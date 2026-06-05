장동혁 대표, 올림픽공원 개표소 진입 요구와 내부 갈등 격화

장동혁 국민의힘 대표가 올림픽공원 개표소에 도착해 선관위와의 충돌을 외치고, 당 내에서는 시위대 표현을 두고 논쟁이 이어진다. 투표함 이송과 개표 지연 사태가 정치권 전반에 파장을 일으키며, 중앙선관위는 대국민 사과를 준비하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 5일 잠실7동 투표소에서 이송된 투표함이 도착한 올림픽공원 핸드볼경기장에 나타나 확성기로 목소리를 냈다. 투표용지 부족 사태로 인해 시위대에 막혀 반출되지 못했던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 투표함 두 개가 투표 마감 후 약 35시간 만에 올림픽공원 핸드볼경기장 내 개표소로 옮겨졌다.

그러나 현장에는 시위대와 정치인들이 모여 불법 개표 중단과 재선거를 요구하며 강하게 반발하고 있었다. 장동혁 대표는 개표장에 도착한 지 상당한 시간이 흘렀지만 내부에 진입할 수 없고 선관위 관계자가 아무 설명도 하지 않는다며 분노를 표출했다. 그는 서울시 선관위로 이동해 사태를 구체적으로 파악하고 개표가 중단되지 않도록 선관위와 강하게 맞서겠다고 선언했다. 현장에는 황교안 자유와혁신 대표와 국민의힘 김은혜·주진우 의원도 합류해 개표소 진입을 요구했고, 이 과정에서 소란이 일었다.

약 2000명분의 투표지가 들어 있는 투표함 두 개에 대한 개표가 완료돼야 오세훈 서울시장 등의 최종 당선 여부가 확정될 수 있는 상황이다. 파장이 커지자 노태악 중앙선관위원장은 오후 4시에 과천 중앙선관위에서 대국민 사과를 할 계획이라 전했다. 한편 국민의힘 내부에서는 투표함 이송을 반대하고 부정선거를 주장하던 시위대에 대한 시각 차이로 논쟁이 격화되었다. 배현진 의원이 소속 의원 106명이 모인 단체 대화방에서 시위대 행위를 '소요'라고 표현한 것이 논란의 시작이었다.

배 의원은 오전 10시 5분쯤 '개표 참관인 배석 하에 선거 완료 절차가 진행 중이니 걱정하지 마라'면서도 '이 이상의 소요가 없도록 우리가 자극하는 일이 없어야겠다'는 글을 남겼다. 이에 김은혜 의원은 즉각 '네? 소요요?

'라며 단어 선택에 의문을 제기했다. 정성국 의원은 '소요라는 단어 하나에 집착하지 말고 전체 맥락을 봐달라'며 배 의원을 옹호했고, 김미애 의원은 '소요라는 표현은 동료 의원과 시민에 대한 부정적 인식이 전제된 것'이라며 사전적 정의를 들어 비판을 이어갔다. 배 의원은 '김미애 의원님 그만하시라'며 불쾌감을 드러냈고, 설전은 계속되었다. 이후 외부에 설전 상황이 알려져 매체에 기사화되자 배 의원은 상황을 캡처해 페이스북 등에 올리며 '어느 의원이 대화를 딱 선동에 필요한 만큼 흘려 찌라시성 기사까지 만들었다'고 반발했다.

그는 이어 '장동혁 대표와 당권파 의원들이 목소리를 키우고 있다'면서 '이 사태가 장동혁 지도부 지방선거 참패의 지우개가 될 수 없다'고 경고했다. 이 사태는 선거 관리의 투명성과 정당 내 의사소통 문제를 동시에 드러내며 향후 선거 과정에 대한 신뢰 회복이 필요함을 시사하고 있다





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