입장을 피력했다.

장동혁, 민생 예산 발표로 당 내 입지 강화

장동혁 대표는 이날 오후 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 '국민의 삶 해결 예산' 국민 보고를 통해 민생 이슈 부각에 주력했다. 평소 예산 심사는 원내 소관인 원내대표가 담당하지만, 장 대표가 직접 당 예산안을 공개하며 당 대표의 민생 챙기기 이미지를 강화하려는 전략을 보였다. 그는 이재명 정권의 예산 폭주와 혈세 탕진을 비판하면서도, 민생 예산에 대해서는 증액 방침을 제시했다.

장 대표는 보수 대통합과 관련해서 통합과 연대가 오히려 갈등을 키울 수 있다며, 통합 문제는 당 지도부가 당원들의 뜻을 물어 진행하도록 하겠다고 밝혔다. 이러한 행보들은 내후년 총선을 앞두고 보수 진영 내부에서 당권을 둘러싼 경쟁이 본격화되었음을 시사하며, 차기 대권 주자들의 전략적 움직임이 교차하는 결정적인 날로 기록될 전망이다.